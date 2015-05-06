Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 12:18
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 382
Благодарностей: 44
КП: 0.080
Госдумой может быть принят Самый важный социальный закон.
Нажмите на изображение для увеличения Название: свеча.jpg Просмотров: 0 Размер: 26.9 Кб ID: 176831

Некоторые злые люди, указывают что мол Дума "свежего разлива" мышей не ловит, своих законов не приняла, пробавляется старыми.

Станислав Говорухин вышел с проектом закона о запрете прерывать показ кинофильмов рекламными паузами.

Также закон будет регулировать общую продолжительность рекламы.

Закон может вступить в силу с первого сентября этого года!

Время выбрано не случайно, ведь без рекламных пауз продолжительность серии сериала как раз соответствует по хронометражу академическому часу.

__________________________________________________ __________________________________________________ _________
realnotstory специально для mmgp.ru
Последний раз редактировалось realnotstory; Сегодня в 12:20.
realnotstory на форуме  
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Метки
фильмы и покер-онлайн
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