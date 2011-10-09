ModVise Money (www.modvise.com) Разделы

1.1. О ModVise Money.

2.1. Почему мы и в чем наша уникальность.

3.1. Наши условия по займу.

4.1. Наши условия по инвестиции.

5.1. Наша партнерская программа.

5.2. Сколько Вы будете зарабатывать, привлекая заемщика

5.3. Сколько Вы будете зарабатывать, привлекая инвестора

5.4. Как проводить работу по партнерской программе.

5.5. Управление рекламной компанией. Что такое «utm параметр» и как его использовать при работе.

6.0. ModVise Money на MMGP.





1.1. О ModVise Money.

«ModVise Money» компания, ведущая микрофинансовую деятельность онлайн на всей территории России. Каждый день мы помогает людям в решении сложных финансовых проблем.

Мы – те, на кого можно опереться.



Головная организация работает в Англии с апреля 2015 года. Основной профиль деятельности - финансовое и инвестиционное консультирование. Мы успешно работаем на всей территории Европейского союза. В недавнем времени мы начали активную экспансию на рынок финансовых услуг Российской Федерации.

Для деятельности на территории России мы выбрали рынок микрофинансирования, как динамично развивающийся и обладающий огромными перспективами. Обладая хорошей технологичной базой, мы смогли в краткие сроки создать качественный сервис и охватить вся страну. В своей деятельности мы придерживаемся самых высоких европейских стандартов, ценим наших клиентов и партнеров. Работая с нами, вы можете быть уверены, что работаете с профессионалами!



Подробнее о компании.







2.1. Почему мы и в чем наша уникальность.



«ModVise Money» ведет активную предпринимательскую деятельность на всей территории России. Тот факт, что многие места и регионы в РФ являются зачастую труднодоступными и жители многих мест не имеют возможности получить быстрый доступ к офисам банков или микрофинансовых организации позволяет нам быть там, где практически нет конкурентов.

Интернет - это все что необходимо для того, что б сервис ModVise Money всегда был под рукой.



Вся деятельность компании полностью автоматизирована, решение о предоставлении займа принимаются от 4х до 20 минут.



Мы также нашли свой уникальный способ определение скорингового бала заемщика на основе анализа данных получаемых от НБКИ и аккаунта заемщика в социальной сети. Как показала практика, анализ того, как мы выглядим в социальной сети, является отражением нашего ответственного подхода к современной жизни. По итогу, мы считаем, что чем качественнее у заемщика аккаунт в социальной сети, тем больше у компании к нему доверия, соответственно вероятность одобрения займа существенно возрастает. Наша разработка привела к существенному уменьшению рисков невозврата от неблагонодежных заемщиков, и соотвественно и к снижению наших издержек.





3.1. Наши условия по займу.



Основной вид нашей деятельности представление займов на территории РФ.

Цитата: Минимальная сумма займа – 1 000 рублей.

Максимальная сумма займа – 50 000 рублей.

Минимальный срок займа – 7 дней.

Максимальный срок займа – 28 дней.



Минимальная стоимость займа 2% от суммы займа в сутки.

Максимальная стоимость займа 4% от суммы займа в сутки.





О займах подробнее.

Отзывы клиентов



vBulletin [video]



4.1. Наши условия по инвестиции.



ModVise Money привлекает инвестиции для последующего реинвестирования средств в займы населению на территории РФ и маркетинговые компании по поиску новых заемщиков.

Мы постарались подобрать наиболее оптимальные условия инвестирования для наших партнеров. Мы понимаем озабоченность современных инвесторов при инвестировании в интернет проекты и считаем, что наши условия покажут, работая с нами, вы минимизируете риски, а полученный опыт убедит вас, что мы те, кто хочет работать и с кем можно работать.

Цитата: Минимальная сумма инвестирования – 1 000 рублей.

Максимальная сумма инвестирования – 2 000 000 рублей.

Минимальная срок инвестирования – 31 день.

Максимальный срок инвестирования – 365 дней. Наша особенность:

Цитата: 1. Вознаграждения по инвестиции начисляются ежедневно.

2. Заявка на вывод вознаграждения или инвестиции доступна в любой момент времени.

3. Заявка на вывод вознаграждения или инвестиции закрывается в течение 24х часов. Страница инвестора.

Документы компании

Договора на займ и инвестицию.

Наша статистика



Мы имеем большой опыт в финансовой деятельности и считаем, что сможем успешно выполнять взятые на себя обязательства.



vBulletin [video]



5.1. Наша партнерская программа.



Одним из факторов успеха расширения клиентской базы современной компании является сарафанное радио. Мы постарались предоставить довольному клиенту инструмент, которым он, во-первых делиться с друзьями о ModVise Money, а во-вторых получает за это действие вознаграждение.



Партнерская программа от «ModVise Money» - нацелена на сотрудничество и эфективность.



Что мы хотим предложить.

• Привлекайте в проект новых заемщиков, предоставив им ссылку на проект, и получайте вознаграждение за представленные данным клиентам займы.



• Привлекайте в проект новых инвесторов, предоставив им ссылку на проект, и получайте вознаграждение за совершенные данными клиентами инвестиции.



p.s. Вознаграждение по партнерской программе начисляются моментально в момент получения клиентом займа или предоставлении инвестиции, заявку на вывод вознаграждения можно подать в любой момент времени.

* заявка закрывается в течении 24 часов.



p.s.s. Ваша уникальная ссылка представлена в личном кабинете во вкладке «партнерская программа»



Регистрируйтесь – делитесь – зарабатывайте!



Партнерская программа доступна при регистрации, как в качестве заемщика, так и в качестве инвестора.





5.2. Сколько Вы будете зарабатывать, привлекая заемщика



* От каждого привлеченного Вами заемщика Вы получить 10% от стоимости займа.



Пример:

Вы предоставили другу или знакомому свою уникальную ссылку.

Он перешел по ней, зарегистрировался и получил от ModVise Money займ.

Цитата: • Размер займа 20 000 рублей.

• Сумма возврата 24 731 рубль 43 копейки.

• Стоимость займа 4 731 рубль 43 копейки.

• Ваше вознаграждение 473 рубля 10 копеек.



Дополнительно: каждый заемщик может получить займ неоднократно, вы будете получать вознаграждение, при КАЖДОМ выданном займе







5.3. Сколько Вы будете зарабатывать, привлекая инвестора



* От каждого привлеченного Вами инвестора вы получить 5% от суммы инвестиции.



Пример:

Вы привлекли инвестора, который предоставил ModVise Money инвестицию

Цитата: • Размер инвестиции 50 000 рублей.

• Вы получаете 5% с инвестиции.

• С 50 000 рублей инвестиции, ваше вознаграждение составить 2 500 рублей.



Дополнительно: каждый инвестор может представить компании несколько инвестиции, вы будете получать вознаграждение, за КАЖДУЮ инвестицию, моментально, не ожидая окончания срока инвестиции.





5.4. Как проводить работу по партнерской программе.

1. В личном кабинете вкладке «партнерская программа» перейдите в подраздел «статистика переходов», там Вы увидите Вашу партнерскую ссылку.

Пример:

*данная ссылка уникальна и настроена строго на Вас.



2. Если Вы хотите скрыть факт использования партнерской ссылки, используйте «Сокращатели ссылок», к примеру



3. Представьте эту ссылку своему другу или знакомому, после того, как он открыл ссылку и зарегистрировался (заемщиком или инвестором), Вы будете получать вознаграждение за любой полученный им займ или внесенную им инвестицию.



4. Во вкладке «партнерская программа» > «займы» Вы сможете наблюдать за пользователями, что перешли по Вашей ссылке и стали заемщиками.

В таблице указаны статусы на текущий момент по каждому заемщику.



5. Во вкладке «партнерская программа» > «инвестиции» Вы сможете наблюдать за пользователями, что перешли по Вашей ссылке и стали инвесторами.

В таблице указаны статусы на текущий момент по каждому инвестору.







5.5. Управление рекламной компанией.

Что такое «utm параметр» и как его использовать при работе.

Своим партнерам мы предоставляем возможность наглядно видеть эффективность тех или иных рекламных каналов, которые они используют. Предположим, вы бы хотели понять, на сколько эффективна Ваша деятельность в социально сети «VK» или «Ok». Подключите к своей реферальной ссылке UTM параметр «VK» или «Ok», в этом случае Вы наглядно увидите в личном кабинете, где именно Ваши труды приносят лучшие результаты, и сможете выбрать, в каком направлении стоит больше работать.



Подробнее о том, как работать с UTM читайте инструкцию в





6.0. ModVise Money на MMGP.



Портал



В том случае если у вас остались вопросы, вы можете перейти на

Для клиентов доступен живой чат с поддержкой портала, телефон горячей линии 8 800 775 31 84, а также электронная почта



Будем рады нашему сотрудничеству. «ModVise Money» компания, ведущая микрофинансовую деятельность онлайн на всей территории России. Каждый день мы помогает людям в решении сложных финансовых проблем.Мы – те, на кого можно опереться.Головная организация работает в Англии с апреля 2015 года. Основной профиль деятельности - финансовое и инвестиционное консультирование. Мы успешно работаем на всей территории Европейского союза. В недавнем времени мы начали активную экспансию на рынок финансовых услуг Российской Федерации.Для деятельности на территории России мы выбрали рынок микрофинансирования, как динамично развивающийся и обладающий огромными перспективами. Обладая хорошей технологичной базой, мы смогли в краткие сроки создать качественный сервис и охватить вся страну. В своей деятельности мы придерживаемся самых высоких европейских стандартов, ценим наших клиентов и партнеров. Работая с нами, вы можете быть уверены, что работаете с профессионалами!«ModVise Money» ведет активную предпринимательскую деятельность на всей территории России. Тот факт, что многие места и регионы в РФ являются зачастую труднодоступными и жители многих мест не имеют возможности получить быстрый доступ к офисам банков или микрофинансовых организации позволяет нам быть там, где практически нет конкурентов.Интернет - это все что необходимо для того, что б сервис ModVise Money всегда был под рукой.Вся деятельность компании полностью автоматизирована, решение о предоставлении займа принимаются от 4х до 20 минут.Мы также нашлиКак показала практика, анализ того, как мы выглядим в социальной сети, является отражением нашего ответственного подхода к современной жизни. По итогу, мы считаем, что чем качественнее у заемщика аккаунт в социальной сети, тем больше у компании к нему доверия, соответственно вероятность одобрения займа существенно возрастает. Наша разработка привела к существенному уменьшению рисков невозврата от неблагонодежных заемщиков, и соотвественно и к снижению наших издержек.Основной вид нашей деятельности представление займов на территории РФ.Стоимость займа определяется из совокупности выбранных заемщиком условий в виде суммы и срока. Чем выше сумма и срок займа, тем займ дешевле.Минимальная стоимость займа 2% от суммы займа в сутки.Максимальная стоимость займа 4% от суммы займа в сутки.ModVise Money привлекает инвестиции для последующего реинвестирования средств в займы населению на территории РФ и маркетинговые компании по поиску новых заемщиков.Мы постарались подобрать наиболее оптимальные условия инвестирования для наших партнеров. Мы понимаем озабоченность современных инвесторов при инвестировании в интернет проекты и считаем, что наши условия покажут, работая с нами, вы минимизируете риски, а полученный опыт убедит вас, что мы те, кто хочет работать и с кем можно работать.Мы имеем большой опыт в финансовой деятельности и считаем, что сможем успешно выполнять взятые на себя обязательства.Одним из факторов успеха расширения клиентской базы современной компании является сарафанное радио. Мы постарались предоставить довольному клиенту инструмент, которым он, во-первых делиться с друзьями о ModVise Money, а во-вторых получает за это действие вознаграждение.Партнерская программа от «ModVise Money» - нацелена на сотрудничество и эфективность.• Привлекайте в проект новых заемщиков, предоставив им ссылку на проект, и получайте вознаграждение за представленные данным клиентам займы.• Привлекайте в проект новых инвесторов, предоставив им ссылку на проект, и получайте вознаграждение за совершенные данными клиентами инвестиции.p.s. Вознаграждение по партнерской программе начисляются моментально в момент получения клиентом займа или предоставлении инвестиции, заявку на вывод вознаграждения можно подать в любой момент времени.* заявка закрывается в течении 24 часов.p.s.s. Ваша уникальная ссылка представлена в личном кабинете во вкладке «партнерская программа»* От каждого привлеченного Вами заемщика Вы получить 10% от стоимости займа.Пример:Вы предоставили другу или знакомому свою уникальную ссылку.Он перешел по ней, зарегистрировался и получил от ModVise Money займ.Вы получите эти средства на кошелек, в вашем личном кабинете, просто передав специально сформированную в личном кабинете ссылку своему другу или знакомому.* От каждого привлеченного Вами инвестора вы получить 5% от суммы инвестиции.Пример:Вы привлекли инвестора, который предоставил ModVise Money инвестициюВы получите эти средства на кошелек, в вашем личном кабинете, просто передав специально сформированную в личном кабинете ссылку своему другу или знакомому.1. В личном кабинете вкладке «партнерская программа» перейдите в подраздел «статистика переходов», там Вы увидите Вашу партнерскую ссылку.Пример: https://lk.modvise.com/welcome/?id=***** *данная ссылка уникальна и настроена строго на Вас.2. Если Вы хотите скрыть факт использования партнерской ссылки, используйте «Сокращатели ссылок», к примеру https://goo.gl/ или http://vk.cc/ , они абсолютно бесплатны и скроют факт того, что Вы передаете партнерскую ссылку.3. Представьте эту ссылку своему другу или знакомому, после того, как он открыл ссылку и зарегистрировался (заемщиком или инвестором), Вы будете получать вознаграждение за любой полученный им займ или внесенную им инвестицию.4. Во вкладке «партнерская программа» > «займы» Вы сможете наблюдать за пользователями, что перешли по Вашей ссылке и стали заемщиками.В таблице указаны статусы на текущий момент по каждому заемщику.5. Во вкладке «партнерская программа» > «инвестиции» Вы сможете наблюдать за пользователями, что перешли по Вашей ссылке и стали инвесторами.В таблице указаны статусы на текущий момент по каждому инвестору.Своим партнерам мы предоставляем возможность наглядно видеть эффективность тех или иных рекламных каналов, которые они используют. Предположим, вы бы хотели понять, на сколько эффективна Ваша деятельность в социально сети «VK» или «Ok». Подключите к своей реферальной ссылке UTM параметр «VK» или «Ok», в этом случае Вы наглядно увидите в личном кабинете, где именно Ваши труды приносят лучшие результаты, и сможете выбрать, в каком направлении стоит больше работать.Подробнее о том, как работать с UTM читайте инструкцию в личном кабинете. Портал http://mmgp.ru является авторитетным ресурсом, ModVise Money анонсирует на нем свою официальную ветку для диалога с заемщиками, инвесторами и партнерами. Мы открыто ведем свою деятельность и считаем, что репутация имеем важное значение в современном бизнесе.В том случае если у вас остались вопросы, вы можете перейти на наш портал и получить ответы на все ваши вопросы.Для клиентов доступен живой чат с поддержкой портала, телефон горячей линии 8 800 775 31 84, а также электронная почта support@modvise.com Будем рады нашему сотрудничеству.

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