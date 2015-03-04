Создатель Half-Life оказался богаче Дональда Трампа

Состояние одного из основателей и, по совместительству, генерального директора Valve Гейба Ньюэлла превысило сбережения нового президента США — Дональда Трампа.
По данным журнала Forbes, состояние Гейба Ньюэлла на 2017 год составляет 4,1 млрд долларов. Гейб управляет игровой студией Valve и крупнейшим сервисом по продаже компьютерных игр — Steam. Его студии принадлежат такие крупные проекты, как Half-Life, Dota 2 и Counter Strike.
Гейб Ньюэлл занимает 134 место в рейтинге «400» журнала Forbes за 2016 год.
Дональд Трамп — новый президент США, а также бизнесмен, медиамагнат и актер. По данным Forbes, он сумел накопить по состоянию на 2017 год 3,7 млрд долларов. Ему принадлежит крупная строительная компания Trump Organization и сетевой игорно-гостиничный бизнес в компании Trump Entertainment Resorts. Однако в ноябре 2016 года он сообщил, что отказывается от ведения бизнеса на посту президента.
Дональд Трамп занимает 156 место в рейтинге «400», однако журнал Forbes назвал его вторым по влиятельности человеком мира 2016 года, после Владимира Путина.
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