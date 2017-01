Denver10 Мастер

Стартап VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.

Стартап из Израиля VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.



Стартап VisIC Technologies Ltd. - поставщик собственных производственных мощностей высокого напряжения (650В и выше), которое преобразовывает его из нитрида галлия.



В раунде финансирования С стартап привлек 11.600.000 долларов инвестиций от нового инвестора инвестфонда Birchwood Investment Management Ltd. и ранее уже вложившихся в стартап инвесторов - израильского инвестфонда Federmann Enterprises Ltd., американского Inversiones Plasma и еще одного израильского венчурного фонда Genesis Partners.



Полученные инвестиции компания планирует использовать на коммерциализацию своей деятельности.



Организация VisIC Technologies Ltd. была основана в 2010 году Тамарой Бакшт и базируется в израильском городе Нес-Цион.



