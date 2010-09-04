Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,344 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Испанцы получили возможность покупать биткоин во всех банкоматах страны

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:14
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,518
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Испанцы получили возможность покупать биткоин во всех банкоматах страны

Испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с платформой HalCash, позволяющей пересылать и получать средства как в пределах Испании, так и за границей.

Как отмечается, благодаря подписанию этого соглашения жители Испании могут обменивать биткоин на фиатные валюты и наоборот, используя для этого банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash. На сегодняшний день сеть HalCash включает в себя 8 тыс. банкоматов в Испании и 2 тыс. банкоматов в Польше.

«Мы приступили к работе с HalCash и местными платежными операторами, чтобы дать возможность нашим клиентам обменивать биткоин на наличные», — заявил CEO HolyTransaction Франческо Симонетти.

Недавно суд штата Иллинойс вынес решение в отношении злоумышленников, уничтоживших в Детройте и Чикаго около 70 биткоин-банкоматов.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К концу года воспользоваться картой «Мир» можно будет во всех банкоматах страны Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.06.2016 19:19
Американцы получили возможность вкладывать пенсионные накопления в биткоины Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2016 19:33
Азиатские геймеры получили возможность оплатить контент биткоинами jansen Новости криптовалют 0 18.12.2015 19:39
Россияне потеряют возможность снимать деньги в банкоматах без комиссии moskva Новости в мире финансов и инвестиций 27 08.10.2015 15:03
Британцы получили возможность покупать Bitcoin с помощью кредитных карт CashToday Новости криптовалют 0 26.08.2015 18:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
Вывод денег с заблокированных кошельков
От TheGOLDskull в разделе «WebMoney»
Аватара нет
Сколько времени вы тратите на интернет?
От Tramp в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар muller
Продам скрипт HYIP монитора
От muller в разделе «Архив»
Аватар mr.London
thegoldenfund.com - www.thegoldenfund.com/
От mr.London в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Требуется 50 usd на 30-60 дней под 0.4% в сутки
От unkind в разделе «Кредитная история»
Аватар Jerigon
США хочет получить платиновый проект
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube