Хэш-рейт Биткойна достиг рекордных показателей

Хэш-рейт Биткойна приблизился к значению 3 экзахэша в секунду (1Eh/s — 1 миллион гигахэшей), что является рекордным показателем вычислительной мощности сети Биткойн.
Стремительно растущие показатели хэш-рейта подтверждают сообщения пекинской компании Bitmain Technologies Limited, сдающей в аренду оборудование для майнинга, о перебоях с электропитанием, связанных с резко возросшим спросом на их услуги.
Рост хэшрейта свидетельствует о повышенном интересе к криптовалютам и майнингу, который специалисты связывают с недавним значительным приростом стоимости биткойна.
Пользователи и майнеры не раз отмечали перебои с питанием после выхода в свет Antminer R4 и S9, новейших девайсов, которые, по мнению некоторых экспертов, частично ответственны за недавний прирост хэшрейта.
“Общемировые показатели хэшрейта прямо пропорциональны актуальной стоимости биткойна и эффективности современногго поколения аппаратного обеспечения — с небольшими временными поправками. Все всплески, которые мы наблюдаем, свидетельствуют либо о выходе оборудования новейшего поколения, либо о скачках стоимости биткойна”, — считает Кон Коливас, основатель майнингового пула CKPool.
Источник: News.bitcoin.com