Покупка/Аренда счетов Марафон

Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com
От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.
добавлено через 4 минуты
Цитата:
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Сообщение от nnovEgor
Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com
От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.
добавлено через 5 минут
[QUOTE=nnovEgor;12072599]Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com
От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.