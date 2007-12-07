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Желание отыграться - слив депозита

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Старый Сегодня, 13:15
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,087
Благодарностей: 5,932
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Желание отыграться - слив депозита
Выскажу свои мысли по этому поводу в двух словах.

Желание отыграться на форекс - это, кстати, проблема не только новичков, но и тредеров со стажем. Случается буквально со всеми, просто с первыми, гораздо чаще, но а с опытными все реже и реже. В итоге сводится на 0.

Желание отыграться - это практически всегда потеря депозита, просто может иногда и повезти (это особенно плохо, если везет в первые разы, складывается впечатление — так будет всегда) . Постоянное желание тутже отыграться - 100% потеря депозита. По-другому точно не бывает.

Просто при этом нарушаются не только принципы манименеджмента, а вообще базовые собственной торговой системы. Зачастую начинается просто тупо пипсовка или скальпинг. Сам через это ни раз проходил.

Что могу посоветовать? Наверное самое главное — поймать себя сразу на мысли, что Вы уже хотите отыграться, а не торгуете в стандартном Вашем ритме, что пусть возможно сегодня и повезет, но в следующий раз депозит будет слит. Просто получится маленькая отсрочка и то в благоприятном (хотя с какой стороны посмотреть) случае.
  • Как Вы относитесь к отыгровке?
  • Часто ли пытались отыграться в случае быстрых потерь и что из этого выходило?
__________________
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Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 13:25
#2
Компания Forex Mafia Group (fx-mafia.com)
 
Аватар Forex Mafia Group
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 23
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Желание отыграться - слив депозита
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Выскажу свои мысли по этому поводу в двух словах.

Желание отыграться на форекс - это, кстати, проблема не только новичков, но и тредеров со стажем. Случается буквально со всеми, просто с первыми, гораздо чаще, но а с опытными все реже и реже. В итоге сводится на 0.

Желание отыграться - это практически всегда потеря депозита, просто может иногда и повезти (это особенно плохо, если везет в первые разы, складывается впечатление — так будет всегда) . Постоянное желание тутже отыграться - 100% потеря депозита. По-другому точно не бывает.

Просто при этом нарушаются не только принципы манименеджмента, а вообще базовые собственной торговой системы. Зачастую начинается просто тупо пипсовка или скальпинг. Сам через это ни раз проходил.

Что могу посоветовать? Наверное самое главное — поймать себя сразу на мысли, что Вы уже хотите отыграться, а не торгуете в стандартном Вашем ритме, что пусть возможно сегодня и повезет, но в следующий раз депозит будет слит. Просто получится маленькая отсрочка и то в благоприятном (хотя с какой стороны посмотреть) случае.
  • Как Вы относитесь к отыгровке?
  • Часто ли пытались отыграться в случае быстрых потерь и что из этого выходило?
Привет всем!))) Я считаю что отыгрываться нельзя ни в коем случае потому, что как правило это приводит к необдуманным сделкам и не соблюдение правил манименеджмента и следствием является слив депозита. Нужно торговать по строго намеченному плану. Всем советую создать свой торговый план и следовать ему. Это убережет Ваш депозит от убытков которые не запланированы.
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Форекс школа от компании FOREX MAFIA GROUP - научим торговать даже обезьяну.

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Метки
желание отыграться, отыграться форекс, психология форекс, слив депозита
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
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