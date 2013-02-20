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Стартап VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.

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Стартап VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.

Стартап из Израиля VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.

Стартап VisIC Technologies Ltd. - поставщик собственных производственных мощностей высокого напряжения (650В и выше), которое преобразовывает его из нитрида галлия.

В раунде финансирования С стартап привлек 11.600.000 долларов инвестиций от нового инвестора инвестфонда Birchwood Investment Management Ltd. и ранее уже вложившихся в стартап инвесторов - израильского инвестфонда Federmann Enterprises Ltd., американского Inversiones Plasma и еще одного израильского венчурного фонда Genesis Partners.

Полученные инвестиции компания планирует использовать на коммерциализацию своей деятельности.

Организация VisIC Technologies Ltd. была основана в 2010 году Тамарой Бакшт и базируется в израильском городе Нес-Цион.

Перевод специально для форума MMGP.

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startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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