Стартап VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.

Стартап из Израиля VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн.
Стартап VisIC Technologies Ltd. - поставщик собственных производственных мощностей высокого напряжения (650В и выше), которое преобразовывает его из нитрида галлия.
В раунде финансирования С стартап привлек 11.600.000 долларов инвестиций от нового инвестора инвестфонда Birchwood Investment Management Ltd. и ранее уже вложившихся в стартап инвесторов - израильского инвестфонда Federmann Enterprises Ltd., американского Inversiones Plasma и еще одного израильского венчурного фонда Genesis Partners.
Полученные инвестиции компания планирует использовать на коммерциализацию своей деятельности.
Организация VisIC Technologies Ltd. была основана в 2010 году Тамарой Бакшт и базируется в израильском городе Нес-Цион.
Перевод специально для форума MMGP
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