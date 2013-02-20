К 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью $8 млрд

Аналитическое агентство Grand View Research спрогнозировало стоимость blockchain-индустрии до 2024 г.
В отчете компании значится, что на протяжении следующих 8-ми лет blockchain вырастит до глобальной индустрии с капитализацией около 8.000.000.000$.
Катализаторами такого роста будут инвестиционные средства привлеченные в рамках интереса ко всевозможным решениям на основе blocchain-технологий и постоянно увеличивающегося спроса на криптовалюты.
В аналитическом агентстве Grand View Research спрогнозировали увеличение стоимости блокчейн-индустрии до 7.740.000.000$ к 2024 года. Предполагается, что самое быстрое увеличение стоимости блокчейн-индустрии будет на рынках Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
По материалам: http://psm7.com/news/k-2024-godu-blo...yu-8-mlrd.html