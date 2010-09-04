Испанцы получили возможность покупать биткоин во всех банкоматах страны

Испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade подписал соглашение с платформой HalCash, позволяющей пересылать и получать средства как в пределах Испании, так и за границей.
Как отмечается, благодаря подписанию этого соглашения жители Испании могут обменивать биткоин на фиатные валюты и наоборот, используя для этого банкоматы всех финансовых учреждений, подключенных к платформе HalCash. На сегодняшний день сеть HalCash включает в себя 8 тыс. банкоматов в Испании и 2 тыс. банкоматов в Польше.
«Мы приступили к работе с HalCash и местными платежными операторами, чтобы дать возможность нашим клиентам обменивать биткоин на наличные», — заявил CEO HolyTransaction Франческо Симонетти.
Недавно суд штата Иллинойс вынес решение в отношении злоумышленников, уничтоживших в Детройте и Чикаго около 70 биткоин-банкоматов.
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