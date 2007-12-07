Желание отыграться - слив депозита

Выскажу свои мысли по этому поводу в двух словах.
Желание отыграться на форекс
- это, кстати, проблема не только новичков, но и тредеров со стажем. Случается буквально со всеми, просто с первыми, гораздо чаще, но а с опытными все реже и реже. В итоге сводится на 0.
Желание отыграться - это практически всегда потеря депозита, просто может иногда и повезти (это особенно плохо, если везет в первые разы, складывается впечатление — так будет всегда) . Постоянное
желание тутже отыграться - 100% потеря депозита
. По-другому точно не бывает.
Просто при этом нарушаются не только принципы манименеджмента, а вообще базовые собственной торговой системы. Зачастую начинается просто тупо пипсовка или скальпинг. Сам через это ни раз проходил.
Что могу посоветовать? Наверное самое главное — поймать себя сразу на мысли, что Вы уже хотите отыграться, а не торгуете в стандартном Вашем ритме, что пусть возможно сегодня и повезет, но в следующий раз депозит будет слит. Просто получится маленькая отсрочка и то в благоприятном (хотя с какой стороны посмотреть) случае.
- Как Вы относитесь к отыгровке?
- Часто ли пытались отыграться в случае быстрых потерь и что из этого выходило?