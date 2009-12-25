Блокчейн преобразит банковскую отрасль

Мы (BankingExchange) побеседовали с писателем и инвестором Уильямом Могайяром. По его мнению, молодая технология может преобразить финансовые сервисы.
“Блокчейн – это новый набор рельсов, – говорит Уильям Могайяр, автор книги “Блокчейн для бизнеса”. – И это будет более эффективный набор рельсов, чем множество частных раздельных решений с напоминающей спагетти интеграцией между ними, которое мы имеем сегодня. Сейчас у нас есть шанс всё это переосмыслить.”
Централизация выгодна многим, но в особенности банкирам: они ощущают себя в комфорте и безопасности и крепко спят по ночам. Сколько бы банкиры ни сетовали на регуляторов и мышление высшего круга элит, идея федерального регулирования и надзора является для них определяющей. Федеральная система является своего рода «центральным банком», и она, вместе с ключевыми частными игроками, такими, как клиринговая палата, Visa, MasterCard и NACHA (Национальная ассоциация автоматических клиринговых домов), служат ключевыми центральными точками для движения того, что мы считаем «реальными деньгами», несмотря на то, что сегодня они в большей степени представляют собой отметки в базах данных.
Но блокчейн-технология и криптовалюты, основанные на концепции распределённого реестра, в противоположность централизованной базе данных, буквально смеются над централизованными концепциями финансовых услуг, на которых выросли банкиры.
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