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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 04:48
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Сегодня, 03:42
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#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,446
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В Киеве обвалилась цена на квартиры: какие подешевели
В конце прошлого года цена квартир на "вторичке" Киева упала на 4,2%, в среднем это $1139/кв.м.
Такое падение цены на столичную недвижимость обуславливается отсутствием спроса и высокой стоимости ЖКУ, в декабре спрос был еще относительно ощутимый и достиг 7%. Такими итогами поделились киевские реэлторы, анализируя рынок недвижимости. А именно:
- 1-комн. кв. подешевели на 3,3%, а это в среднем $1070 /кв.м.
- 2-комн. кв подешевели на 3,5%, а это в среднем $1180 /кв.м.
- 3-комн. кв подешевели на 4,2%, а это в среднем $1090 /кв. м.
- 4-комн. кв квартиры обрушилась в цене больше всех, на целых 7%, а это $1514/кв.м.
В последующие пару месяцев из-за плохого спроса риелторы прогнозируют высокие темпы снижения цены на "вторичке" Киева.Если спрос будет продолжать снижаться, то "вторичка" может достичь критической отметки в $1000/кв.м уже в течение 2017 года - заявляют риелторы. А уже по итогам 2017 года будет прогнозироваться снижение цены на столичную недвижимость не менее 15 %.
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Сегодня, 03:47
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#2
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Интересующийся
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 5
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Re: В Киеве обвалилась цена на квартиры: какие подешевели
Это нормальный процесс для нынешней экономики, цена на вторичку или новострой ? 1139$/м.кв ? а в реальности отдадут за 3/4 от стоимости, так что торгуйтесь. Покупателей мало - продавцов много, товара много - цена будет падать, главное не спешить покупать.
добавлено через 4 минуты
Цитата:
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Сообщение от Alcest
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Такими итогами поделились киевские реэлторы
Они и так там завысили цены на свои 10%-20% , поэтому и подымают шум, что бы начинали покупать иначе на хлеб не заработают.
Последний раз редактировалось crypta; Сегодня в 03:52.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 04:48
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