ПАММ-счёт ZhukAlex:10563 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 10563
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 16 янв. 2017 г., 16:05:30
Начальный капитал Управляющего, USD 10 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 10 161,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 161,00
Доходность ПАММ-счета, % 1,61 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 21 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 65 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 200
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 1 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 1
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Торговля интрадей основными парами, умеренная торговля в канале.
Способ связи с управляющим форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
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