Хакеры могут украсть ваши отпечатки пальцев – японские исследователи

Проведенные учеными Национального института информатики Японии исследования доказали, что популярная среди людей поза с двумя поднятыми пальцами («знак Виктории») может привести к краже отпечатков пальцев.
Эксперты смогли скопировать отпечатки пальцев с фотографий, сделанных цифровой камерой на расстоянии в три метра от предмета.
Технология распознавания отпечатков пальцев становится широко доступной для проверки личности в различных системах аутентификации. Например, при входе на смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Распространение мобильных устройств с высококачественными камерами и социальными сетями, где пользователи самостоятельно размещают свои фотографии, поднимают риск утечки личной информации, сказано в отчете японских ученых.
«Просто делается знак Виктории перед камерой и отпечатки пальцев могут стать доступными хакерам, - сказал исследователь Исао Эчизен. - Данные об отпечатках пальцев можно воссоздать, если отпечатки пальцев находятся в фокусе в помещении с сильным освещением даже с расстояния в три метра».
Передовые технологии служат не только силам добра, поэтому люди, которые получат ваши отпечатки пальцев могут использовать их против вас. К примеру, банковские учреждения сейчас активно рассматривают вопросы биометрической аутентификации пользователей.
Для защиты от хакеров японские ученые предлагают использовать прозрачную пленку, содержащую оксид титана . Это позволило им устранить возможность кражи отпечатков. Пленка предотвращает кражу личных данных и не мешает при проверке идентичности. Данная технология по производству защитной пленки будет поставлена на коммерческие рельсы через несколько лет.
источник