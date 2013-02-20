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Белорусский стартап (по изменению фона селфи) Fabby привлек $2 миллиона инвестиций

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#1
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Белорусский стартап (по изменению фона селфи) Fabby привлек $2 миллиона инвестиций

Стартап из Белоруссии получил 2.000.000 долларов в качестве инвестиций.

Раунд финансирования возглавил венчурный фонд Haxus, основателем которого является белорусский IT-предприниматель, основатель проектов Viaden Media, Sport.com, ментор проекта Maps.me Юрий Гурский.

Стартап-компания разработала приложение для мобильных устройств, благодаря которому можно менять фон "селфи" при помощи нейросетей.

Стартап Fabby это новый проект от основателя Maps.me (бесплатное приложение для мобильных устройств на основе свободной географической карты OpenStreetMap) Юрия Мельничка.

Идея проекта зародилась в апреле прошлого года, а уже в декабре того же года бесплатное мобильное приложение стало доступно для мобильных гаджетов на iOS. Первоначальные вложения в проект составили более 500.000 долларов.

Смысл работы приложения весьма простой. Для начала необходимо сделать "селфи" либо выбрать уже готовую фотографию из своей галереи. Далее приложение самостоятельно и весьма точно отделит силуэт от фона, сделает генерацию нового фона и вставит его в селфи. Таким образом получается ваш портрет с новым фоном. Есть возможность выбрать статический фон либо анимированный, добавлять фильтр, использовать различные визуальные эффекты.

На данный момент мобильное приложение Fabby доступно только для гаджетов на iOS. Релиз на Android запланирован в течение ближайших нескольких месяцев.

По материалам: https://tech.onliner.by/2017/01/14/fabby-2

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Метки
инвестирование, инвестиции в стартап, инвестиции в стартапы, стартап, стартапы
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