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Цены на нефть в 2017 году продолжают расти

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Регистрация: 14.10.2015
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Цены на нефть в 2017 году продолжают расти

Стоимость нефти в нынешнем, 2017 году вырастет на 19,9 долларов.

В доклад от МВФ сообщается, что стоимость нефть в нынешнем и последующих годах будет увеличиваться. Тем не менее, по их подсчетам, скорость роста цен немного отличается от озвученных обществу ранее прогнозов.

«В 2016 средняя стоимость нефти за один баррель в долларах составляла 42,7 доллара. Предполагаемая стоимость нефти в 2017 году составит 51,2 доллара, а в 2018 году данная цифра поднимется до отметки в 53 доллара за баррель», — сообщается в документе.
Стоимость нефти на протяжении последних нескольких недель «выросла с помощью соглашения между основными производителями нефти по ограничению предложения».

Как прогнозируется, стоимость нефти в текущем 2017 году вырастет на 19,9 доллара, данный показатель является на 2 доллара больше от предыдущих прогнозов. Стоит отметить, что в следующем, 2018 году рост ослабится до 3,6 долларов, данный показатель является более низким, на 1,2 доллара, нежели прогнозировалось годом ранее.

Специально для mmgp.ru
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