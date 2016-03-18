Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTC-Take - btc-take.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:45
#1
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,221
Благодарностей: 766
КП: 0.005
BTC-Take - btc-take.com
Я не админ/владелец проекта

Старт: 14.01.2017
BTC-Take



Цитата:
СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
Бизнес – это командная игра. Если ты не объединяешься с единомышленниками, тебе не получить желанное

Везде есть люди, которые хотят быть успешными, впрочем, как и вы. Большинство из нас знают, насколько трудно достигать поставленных целей, насколько жестока жизнь и какую она требует цену за совершенные ошибки. Как бы вам не доказывали, что не в деньгах счастье, не верьте: так говорят только те, у кого они есть. Именно благосостояние определяет, где мы просыпаемся, что кушаем, и как живут наши дети.
BTC-Take – это ваш ответ на вопрос: «Как увеличить свой доход?»
BTC-Take – единственная партнерская сеть взаимопомощи, которая объединяет весь мир. Но не нужно думать, что деньги будут падать с неба, и не надейтесь, что уже завтра вы увидите 300 BTC на своем счете. Да, мы используем уникальные алгоритмы распределения ваших инвестиций. Да, они обеспечивают доход при минимальных действиях и да, в основе партнерской сети – социальный (реферальный) маркетинг, но только он способен дать вам за минимальное вложение 0,028BTC капитал в 5,7375BTC...

Цитата:
ПОЧЕМУ КРИПТОВАЛЮТА BITCOIN?

Биткоин известен на весь мир, а его стоимость в 2009 г. ровнялась нулю. Представьте, какие суммы выросли на счете людей, купивших биткоин в то время? Например, Кристофер Кох (Норвегия) купил биткоинов на 27$ в целях написания дипломной работы по криптографии и забыл про них. Когда вспомнил, его капитал состоял 886 000$.
Цитата:
АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬ ВАШУ СЕТЬ
ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПОСТАРАЙТЕСЬ ВНИКНУТЬ! ВСЕ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД


Партнерская сеть взаимопомощи базируется на шестиуровневой живой матрице. На каждый уровень можно пригласить по 3 партнера. Система уникальна тем, что по алгоритмам «перелива» и «авто распределения» помогает участникам сети, поэтому вы гарантированно получаете прибыль.




Цитата:
BTC-TAKE СПОСОБСТВУЕТ СБАЛАНСИРОВАННОМУ ДОХОДУ!

Чтобы получить прибыль, вам достаточно создать депозит, а если вы займетесь приглашением людей по реферальной ссылке (ее вы найдете в личном кабинете), результат ускорится в несколько раз. Мы понимаем, что сделать первые шаги нелегко, поэтому помогаем развивать вашу социальную сеть взаимопомощи. Всех участников, которые зарегистрируются без приглашения партнеров, система равномерно распределяет между нуждающимися
Цитата:
КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ СЕТИ?

BTC-Take рассчитан на людей, которые понимают потенциал совместных действий, которые знают, что командная работа приводит к невероятным успехам. Простая регистрация на сайте переведет вас в личный кабинет. Выберите площадку и познакомьтесь со своими спонсорами, приглашайте знакомых и не удивляйтесь, когда увидите растущую сумму на своем счете.



Как активировать площадку?
Цитата:
После того, как баланс пополнен, перейдите на страницу «ПЛОЩАДКИ», в разделе «ДОСТУПНЫЕ ПЛОЩАДКИ» нажмите кнопку «Активировать» и в появившемся окошке подтвердите активацию.
Сколько площадок я могу активировать за один раз?
Цитата:
Можно активировать сразу все шесть площадок. В таком случае вы получаете шесть потоков денежных начислений.
Как быстро начнут начисляться биткоины на мой счет?
Цитата:
В среднем начисления начнут поступать в первые дни после выбора площадки. Все зависит от приглашенных Вами людей, спонсоров и совместных действий всех участников системы.
Что будет, если я не приведу партнеров?
Цитата:
В системе есть алгоритмы переливов и автораспределение (читайте социальный маркетинг). Вам оказывается взаимопомощь партнерами и самой системой. Поэтому, если у вас не получится развивать свою сеть самостоятельно, вы просто получите указанный доход депозитной площадки.
Что будет, если я приглашу партнера, а он сделает депозит на другую площадку?
Цитата:
Система переливов отправит приглашенного партнера самому нуждающемся участнику площадки и со временем вернет Вам полагающуюся прибыль, приоритетно переливая новых партнеров под вас.
Могу ли я приглашать партнеров зарегистрировавшись, но еще не активировав площадку?
Цитата:
Да, но в этом случае вы можете оказаться в структуре ниже своего приглашенного партнера. Это случится, если ваш спонсируемый оплатит участие раньше вас.

Минимальный вклад: 0.028 BTC
Вывод: Вывод происходит от 30 секунд до 2 минут.
Платежные системы: Bitcoin



Депозит (листинг):



https://blockchain.info/tx/5c1b9540e...91dade4f2290b0
__________________
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Последний раз редактировалось FairMonitor; Сегодня в 00:14.
FairMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 00:14
#2
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 893
Благодарностей: 177
КП: 0.000
Re: BTC-Take - btc-take.com
столько буков, а сервачок то не выделенный

104.18.42.125 - 121 other sites hosted on this server

Даже не буду разбираться в маркетинге,пройду мимо

Удачи влошенцам
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