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Как завершить активацию аккаунта в adsense?

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Старый Сегодня, 12:17
#1
 
Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Как завершить активацию аккаунта в adsense?
Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой. У меня есть сайт, на котором я хочу подключить adsense. Месяца два назад, по моему, заполнял заявку для подключения и благополучно о ней забыл. Спустя время вернулся к этому вопросы и решил довести начатое до конца.

При заходе в аккаунт я попадаю на пустую страницу со следующим текстом:

"Учетная запись неактивна
Учетная запись AdSense не существует для пользователя с этим именем, поскольку в настоящий момент Ваша заявка на участие в программе AdSense находится на рассмотрении. В течение недели мы рассмотрим ее и свяжемся с Вами по электронной почте. Как только Ваша заявка будет принята, Вы сможете войти в свою учетную запись AdSense и начать работу."

Я попытался найти решение проблемы в справочном центре гугла.

Там написано следующее:

"Если в интерфейсе AdSense отображается сообщение "Ваша заявка на участие в программе "AdSense для контента" находится на рассмотрении", значит вы не завершили процесс подачи заявки и объявления на вашем сайте отображаться не будут.

Чтобы ваша заявка на участие в программе была рассмотрена, необходимо разместить рекламный код на сайте, указанном при регистрации. Для одобрения необходим определенный минимум показов, поэтому размещайте код на страницах, которые привлекают регулярный трафик. Рекламные блоки на этой странице будут пустыми до окончательного одобрения заявки.

Процесс рассмотрения автоматически продолжится, как только наша система зарегистрирует показы пустых рекламных блоков. Этот процесс занимает до двух дней, однако в отдельных случаях требуются несколько недель. По окончании проверки мы отправим вам электронное письмо со статусом вашей заявки. Если ваша заявка будет одобрена, то в рекламных блоках автоматически появятся объявления."

Все бы хорошо, но я понятия не имею, где мне сейчас взять этот рекламный код для размещения на сайте. Вполне вероятно, что мне показали его при заполнении заявки, но как мне найти его сейчас? На почте никаких писем с кодом от гугла нет. В adsense я не могу перейти на какую-либо другую страницу и посмотреть код.

В общем, какое-то безвыходное положение.

Буду безумно благодарен за вашу помощь.
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