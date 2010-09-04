Pedius для мобильного приложения для глухих людей привлекла €1.4 млн. инвестиций

Итальянская компания Pedius из Рима является разработчиком мобильного приложения для глухих и слабослышащих людей и для их нормального телефонного разговора, для того, чтобы они могли свободно слышать и общаться, привлекла €1.4 млн. инвестиций в серии А.
Инвесторами стали венчурные компании Invitalia, TIM и Principia SGR.
Компания намерена использовать привлеченные средства для развития продаж в развивающихся странах, для создания торговой сети и для разработки новых продуктов, предназначенных для пожилых людей.
Лоренцо Ди Чаццио является соучредителем и генеральным директором компании Pedius, которая разработала мобильное приложение для глухих и слабослышащих людей. Приложение представляет собой систему связи, которая позволит глухим людям осуществить нормальные телефонные звонки и получить обширный доступ к голосовым услугам, как дополнение на непредвиденный случай. Обслуживание клиентов (их звонки) будет осуществляться с использованием распознавания речи и синтеза речевых технологий.
Компания разработала, как потребительское решение, которое позволит простым людям осуществлять
телефонные звонки, так и для бизнеса решения с целью:
1. Позволяют корпорациям активировать бесплатный номер, что облегчит задачу для людей с плохим слухом, чтобы связаться с клиентом услуги;
2. Поощрять к подключению работников - инвалидов.
Платформа в настоящее время работает уже в 9 странах, в том числе в Италии, Франции, Великобритании, Испании и США с 6 различными языками и с 13 тыс. зарегистрированными пользователями.
Pedius с партнером TIM, которая внедрила технологию в своих собственных центрах обработки вызовов, BNL, HP, AXA Assistance и в некоторых итальянских муниципалитетах.
Перевод специально для mmgp.ru