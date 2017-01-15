Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 03:17 Сегодня, 03:17 Сегодня, 01:47 #1 leschenko1986 Интересующийся

Возраст: 30 Регистрация: 15.01.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 КП: 0.000 ✔ProkMLM Система Быстрого Заработка в Интернете! Prok MLM или PROK MULTI LEVEL MONEY - автономная система быстрого заработка неограниченных финансовых средств.

ProkMLM - это современная финансовая система, легальный генератор денег, автономный безопасный проект с математическим алгоритмом работы.







1. Старт уникального проекта Прок МЛМ

2. Стартовые вложения всего 400 рублей

3. 100% возврат инвестиции уже с первой продажи

4. Полная автоматизация и минимум затрачиваемого времени

5. Работа только с программой на компьютере



6. Система жизнеспособна и безопасна на 100%

7. Полная автономность проекта

8. Вся информация хранится только в электронных ключах

9. Все расчёты происходят только между участниками

10.Отсутствует единый сервер и единый счёт







Продукт проекта - электронный ключ.

Это лучшая альтернатива любому другому товару, так как вам не нужно заботится о его получении, хранении и доставке. Электронный ключ быстро и просто передаётся покупателю. Так же быстро и просто, как деньги передаются продавцу. Проект смоделирован на четырёхуровневой сетевой структуре. Рост участников сети, а значит и рост Вашей прибыли, происходит в геометрической прогрессии, с кратностью цифре 4.



Имея на первом уровне собственной сети всего 4 контрагента,

потенциально Вы можете построить сеть из: 4+16+64+256 = Сеть из 340 человек в ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ !



Заказы на данные ключи поступают в автоматическом режиме и при возрастании сети только увеличиваются в количестве и стоимости. Каждый ключ является авторским, так как создаётся собственным программным обеспечением. Заказы поступают только со своей сетевой структуры. Конкуренция и возможные ошибки полностью исключены.







Стоимость ключей - фиксирована.



С продажи каждого ключа первого уровня Вы зарабатываете 400 рублей. Каждый проданный ключ первого уровня способствует построению потенциальной сети из 64 человек!

Ключ второго уровня стоит 800 рублей - продажа таких ключей ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНА. Вам не нужно искать покупателей - они сами найдут Вас. Вы получите 16 заказов на приобретение ключа второго уровня.



Ключ третьего уровня стоит 3200 рублей. Среднее количество заказов - 64 контрагента. Заказы ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНЫ и обеспечиваются программой.

Ключ четвертого уровня - самый дорогостоящий. Именно на продаже этого ключа и происходит основной заработок в проекте. При сети первого уровня равной четырём контрагентам - на покупку этого ключа. Вы получите 256 заказов.



Стоимость KEY4 = 51 200 руб





Покупка и продажа ключей осуществляется по строгому алгоритму, заложенному в программе. За всё время участия в проекте вы покупаете всего 4 ключа: KEY1; KEY2; KEY3 и KEY4

Продажа ключей осуществляется в геометрической прогрессии и никак не ограничена. Покупка каждого ключа обеспечена прибылью, а продажи - полностью автоматизированы!







vBulletin [video]



Стоимость программы и минимальная сумма для вывода: 400 руб, 170 грн или 6$. Своё возвращаете с первой продажи. Все финансовые взаимоотношения происходят исключительно между пользователями программы. Система лишь строго соблюдает математический алгоритм при взаимоотношениях между участниками, т.е. показывает к кому и куда надо обратиться, чтобы приобрести и сгенерировать Ваш личный ключ.



Платежные системы: любые удобные для Вас по предварительной договорённости с Вашим контрагентом (продавцом Вашего первого, второго и т.д. ключей). Вам я продаю только ключ первого уровня. Далее при покупке ключа KEY2 система предоставит Вам контакты продавца 2-го ключа.



Порядок действий:

- Вы связываетесь в личке с продавцом ключа KEY1.

- договариваетесь о взаимовыгодном способе оплаты и оплачиваете 400 руб или эквивалент этой суммы в другой валюте.

- только после оплаты Ваш контрагент запрашивает Ваши контактные данные для генерации Вашего именного ключа 1 уровня.

- скидывает Вам программу, инструкции и Ваш именной ключ.

- Вы активируете Ваш ключ у себя на компе и становитесь полноценным участником системы Prok MLM.

