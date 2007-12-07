|
Приметы и суеверия трейдеров
Приведу некоторые из примет, от части которые знал, от части нашел на просторах сети.
1. Разбитые фигурки бычка или медведя.
2. Стройка у дома.
Оказывается, если у Вас за окном есть стройка и Вы за ней наблюдаете, то пока идут работы - есть профит, если стройка заморожена, профита не жди.
3. С утра не ругаться и не ссориться.
Утра без ссор - можно попробовать рискованные сделки. Ну тут, скорее больше психология.
4. Не входить в длинные позиции, если за окном дождь.
5. Не снимай прибыльных обновок, пока не поймаешь убыток.
Забавное суеверие. Если вчера торговый день прошел крайне удачно, то стоит удеть ту же одежду.
А у Вас есть какие-то личные приметы или суеверия?