Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Приметы и суеверия трейдеров

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Старый Сегодня, 10:15
#1
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Имя: Евгений
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Приметы и суеверия трейдеров
Приведу некоторые из примет, от части которые знал, от части нашел на просторах сети.

1. Разбитые фигурки бычка или медведя.

2. Стройка у дома.

Оказывается, если у Вас за окном есть стройка и Вы за ней наблюдаете, то пока идут работы - есть профит, если стройка заморожена, профита не жди.

3. С утра не ругаться и не ссориться.

Утра без ссор - можно попробовать рискованные сделки. Ну тут, скорее больше психология.

4. Не входить в длинные позиции, если за окном дождь.

5. Не снимай прибыльных обновок, пока не поймаешь убыток.

Забавное суеверие. Если вчера торговый день прошел крайне удачно, то стоит удеть ту же одежду.

А у Вас есть какие-то личные приметы или суеверия?
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Метки
приметы forex, приметы трейдера, приметы форекс, суеверия трейдера
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