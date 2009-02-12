Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,573 Благодарностей: 1,388 КП: 0.689

Форум предлагает присоединиться к новой реферальной программе Форум о заработке и инвестициях предлагает присоединиться к их новой реферальной программе







В честь 10-летнего юбилея форум MMGP запустил новую двухуровневую партнерскую программу. Ее суть заключается в том, что, приводя нового друга на форум, постоянный пользователь для начала гарантированно получит 5 поинтов за каждого зарегистрированного по специальной ссылке знакомого.

Далее же дело становится интереснее: ваши друзья также могут присоединиться к программе и добавлять все больше новых пользователей. Можно сначала подумать: а какая разница? Ведь это уже поинты ваших рефералов. Однако и это тоже прибавляется к вашему счету - у вас будет 20% от доходов вашего реферала по данной системе. По сути, для стабильного пассивного дохода ничего особенного не нужно. Главное - ваше участие и соответственно активность новичков.

Принцип работы таков, что новый пользователь обязательно должен зарегистрироваться по ссылке, в коде которой есть название вашего аккаунта. Также после регистрации новый пользователь должен оставить как минимум 5 комментариев.

В общем, реферальная ссылка выглядит таким образом:

http://mmgp.ru/register.php?referrerid=YOUR_ID

YOUR_ID - номер Вашего профиля

В случае чего Вы всегда можете посмотреть вашу личную ссылку в своем кабинете, также там будет и отображаться дополнительные подробности об активности рефералов.

Довольно непыльная работа всё-таки. Ваш друг с таким же успехом может добавить на свой блог баннер. Новые пользователи сами будут переходить на нему, поскольку читают ваши посты. И в зависимости от количества вашей аудитории отклик может быть немалым.

Можно и пойти традиционным путем - приглашать лично своих знакомых по ссылке. Этот метод не такой массовый, но всё же ваши друзья не захотят Вас подвести и примут участие. Среди них также могут оказаться активные участники, которые будут только приумножать ваш доход.

Выплаты будут осуществляться раз в месяц, а также, чтобы подогреть интерес пользователей, будут проводиться специальные конкурсы на звание лучшего партнера Форума о заработке и инвестициях. Таким образом можно получить дополнительное вознаграждение от спонсоров, а также скидки на рекламные услуги. Если же вы добьетесь невероятных результатов в этом деле, то даже сможете претендовать на более высокую ставку.

Одним словом, игра всё же стоит свеч. Тем более, что нет никаких рисков. Вы или зарабатываете, или нет.







Специально для форума MMGP.ru



Уникальность В честь 10-летнего юбилея форум MMGP запустил новую двухуровневую партнерскую программу. Ее суть заключается в том, что, приводя нового друга на форум, постоянный пользователь для начала гарантированно получит 5 поинтов за каждого зарегистрированного по специальной ссылке знакомого.Далее же дело становится интереснее: ваши друзья также могут присоединиться к программе и добавлять все больше новых пользователей. Можно сначала подумать: а какая разница? Ведь это уже поинты ваших рефералов. Однако и это тоже прибавляется к вашему счету - у вас будет 20% от доходов вашего реферала по данной системе. По сути, для стабильного пассивного дохода ничего особенного не нужно. Главное - ваше участие и соответственно активность новичков.Принцип работы таков, что новый пользователь обязательно должен зарегистрироваться по ссылке, в коде которой есть название вашего аккаунта. Также после регистрации новый пользователь должен оставить как минимум 5 комментариев.В общем, реферальная ссылка выглядит таким образом:YOUR_ID - номер Вашего профиляВ случае чего Вы всегда можете посмотреть вашу личную ссылку в своем кабинете, также там будет и отображаться дополнительные подробности об активности рефералов.Довольно непыльная работа всё-таки. Ваш друг с таким же успехом может добавить на свой блог баннер. Новые пользователи сами будут переходить на нему, поскольку читают ваши посты. И в зависимости от количества вашей аудитории отклик может быть немалым.Можно и пойти традиционным путем - приглашать лично своих знакомых по ссылке. Этот метод не такой массовый, но всё же ваши друзья не захотят Вас подвести и примут участие. Среди них также могут оказаться активные участники, которые будут только приумножать ваш доход.Выплаты будут осуществляться раз в месяц, а также, чтобы подогреть интерес пользователей, будут проводиться специальные конкурсы на звание лучшего партнера Форума о заработке и инвестициях. Таким образом можно получить дополнительное вознаграждение от спонсоров, а также скидки на рекламные услуги. Если же вы добьетесь невероятных результатов в этом деле, то даже сможете претендовать на более высокую ставку.Одним словом, игра всё же стоит свеч. Тем более, что нет никаких рисков. Вы или зарабатываете, или нет.

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