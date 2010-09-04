Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Pedius для мобильного приложения для глухих людей привлекла €1.4 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:27
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,503
Благодарностей: 2,119
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Pedius для мобильного приложения для глухих людей привлекла €1.4 млн. инвестиций


Итальянская компания Pedius из Рима является разработчиком мобильного приложения для глухих и слабослышащих людей и для их нормального телефонного разговора, для того, чтобы они могли свободно слышать и общаться, привлекла €1.4 млн. инвестиций в серии А.

Инвесторами стали венчурные компании Invitalia, TIM и Principia SGR.

Компания намерена использовать привлеченные средства для развития продаж в развивающихся странах, для создания торговой сети и для разработки новых продуктов, предназначенных для пожилых людей.




Лоренцо Ди Чаццио является соучредителем и генеральным директором компании Pedius, которая разработала мобильное приложение для глухих и слабослышащих людей. Приложение представляет собой систему связи, которая позволит глухим людям осуществить нормальные телефонные звонки и получить обширный доступ к голосовым услугам, как дополнение на непредвиденный случай. Обслуживание клиентов (их звонки) будет осуществляться с использованием распознавания речи и синтеза речевых технологий.




Компания разработала, как потребительское решение, которое позволит простым людям осуществлять
телефонные звонки, так и для бизнеса решения с целью:

1. Позволяют корпорациям активировать бесплатный номер, что облегчит задачу для людей с плохим слухом, чтобы связаться с клиентом услуги;
2. Поощрять к подключению работников - инвалидов.




Платформа в настоящее время работает уже в 9 странах, в том числе в Италии, Франции, Великобритании, Испании и США с 6 различными языками и с 13 тыс. зарегистрированными пользователями.

Pedius с партнером TIM, которая внедрила технологию в своих собственных центрах обработки вызовов, BNL, HP, AXA Assistance и в некоторых итальянских муниципалитетах.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Lola для мобильного приложения для путешествий привлекла $15 млн инвестиций bizneser Горячие новости 1 12.01.2017 01:42
DabKick привлекла $750 тыс инвестиций для бесплатного мобильного приложения bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 4 21.12.2016 22:19
Защитить карту можно с мобильного приложения Sunrize7 Новости в банковской сфере и страховании 0 30.04.2015 20:48
«Промсвязьбанк» выбирает разработчика мобильного приложения VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 14.11.2014 23:40
Лондонские таксисты взбунтовались против мобильного приложения VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 10 16.06.2014 21:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lexuz77
Взлом webmoney (e-num) - увели 540уе
От Lexuz77 в разделе «WebMoney»
Аватар jansen
Платежная система «Платон» была взломана хакерами
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SantaFe
Помогите опознать брокера опционов
От SantaFe в разделе «Бинарные опционы»
Аватар Almazik
Копирование ордеров
От Almazik в разделе «Программное обеспечение»
Аватар kislov
"ВКонтакте" инвестирует в космос
От kislov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Украина угрожает арестом иностранного имущества РФ
От pilot10 в разделе «Политика и экономика»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube