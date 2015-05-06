Госдумой может быть принят Самый важный социальный закон.

Некоторые злые люди, указывают что мол Дума "свежего разлива" мышей не ловит, своих законов не приняла, пробавляется старыми.
Станислав Говорухин вышел с проектом закона о запрете прерывать показ кинофильмов рекламными паузами.
Также закон будет регулировать общую продолжительность рекламы.
Закон может вступить в силу с первого сентября этого года!
Время выбрано не случайно, ведь без рекламных пауз продолжительность серии сериала как раз соответствует по хронометражу академическому часу.
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realnotstory специально для mmgp.ru