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Corlytics привлек €3 миллиона для платформы по оценке регуляторных рисков

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Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Corlytics привлек €3 миллиона для платформы по оценке регуляторных рисков


Corlytics, расположенный в Дублине, Ирландия, стартап-разработчик платформы по оценке регуляторных рисков привлек 3 миллиона евро венчурного финансирования. Среди инвесторов были Bank of Ireland Kernel Capital Growth Fund (€1.65 миллиона), Infinity Capital (€750 тысяч) и частные инвесторы (€500 тысяч).



Компания намерена использовать средства для расширения на международном уровне. Corlytics, возглавляемая Джоном Берном, предоставляет для фирм, управляющих финансами, регуляторов и профессиональных советчиков собственные данные и платформу, работающую в реальном времени, чтобы обнаружить и предсказать операционные риски на финансовых рынках. Она оценивает, предсказывает и рассчитывает нормативные изменения и их воздействие, давая возможность клиентам и партнерам понять их нормативную позицию и сделать вывод, используя полученную информацию. У компании есть команда правовых экспертов, специалисты-практики в области ценных бумаг и рисков, с ними связанных, ученые по данным и опытные технологи, которые работают из Дублина, Лондона, Бостона и Нью-Йорка.



Клиентами компании являются Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании, Банк Англии, глобальные регуляторы и бухгалтерские фирмы первого уровня.


Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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