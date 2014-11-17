Pedius привлек €1.4 миллиона, чтобы позволить глухим разговаривать по телефону

Pedius, расположенный в Риме, Италия, стартап, который разработал мобильное приложение, позволяющее глухим и слабослышащим людям вести нормальные телефонные беседы, привлек 1,4 миллиона евро в Серии А от Invitalia Ventures, Principia Sgr и TIM Ventures.
Компания намерена использовать полученное финансирование для инвестирования в продажи в развивающихся странах и на построение коммерческой сети, а также на разработку новых продуктов для пожилых людей.
Pedius, возглавляемая Лоренцо Ди Кьяччо, разработала мобильное приложение, которое дает возможность глухим людям совершать телефонные звонки и иметь доступ к голосовым сервисам, например звонки в экстренные службы и службы поддержки клиентов, с использованием технологий распознавания голоса и синтеза речи.
Компания предусмотрела решения как для индивидуального использования, так и для бизнеса, например возможность активации бесплатного номера, который облегчает плохо слышащим людям связь со службой поддержки и содействие по адаптации на рабочем месте инвалидов по слуху.
В настоящее время платформа доступна в 9 странах (включая Италию, Францию, Великобританию, Испанию и США) на 6 языках и имеет 13 000 зарегистрированных пользователей. Pedius сотрудничает с TIM, которая внедрила технологию в своих собственных колл-центрах, BNL, HP, Axa Assistance и некоторыми итальянскими муниципалитетами.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru