Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,334 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Блокчейн преобразит банковскую отрасль

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:17
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,348
Благодарностей: 8,536
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Блокчейн преобразит банковскую отрасль
Мы (BankingExchange) побеседовали с писателем и инвестором Уильямом Могайяром. По его мнению, молодая технология может преобразить финансовые сервисы.


“Блокчейн – это новый набор рельсов, – говорит Уильям Могайяр, автор книги “Блокчейн для бизнеса”. – И это будет более эффективный набор рельсов, чем множество частных раздельных решений с напоминающей спагетти интеграцией между ними, которое мы имеем сегодня. Сейчас у нас есть шанс всё это переосмыслить.”

Централизация выгодна многим, но в особенности банкирам: они ощущают себя в комфорте и безопасности и крепко спят по ночам. Сколько бы банкиры ни сетовали на регуляторов и мышление высшего круга элит, идея федерального регулирования и надзора является для них определяющей. Федеральная система является своего рода «центральным банком», и она, вместе с ключевыми частными игроками, такими, как клиринговая палата, Visa, MasterCard и NACHA (Национальная ассоциация автоматических клиринговых домов), служат ключевыми центральными точками для движения того, что мы считаем «реальными деньгами», несмотря на то, что сегодня они в большей степени представляют собой отметки в базах данных.

Но блокчейн-технология и криптовалюты, основанные на концепции распределённого реестра, в противоположность централизованной базе данных, буквально смеются над централизованными концепциями финансовых услуг, на которых выросли банкиры.

продолжение -> ethclassic.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
банк, криптовалюты, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нефтяная отрасль потеряла $1 трлн инвестиций Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.06.2016 19:27
Инвестиции в нефтяную отрасль резко сократились Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.04.2016 00:24
Текстильная отрасль и значительные инвестиции mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.09.2015 23:01
Технология криптовалют может усовершенствовать банковскую отрасль — эксперты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.05.2015 18:09
Рыбная отрасль России - как объект инвестирования. Katerina81 Прочие виды инвестиций 12 26.10.2014 13:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар monhyip
Risegroup - risegroup.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Программа для выбоки котировок по условиям. Посоветуйте
От Rotaredom в разделе «Программное обеспечение»
Аватара нет
Новатэк опубликовал отчетность за 9 мес. 2012 г.
От УК "Арсагера" в разделе «Российские эмитенты»
Аватар Naale
AsixTrust - asixtrust.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
Fast Interest - fastinterest.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sauroncheg
Страховка orange-invest.biz
От sauroncheg в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube