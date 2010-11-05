Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,308 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хакеры могут украсть ваши отпечатки пальцев – японские исследователи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:11
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 464
Благодарностей: 222
КП: 0.284
Хакеры могут украсть ваши отпечатки пальцев – японские исследователи
Проведенные учеными Национального института информатики Японии исследования доказали, что популярная среди людей поза с двумя поднятыми пальцами («знак Виктории») может привести к краже отпечатков пальцев.



Эксперты смогли скопировать отпечатки пальцев с фотографий, сделанных цифровой камерой на расстоянии в три метра от предмета.

Технология распознавания отпечатков пальцев становится широко доступной для проверки личности в различных системах аутентификации. Например, при входе на смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Распространение мобильных устройств с высококачественными камерами и социальными сетями, где пользователи самостоятельно размещают свои фотографии, поднимают риск утечки личной информации, сказано в отчете японских ученых.

«Просто делается знак Виктории перед камерой и отпечатки пальцев могут стать доступными хакерам, - сказал исследователь Исао Эчизен. - Данные об отпечатках пальцев можно воссоздать, если отпечатки пальцев находятся в фокусе в помещении с сильным освещением даже с расстояния в три метра».

Передовые технологии служат не только силам добра, поэтому люди, которые получат ваши отпечатки пальцев могут использовать их против вас. К примеру, банковские учреждения сейчас активно рассматривают вопросы биометрической аутентификации пользователей.

Для защиты от хакеров японские ученые предлагают использовать прозрачную пленку, содержащую оксид титана . Это позволило им устранить возможность кражи отпечатков. Пленка предотвращает кражу личных данных и не мешает при проверке идентичности. Данная технология по производству защитной пленки будет поставлена на коммерческие рельсы через несколько лет.

источник
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
назаревич вне форума  
Старый Сегодня, 00:02
#2
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 720
Благодарностей: 117
КП: 0.303
Re: Хакеры могут украсть ваши отпечатки пальцев – японские исследователи
Одни придумали как получить отпечатки, другие придумали защиту от «способа» эта гонка вооружений будет вечной .
Nicu9999 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банки просят отпечатки пальцев AnuNike Банковский форум 16 05.12.2016 12:12
Отпечатки пальцев вместо паролей - надежно ли? leovit Новости в мире финансов и инвестиций 8 09.03.2016 09:16
Хакеры смогут красть со смартфонов отпечатки пальцев moskva Новости технологий и интернета 5 10.08.2015 23:37
Карты MasterCard будут считывать отпечатки пальцев kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.10.2014 18:40
Webmoney начал распознавать отпечатки пальцев Screb WebMoney 15 05.11.2010 02:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар barkanov
Польша готова дружить с Россией
От barkanov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
hourlyprize.com - Hourly Prize
От Sudakov Sergey в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Банки Греции не ожидают притока вкладов на фоне ослабления контроля за движением капи
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар nlobp
Армбизнесбанк (Армения) – armbusinessbank.am
От nlobp в разделе «Банки прочих стран»
Аватара нет
AdBonuz.com - AdBonuz
От Lexsys в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Курс Успех гарантирован с Risk Free Profit Club
От onlyfwd в разделе «Системы и стратегии»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube