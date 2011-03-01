bitcoin4u.biz - bitcoin4u Море Биткоинов Каждый день со всего Мира

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 01:46
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Сегодня, 01:04
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#1
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Любитель
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Крым
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 205
Благодарностей: 6
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Последний раз редактировалось PsyWolf; Сегодня в 01:29.
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Сегодня, 01:46
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