MetaTrader4 vs MetaTrader5

С тех пор как MetaQuotes Software представили официальный релиз MetaTrader 5 прошло уже почти 7 лет, но большинство трейдеров по-прежнему используют четвертую версию платформы. Участники финансовых рынков Forex часто критикуют MT5 за несвоевременность, ссылаясь на принципиальную для коммьюнити избыточность MetaTrader 4.



В то же время MetaTrader 5 реализовал новые инструменты и рынки, заметно расширив при этом потенциал свободной пользовательской разработки и порадовав множеством сопутствующих мелочей.



Так в чем же все-таки принципиально различаются MetaTrader 4 и 5?



Профессиональные стандарты



MetaTrader 4 — внебиржевые инструменты Forex, контракты на разницу цен (CFD) MetaTrader 5 — биржевые инструменты: акции, фьючерсы, различные деривативы.







График индекса фондовой биржи РТС в MetaTrader 5



Стандарты учета позиций



MT4: хеджинговый — можно открывать разнонаправленные (встречные) позиции по одному инструменту и дополнительные однонаправленные. Такой подход популярен среди многих трейдеров и используется для страховки торговых рисков.



МТ5: неттинговый — исключительно однонаправленные сделки по одному инструменту, открывать противоположные нельзя. Попытка открыть противоположную сделку приведет к уменьшению объема текущей сделки в счет объема только что открытой.



Впрочем, в МТ5 можно открыть хеджинговый счет и торговать инструментами Forex, однако биржевые активы при данной учетной записи будут недоступны.



Стакан цен



В MetaTrader 5 стал доступен стакан цен для биржевых инструментов, в то время как в МТ4 можно работать только с внебиржевыми. И там, и там можно оценивать заявки на покупку и продажу финансового инструмента, их объемы, а также производить торговые операции двух типов:

Операции по рынку — покупать и продавать финансовые инструменты по текущим ценам

Размещать торговые заявки — отложенные ордера на покупку или продажу инструмента по установленной цене





Биржевой стакан в MetaTrader 5



Стакан цен полезен для скальперов, то есть трейдеров, предпочитающих высокорисковую внутридневную торговлю, так как позволяет ускорить процесс выставления лотов. Также для таких операций опытные трейдеры часто используют специальных торговых роботов.



Тестер стратегий



В МТ5 тестер более многозадачный и мощный, например реализует функцию портфельного тестирования, опять же, на радость тем, кто заинтересован в работе с биржевыми инструментами. Алгоритм генерации тиков обеспечивает более точные результаты тестирования. История котировок автоматически подкачивается в терминал.







Результаты тестирования отображаются в виде графиков



Тестер стратегий в MT4 - неплохой узкоспециализированный тестер, взаимодействующий с соответствующими советниками и индикаторами. Анализирует по котировкам внебиржевых инструментов, после чего проводит сделки по заданным алгоритмам. Для тестера MetaTrader 4 разработано гораздо больше пользовательских дополнений и советников чем для MT5.



Взаимодействуя с торговыми роботами, тестеры стратегий MT4/5 подберут для них самые оптимальные входные параметры — для достижения наибольшей прибыльности, или наоборот — наименьшей рисковости.







MQL Cloud Network обеспечивает тестерам МetaТrader 5 неограниченные мощности для вычислений, используя производительность десятков тысяч объединенных между собой компьютеров. Для этого необходимо установить специальное приложение Strategy Tester.



MQL4 vs MQL5



Но наиболее ощутимые различия кроются на уровне программного языка платформы. В MetaTrader 4 при написании роботов, скриптов и индикаторов используется алгоритмический язык MQL4 (MetaQuotes Language 4), значительно ограниченный по сравнению с многими современными языками программирования: простые команды и вычисления.



В MetaTrader 5 на смену MQL4 пришел новый, более производительный чем предшественник, близкий к известному объектно-ориентированному языку C++ — MQL5. Популярный среди разработчиков синтаксис сделал пользовательскую разработку более доступной и многофункциональной: пишите и отлаживайте скрипты, индикаторы и торговых роботов на языке MQL5 в специальной среде MetaEditor, на языке с почти неограниченными возможностями.





MetaEditor — многофункциональный редактор для разработки и отладки торговых роботов и индикаторов



Пользовательские скрипты и торговые советники научились отслеживать активность компьютерной мыши, клавиатуры и даже взаимодействуют с внешними устройствами — благодаря алгоритмам обработки событий MQL5. Все необходимые шаблоны, библиотеки и популярные функции для разработки вы можете найти на



Какой терминал лучше использовать: все зависит от ваших целей. MT5 — кросс-рыночная платформа и предлагает торговать как инструментами форекс, так и различными биржевыми активами, в то время как MT4 — узконаправленная платформа для торговли на рынках форекс, с бесчисленным множеством пользовательских приложений и дополнений. У MetaTrader 5 широчайший потенциал дальнейшего развития, но необходим пользовательский опыт, интерес к биржевым операциям и высокая инвестиционная культура самих трейдеров, в сочетании с которыми MT5 послужит незаменимым швейцарским ножом — как для торговых, так и аналитических задач.



Популярные индикаторы для торговли. 