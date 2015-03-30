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Украинцы смогут "купить" стаж для получения пенсии

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Имя: Станислав
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Украинцы смогут "купить" стаж для получения пенсии


Стоимость 15-ти летнего трудового стажа будет составлять в пределах 130 000 грн.
Скоро украинцы смогут "покупать" не хватающие для получения пенсии года трудового стажа, - сообщило министерство соц. политики Украины на встрече с представителем МВФ Жеромом Ваше. Он заверяет, что пенсионная реформа, которая запланированная правительством, подразумевает сокращение страхового трудового стажа до 15-ти лет.
По этой причине, планируется укрепить законом право на "покупку" 15 лет или тех лет, которых не хватает до этого стажа. Если брать сумму 130 000 грн., то в среднем один месяц украинцу обойдётся 722 грн.
"Скоро появится возможность приобрести себе 15 лет страхового стажа. Сюда будет входить категория украинцев, которые работают за рубежом. Сумма будет составлять в пределах 130 000 грн., а это по 722 грн. за календарный месяц", - сообщил министр соц. политики
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Метки
новости, украина
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