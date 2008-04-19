Крупнейшие банки переориентируют клиентов со вкладов на брокерское обслуживание

Снижение ставок по банковским вкладам и возможное охлаждение интереса к этому финансовому инструменту учли крупнейшие участники рынка. Об этом FO рассказали представители кредитных организаций.
«На фоне снижения процентных ставок по банковским депозитам мы уже наблюдаем растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки. Состоятельные клиенты наращивают облигационные позиции, включают в портфели структурные продукты. Средний класс активно открывает индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пользуясь налоговыми вычетами, предоставленными государством два года назад. Операции с валютой перекочевывают из обменников на биржу – сегодня очень востребована валютная секция Московской биржи», – говорит старший вице-президент, замдиректора инвестиционного департамента ВТБ24
Сергей Козлов.
Сбербанк
, являющийся крупнейшим банком России, тоже активно занимается развитием сервисов брокерского обслуживания.
«В наступившем году Сбербанк планирует продолжить развитие сервиса по дистанционному управлению брокерским счетом. Ранее в 2016 году разделом «Брокерское обслуживание» была дополнена система Сбербанк Онлайн. С его помощью клиенты, заключившие договор брокерского обслуживания, получили возможность оперативно и самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета, включая контроль текущего портфеля ценных бумаг, остатка денежных средств по всем открытым брокерским счетам, а также получить информацию по своим заявкам, сделкам, зачислениям и списаниям. Помимо этого в будущем мы намерены предоставить клиентам возможность открывать счета удаленно. Мы считаем, что онлайн-продукты имеют большой потенциал, и намерены и далее развивать это направление бизнеса», – рассказывают представители Сбербанка.
Сбербанк, по данным Мосбиржи на начало января 2017 года, лидирует по числу ИИС, занимая более 29% российского рынка – в банке было открыто более 57 тысяч ИИС.
Альфа-банк
тоже активно развивает брокерское направление в качестве альтернативы депозитам. «Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на еврооблигации, доходность по которым выше, чем по валютным депозитам. В ближайшее время мы планируем повысить удобство предоставления этой услуги. В 2016 году рост доходов Альфа-банка от брокерского обслуживания составил порядка 40% по сравнению с 2015 годом. В следующем 2017 году мы ожидаем, что данное направление продолжит динамично развиваться, за счет развития текущих и внедрения новых брокерских продуктов», – рассказывает директор Альфа-банка по операциям с ценными бумагами в сети интернет Сергей Рыбаков.
По его словам, в течение этого месяца будет запущен мобильный терминал «Альфа-Директ», который даст возможность клиентам торговать с помощью смартфонов на платформах Apple и Android. «Также в январе 2017 мы предоставим клиентам возможность торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже. Мы чувствуем спрос со стороны клиентов на услугу «торговых роботов» и планируем ее дальнейшее развитие в 2017 году. «Торговые роботы» – это встроенный модуль для создания торговых стратегий и их проверки на исторических данных, и запуска на их базе роботов, которые будут отправлять заявки на покупку и продажу в соответствии с заданными правилами). Услуга позволяет автоматизировать принятие решений и снимает необходимость постоянного наблюдения за рынком», - говорит Рыбаков.
Россельхозбанк
тоже решил уделить внимание брокерскому обслуживанию, которое доступно через розничную сеть банка. В настоящее время, как говорят представители кредитной организации, расширена продуктовая линейка (доступ на фондовый и срочный рынки Московской Биржи, доступ на внебиржевой рынок, маржинальная торговля, консультационное брокерское обслуживание, ИИС) и запущены продажи брокерских услуг в розничной сети банка. «Планируется диджитализация брокерских услуг банка (развитие интернет-банка, внедрение мобильных приложений для трейдинга)», – объяснили FO в Россельхозбанке.
Отвечающие за брокерское обслуживание представители Промсвязьбанка
Игорь Федосенко и Виталий Туруло рассказывали о развитии этого направления
в конце декабря. Они активно используют для привлечения клиентскую базу Промсвязьбанка. Доступ к брокерским услугам реализован через онлайн-банк – для этого нужно заключить договор комплексного обслуживания.
Приток новых клиентов на брокерское обслуживание идет со скоростью 200-300 договоров в месяц, то есть за год получается несколько тысяч, говорил Туруло.
Стоит отметить, что возможность брокерского обслуживания реализована у подавляющего большинства банков из топ-20 по размеру активов.
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