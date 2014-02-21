Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitluna.org

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Старый Сегодня, 01:26
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 379
Благодарностей: 56
КП: 0.052
bitluna.org
не являюсь админом, в целях ознакомления.
Старт 29 января

bitluna.org - Англоязычный проект
Выпускает свою криптовалюту LunaCoin
Виды заработков
1 майнить lunacoin и менять на bitcoin
29 января можно уже обменять на битки.
2 Покупаем рекламные пакеты, приносят прибыль - 2.5 % в день
3 Тринар матрица. вход 10 центов
4 Без вложений клики по рекламе.
регистрируемся Получаем 10 $.
Можно их инвестировать и получать уже процент.
https://www.bitluna.org
Для регистрации свяжитесь мной для уточнения всех нюансов.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
lnnvov на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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