не являюсь админом, в целях ознакомления.
Старт 29 января
bitluna.org - Англоязычный проект
Выпускает свою криптовалюту LunaCoin
Виды заработков
1 майнить lunacoin и менять на bitcoin
29 января можно уже обменять на битки.
2 Покупаем рекламные пакеты, приносят прибыль - 2.5 % в день
3 Тринар матрица. вход 10 центов
4 Без вложений клики по рекламе.
регистрируемся Получаем 10 $.
Можно их инвестировать и получать уже процент.
https://www.bitluna.org
Для регистрации свяжитесь мной для уточнения всех нюансов.