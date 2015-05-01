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Россияне вошли в число самых состоятельных покупателей недвижимости в Дубае

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Россияне вошли в число самых состоятельных покупателей недвижимости в Дубае


Граждане России попали в первую 10 лиц неарабских государств по объему своих расходов на приобретение недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, а конкретнее в эмирате Дубай.

По потраченным деньгам, заняв почетное 7-е место, россияне сумели обойти представителей таких богатых стран как Соединенные Штаты Америки и Франция! Эти сведения приводятся в представленном для широкой публики отчете Управления по территориям и недвижимости эмирата Дубай.

В этих неофициальных соревнованиях по приобретению жилья в Дубае, в 2016 году принимало участие около 42 000 граждан из стран арабского Востока и 136 стран, которые представляют другие части света. Всего "напокупали" недвижимости на общую сумму 71 млрд долларов США. Просто для сравнения: текущая капитализация Газпрома составляет, например, 61,4 млрд долларов США.

Но как бы там не было, всё равно первое место в упомянутом отчете, заняли граждане самих Объединенных Арабских Эмиратов - это они потратили больше всего своих денег, чтобы обзавестись жильём в родном для них эмирате. Второе и третье место заняли граждане Саудовской Аравии И Кувейта, которые в общей сложности скупили чуть более 30% от всех выставленных на продажу квартир и апартаментов в Дубае.

А вот индийцы (напомним, что в самой Индии сейчас с трудом идёт финансовая реформа) вырвались вперед в категории инвестиций в недвижимость из неарабских стран. Их общий вклад составляет сумму в размере 3,3 млрд долларов США. На втором месте в этой категории идут граждане туманного Альбиона, то есть британцы, которые израсходовали на дубайские метры около 1,7 млрд долларов США. И как ни странно, но после британцев идут пакистанцы и далее китайцы, канадцы, иранцы, россияне, американцы и наконец французы.

Надо отметить, что особой любовью среди покупателей недвижимости в прошлом году пользовался новый высотный комплекс "Бурдж Халиф", что переводится как "Башня Халифа", которая, кстати вознеслась на 828 м. в высоту и являет собой самое высокое здание в мире. Так вот в 2016 году там было приобретено жилой площади на общую сумму почти в 2 млрд долларов США.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/587d3f0868ee1
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