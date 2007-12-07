Меняется ли психология трединга с развитием рынка

В этой теме хотел поднять такой вопрос.
Если уточнить, то скорее меняется ли соотношение типов трейдеров по стратегиям торговли с развитием рынка, информационных технологий, мощности ПК, возможности доступа к Интернету, а главное доступности новых методов исполнения ордеров и увеличении торговых инструментов.
Ведь, если посмотреть, пять лет назад, не было такого количество смартфонов с возможностью торговать (ну или хотя бы вести сделку) с любом удобном месте. Трейдер, даже новичок, анализировал ситуацию и чаще выключал терминал. Сейчас можно пипсовать, или скальпировать
везде.
Уменьшение спредов и скорости исполнения вообще прибавило в ряды краткосрочных трейдеров и любителей советников пипсовщиков не малое количество народа.
Сейчас даже не рассуждаем про банки и хедж фонды, а чисто про среднестатистического трейдера.
Как считаете Вы ?