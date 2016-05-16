Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Покупка/Аренда счетов Марафон

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В этом разделе находятся все темы о сайтах по продаже прогнозов, местных капперов-продавцов, различных складчин, систем игры и платные сканеры букмекерских вилок.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:05
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Покупка/Аренда счетов Марафон
Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com

От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от nnovEgor Посмотреть сообщение
Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com

От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.




добавлено через 5 минут
[QUOTE=nnovEgor;12072599]Заинтересован в покупке/аренде счетов в букмекерской конторе Марафон (только личная встреча):
- СЧЕТ должен быть ЛИЧНО ВАШ (подтверждение/проверка);
- должна быть история ставок (какие суммы ставили и продолжительность обсуждаемо);
- не порезаны максимумы;
Цена и условия обсуждаются индивидуально. Свои предложения скидывайте на почту: guepardbetсобакаgmail.com

От Вас: город/skype/ telegram или what’s app либо viber/контактный телефон.
Предложение серьезное, личная встреча обязательна. Кидалы дружно проходят мимо.
Покупаю только у владельцев счетов! Перекупам тоже просьба не беспокоить.
__________________
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Последний раз редактировалось nnovEgor; Сегодня в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
nnovEgor вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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