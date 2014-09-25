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В Киеве обвалилась цена на квартиры: какие подешевели

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Старый Сегодня, 03:42
#1
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,446
Благодарностей: 1,043
КП: 0.115
В Киеве обвалилась цена на квартиры: какие подешевели


В конце прошлого года цена квартир на "вторичке" Киева упала на 4,2%, в среднем это $1139/кв.м.

Такое падение цены на столичную недвижимость обуславливается отсутствием спроса и высокой стоимости ЖКУ, в декабре спрос был еще относительно ощутимый и достиг 7%. Такими итогами поделились киевские реэлторы, анализируя рынок недвижимости. А именно:
  • 1-комн. кв. подешевели на 3,3%, а это в среднем $1070 /кв.м.
  • 2-комн. кв подешевели на 3,5%, а это в среднем $1180 /кв.м.
  • 3-комн. кв подешевели на 4,2%, а это в среднем $1090 /кв. м.
  • 4-комн. кв квартиры обрушилась в цене больше всех, на целых 7%, а это $1514/кв.м.

В последующие пару месяцев из-за плохого спроса риелторы прогнозируют высокие темпы снижения цены на "вторичке" Киева.Если спрос будет продолжать снижаться, то "вторичка" может достичь критической отметки в $1000/кв.м уже в течение 2017 года - заявляют риелторы. А уже по итогам 2017 года будет прогнозироваться снижение цены на столичную недвижимость не менее 15 %.


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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 03:47
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Re: В Киеве обвалилась цена на квартиры: какие подешевели
Это нормальный процесс для нынешней экономики, цена на вторичку или новострой ? 1139$/м.кв ? а в реальности отдадут за 3/4 от стоимости, так что торгуйтесь. Покупателей мало - продавцов много, товара много - цена будет падать, главное не спешить покупать.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
[CENTER]

Такими итогами поделились киевские реэлторы

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Они и так там завысили цены на свои 10%-20% , поэтому и подымают шум, что бы начинали покупать иначе на хлеб не заработают.
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Последний раз редактировалось crypta; Сегодня в 03:52. Причина: Добавлено сообщение
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Метки
новости, украина
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