- продайте минимум 4 ключа KEY1 лично за 400 руб каждый и заработайте первые 1600 руб., а далее купите KEY2 за 800 руб. и наблюдайте за вирусным ростом заказов на оплату ключей.

- если остались вопросы - посмотрите оба видео ролика в начале и середине этого поста.





Моя покупка первого ключа





Ну и парочку скринов от моих покупателей







Купить ключ можно тут (ЖМИ) 1. Старт уникального проекта Прок МЛМ2. Стартовые вложения всего 400 рублей3. 100% возврат инвестиции уже с первой продажи4. Полная автоматизация и минимум затрачиваемого времени5. Работа только с программой на компьютере6. Система жизнеспособна и безопасна на 100%7. Полная автономность проекта8. Вся информация хранится только в электронных ключах9. Все расчёты происходят только между участниками10.Отсутствует единый сервер и единый счётЭто лучшая альтернатива любому другому товару, так как вам не нужно заботится о его получении, хранении и доставке. Электронный ключ быстро и просто передаётся покупателю. Так же быстро и просто, как деньги передаются продавцу. Проект смоделирован на четырёхуровневой сетевой структуре. Рост участников сети, а значит и рост Вашей прибыли, происходит в геометрической прогрессии, с кратностью цифре 4.Имея на первом уровне собственной сети всего 4 контрагента,потенциально Вы можете построить сеть из: 4+16+64+256 = Сеть из 340 человек в ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ !Заказы на данные ключи поступают в автоматическом режиме и при возрастании сети только увеличиваются в количестве и стоимости. Каждый ключ является авторским, так как создаётся собственным программным обеспечением. Заказы поступают только со своей сетевой структуры. Конкуренция и возможные ошибки полностью исключены.С продажи каждого ключа первого уровня Вы зарабатываете 400 рублей. Каждый проданный ключ первого уровня способствует построению потенциальной сети из 64 человек!Ключ второго уровня стоит 800 рублей - продажа таких ключей ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНА. Вам не нужно искать покупателей - они сами найдут Вас. Вы получите 16 заказов на приобретение ключа второго уровня.Ключ третьего уровня стоит 3200 рублей. Среднее количество заказов - 64 контрагента. Заказы ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНЫ и обеспечиваются программой.Ключ четвертого уровня - самый дорогостоящий. Именно на продаже этого ключа и происходит основной заработок в проекте. При сети первого уровня равной четырём контрагентам - на покупку этого ключа. Вы получите 256 заказов.Стоимость KEY4 = 51 200 рубПокупка и продажа ключей осуществляется по строгому алгоритму, заложенному в программе. За всё время участия в проекте вы покупаете всего 4 ключа: KEY1; KEY2; KEY3 и KEY4Продажа ключей осуществляется в геометрической прогрессии и никак не ограничена. Покупка каждого ключа обеспечена прибылью, а продажи - полностью автоматизированы!Стоимость программы и минимальная сумма для вывода: 400 руб, 170 грн или 6$. Своё возвращаете с первой продажи. Все финансовые взаимоотношения происходят исключительно между пользователями программы. Система лишь строго соблюдает математический алгоритм при взаимоотношениях между участниками, т.е. показывает к кому и куда надо обратиться, чтобы приобрести и сгенерировать Ваш личный ключ.Платежные системы: любые удобные для Вас по предварительной договорённости с Вашим контрагентом (продавцом Вашего первого, второго и т.д. ключей). Вам я продаю только ключ первого уровня. Далее при покупке ключа KEY2 система предоставит Вам контакты продавца 2-го ключа.Порядок действий:- Вы связываетесь в личке с продавцом ключа KEY1.- договариваетесь о взаимовыгодном способе оплаты и оплачиваете 400 руб или эквивалент этой суммы в другой валюте.- только после оплаты Ваш контрагент запрашивает Ваши контактные данные для генерации Вашего именного ключа 1 уровня.- скидывает Вам программу, инструкции и Ваш именной ключ.- Вы активируете Ваш ключ у себя на компе и становитесь полноценным участником системы Prok MLM.- продайте минимум 4 ключа KEY1 лично за 400 руб каждый и заработайте первые 1600 руб., а далее купите KEY2 за 800 руб. и наблюдайте за вирусным ростом заказов на оплату ключей.- если остались вопросы - посмотрите оба видео ролика в начале и середине этого поста.

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