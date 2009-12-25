Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,322 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хэш-рейт Биткойна достиг рекордных показателей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:51
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,345
Благодарностей: 8,536
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Хэш-рейт Биткойна достиг рекордных показателей

Хэш-рейт Биткойна приблизился к значению 3 экзахэша в секунду (1Eh/s — 1 миллион гигахэшей), что является рекордным показателем вычислительной мощности сети Биткойн.

Стремительно растущие показатели хэш-рейта подтверждают сообщения пекинской компании Bitmain Technologies Limited, сдающей в аренду оборудование для майнинга, о перебоях с электропитанием, связанных с резко возросшим спросом на их услуги.

Рост хэшрейта свидетельствует о повышенном интересе к криптовалютам и майнингу, который специалисты связывают с недавним значительным приростом стоимости биткойна.

Пользователи и майнеры не раз отмечали перебои с питанием после выхода в свет Antminer R4 и S9, новейших девайсов, которые, по мнению некоторых экспертов, частично ответственны за недавний прирост хэшрейта.

“Общемировые показатели хэшрейта прямо пропорциональны актуальной стоимости биткойна и эффективности современногго поколения аппаратного обеспечения — с небольшими временными поправками. Все всплески, которые мы наблюдаем, свидетельствуют либо о выходе оборудования новейшего поколения, либо о скачках стоимости биткойна”, — считает Кон Коливас, основатель майнингового пула CKPool.

Источник: News.bitcoin.com
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 вне форума  
Ответить
Метки
биткоин, майнинг, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Официальный государственный долг США достиг рекордных 20 триллионов долларов (видео) moskva Политика и экономика 5 28.11.2016 22:00
Объем рынка электронных платежей достигнет рекордных показателей к 2020 Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 1 14.07.2016 21:00
Воздействие показателей счетчиков Вовка Дайджест блогосферы 0 16.04.2010 15:12
Партнёрская программа по технологии clickunder и popunder, высокий рейт 200р за 1к intel4 Другие партнерки 8 02.02.2010 13:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Привет всем инвесторам!!!)))
От Dave58 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар mikhail777
hourlyinstantpro-hourlyinstantpro.com
От mikhail777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
PayPal заработал на прием на Россию
От mysilver в разделе «PayPal»
Аватар Tigrenish
Huawei инвестирует $1 млн в изучение искусственного интеллекта
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Расчет хоккея
От alexk_ft в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар ElarGroup3
СМИ: в Apple считают, что вскоре узнают, как ФБР взломало iPhone Подробнее на ТАСС:
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube