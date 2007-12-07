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Меняется ли психология трединга с развитием рынка

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Раздел посвящен психологическим аспектам работы на биржевых рынках, в том числе на рынке ФОРЕКС. Советы, тренинги, упражнения по наработке важнейших для трейдера навыков, среди которых психологическая подготовка, моральная выдержка, умение управлять собой.
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Имя: Евгений
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Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Меняется ли психология трединга с развитием рынка
В этой теме хотел поднять такой вопрос.

Если уточнить, то скорее меняется ли соотношение типов трейдеров по стратегиям торговли с развитием рынка, информационных технологий, мощности ПК, возможности доступа к Интернету, а главное доступности новых методов исполнения ордеров и увеличении торговых инструментов.

Ведь, если посмотреть, пять лет назад, не было такого количество смартфонов с возможностью торговать (ну или хотя бы вести сделку) с любом удобном месте. Трейдер, даже новичок, анализировал ситуацию и чаще выключал терминал. Сейчас можно пипсовать, или скальпировать везде.

Уменьшение спредов и скорости исполнения вообще прибавило в ряды краткосрочных трейдеров и любителей советников пипсовщиков не малое количество народа.

Сейчас даже не рассуждаем про банки и хедж фонды, а чисто про среднестатистического трейдера.

Как считаете Вы ?
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