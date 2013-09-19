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#1
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Любитель
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 346
Благодарностей: 54
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СПИ-«Облачный» кибер-технолог: мнение инвестора-производственника о проекте
http://newstopeople.ru/?p=3584
Цитата:
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Получил на почту сообщение от инвестора, причем работника производства, пожелавшего инвестировать в проект $1000. Я запросил у него разрешение на публикацию цитат из его посланий и получил на это его разрешение. Вот эти цитаты, которые я сопроводил своими комментариями.
Очень лестно услышать такую оценку от работника действующего производства.
Цитата:
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доброго времени суток, уважаемый. натолкнулся на ваши темы на форуме mmgp.ru и меня заинтересовал ваш проект. опыта инвестиций не имею и лишь недавно стал развиваться в этом направлении, однако работаю в судостроении и у меня есть определенное представление о ситуации с автоматизацией процессов на заводах и виден общий вектор направления, поэтому вся эта затея кажется мне очень и очень перспективной.
Спасибо!
Цитата:
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да, я уже успел детально изучить ваш сайт, ваш план и оценить ваши амбиции, поэтому речь идет конкретно о скромном вложении в $1000. я перешерстил огромное количество стартапов и ни один не кажется мне столь перспективным, как ваш
Я сам не так давно потерял крупную сумму, как инвестор и понимаю, что это такое. По этому постарался придумать такую схему, в которой инвестиции будут максимально защищены:
Цитата:
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ну, вообще для простого обывателя, как я, схема и правда кажется в наименьшей степени рисковой, однако я не знаю многих подводных камней и больше ориентируюсь на свое какое-никакое,
но чутье + мне действительно нравится идея.
1) Деньги инвесторов будут вкладываться в материальные объекты:
недвижимость, транспорт, мебель, оргтехнику и т.д., т.е. в то, что имеет цену и что,
в случае чего (потеря дееспособности автора, его смерть, банкротство и т.д.) можно продать.
2) Расходная часть проекта за счет автора проекта: питание, медицина, коммунальные услуги, маркетинг и т.д., если на то, не будет получено специального разрешения инвестора.
3) До того, как будет набрана нужная сумма, для покупки недвижимости в одной из
стран с благоприятным налоговым и для проживания климатом, деньги инвесторов остаются у них.
Инвестор просто делает заявку о намерении инвестировать в проект определенную сумму.
4) После того, как будет набрана нужная сумма, производится покупка недвижимости в выбранной стране, автор переезжает и начинает работать над проектом и готовить его к выводу на рынок, а инвесторы становятся собственниками этой недвижимости, в долях, равных своим инвестициям в проект.
5) После определенного срока (один год), в случае вывода проекта на рынок, производится обмен долей инвесторов в стоимости недвижимости, на долю в доходах. Либо, если доходы не получены, то пролонгация соглашения, либо сотрудничество прекращается и автор проекта выезжает. То, или иное решение принимается голосованием инвесторов, с учетом произведенных инвестиций в проект.
Бизнес конечно всегда риск и все предусмотреть невозможно, но мне думается в этом моем предложении риски снижены по максимуму. Буду благодарен за любые предложения на этот счет.
Эта цитата человека с производства подтверждает, что проект «облачный» кибер-технолог, если его развивать повышает производительность, снижает издержки производства и решает проблему человеческого фактора. Проект ориентирован прежде всего на мелкого собственника СЧПУ в развитых странах, как более продвинутых в инновациях. На западе сейчас бум проектов по Искусственному Интеллекту. Ориентировочно рынок, даже на простые детали, должен составить от нескольких десятков, до сотен миллионов долларов. Для более сложных и других видов обработки, это миллиарды долларов!
Цитата:
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последние реформы, из-за которые поувольняли многих *зубров*, принесли к нам молодых технологов, с которыми постоянно возникают проблемы. не могу сказать, что раньше к нам не приходили неправильно обработанные или расточенные детали (фланцы, кстати, иногда бракуются партиями, пускай и небольшими), но их количество явно вырастает по причине неопытности персонала.
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