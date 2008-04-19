назаревич Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.07.2014 Сообщений: 463 Благодарностей: 222 КП: 0.284

Крупнейшие банки переориентируют клиентов со вкладов на брокерское обслуживание







«На фоне снижения процентных ставок по банковским депозитам мы уже наблюдаем растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки. Состоятельные клиенты наращивают облигационные позиции, включают в портфели структурные продукты. Средний класс активно открывает индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пользуясь налоговыми вычетами, предоставленными государством два года назад. Операции с валютой перекочевывают из обменников на биржу – сегодня очень востребована валютная секция Московской биржи», – говорит старший вице-президент, замдиректора инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Козлов.



Сбербанк, являющийся крупнейшим банком России, тоже активно занимается развитием сервисов брокерского обслуживания.



«В наступившем году Сбербанк планирует продолжить развитие сервиса по дистанционному управлению брокерским счетом. Ранее в 2016 году разделом «Брокерское обслуживание» была дополнена система Сбербанк Онлайн. С его помощью клиенты, заключившие договор брокерского обслуживания, получили возможность оперативно и самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета, включая контроль текущего портфеля ценных бумаг, остатка денежных средств по всем открытым брокерским счетам, а также получить информацию по своим заявкам, сделкам, зачислениям и списаниям. Помимо этого в будущем мы намерены предоставить клиентам возможность открывать счета удаленно. Мы считаем, что онлайн-продукты имеют большой потенциал, и намерены и далее развивать это направление бизнеса», – рассказывают представители Сбербанка.



Сбербанк, по данным Мосбиржи на начало января 2017 года, лидирует по числу ИИС, занимая более 29% российского рынка – в банке было открыто более 57 тысяч ИИС.



Альфа-банк тоже активно развивает брокерское направление в качестве альтернативы депозитам. «Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на еврооблигации, доходность по которым выше, чем по валютным депозитам. В ближайшее время мы планируем повысить удобство предоставления этой услуги. В 2016 году рост доходов Альфа-банка от брокерского обслуживания составил порядка 40% по сравнению с 2015 годом. В следующем 2017 году мы ожидаем, что данное направление продолжит динамично развиваться, за счет развития текущих и внедрения новых брокерских продуктов», – рассказывает директор Альфа-банка по операциям с ценными бумагами в сети интернет Сергей Рыбаков.



По его словам, в течение этого месяца будет запущен мобильный терминал «Альфа-Директ», который даст возможность клиентам торговать с помощью смартфонов на платформах Apple и Android. «Также в январе 2017 мы предоставим клиентам возможность торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже. Мы чувствуем спрос со стороны клиентов на услугу «торговых роботов» и планируем ее дальнейшее развитие в 2017 году. «Торговые роботы» – это встроенный модуль для создания торговых стратегий и их проверки на исторических данных, и запуска на их базе роботов, которые будут отправлять заявки на покупку и продажу в соответствии с заданными правилами). Услуга позволяет автоматизировать принятие решений и снимает необходимость постоянного наблюдения за рынком», - говорит Рыбаков.



Россельхозбанк тоже решил уделить внимание брокерскому обслуживанию, которое доступно через розничную сеть банка. В настоящее время, как говорят представители кредитной организации, расширена продуктовая линейка (доступ на фондовый и срочный рынки Московской Биржи, доступ на внебиржевой рынок, маржинальная торговля, консультационное брокерское обслуживание, ИИС) и запущены продажи брокерских услуг в розничной сети банка. «Планируется диджитализация брокерских услуг банка (развитие интернет-банка, внедрение мобильных приложений для трейдинга)», – объяснили FO в Россельхозбанке.



Отвечающие за брокерское обслуживание представители Промсвязьбанка Игорь Федосенко и Виталий Туруло



Приток новых клиентов на брокерское обслуживание идет со скоростью 200-300 договоров в месяц, то есть за год получается несколько тысяч, говорил Туруло.



Стоит отметить, что возможность брокерского обслуживания реализована у подавляющего большинства банков из топ-20 по размеру активов.



источник Снижение ставок по банковским вкладам и возможное охлаждение интереса к этому финансовому инструменту учли крупнейшие участники рынка. Об этом FO рассказали представители кредитных организаций.«На фоне снижения процентных ставок по банковским депозитам мы уже наблюдаем растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки. Состоятельные клиенты наращивают облигационные позиции, включают в портфели структурные продукты. Средний класс активно открывает индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пользуясь налоговыми вычетами, предоставленными государством два года назад. Операции с валютой перекочевывают из обменников на биржу – сегодня очень востребована валютная секция Московской биржи», – говорит старший вице-президент, замдиректора инвестиционного департаментаСергей Козлов., являющийся крупнейшим банком России, тоже активно занимается развитием сервисов брокерского обслуживания.«В наступившем году Сбербанк планирует продолжить развитие сервиса по дистанционному управлению брокерским счетом. Ранее в 2016 году разделом «Брокерское обслуживание» была дополнена система Сбербанк Онлайн. С его помощью клиенты, заключившие договор брокерского обслуживания, получили возможность оперативно и самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета, включая контроль текущего портфеля ценных бумаг, остатка денежных средств по всем открытым брокерским счетам, а также получить информацию по своим заявкам, сделкам, зачислениям и списаниям. Помимо этого в будущем мы намерены предоставить клиентам возможность открывать счета удаленно. Мы считаем, что онлайн-продукты имеют большой потенциал, и намерены и далее развивать это направление бизнеса», – рассказывают представители Сбербанка.Сбербанк, по данным Мосбиржи на начало января 2017 года, лидирует по числу ИИС, занимая более 29% российского рынка – в банке было открыто более 57 тысяч ИИС.тоже активно развивает брокерское направление в качестве альтернативы депозитам. «Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на еврооблигации, доходность по которым выше, чем по валютным депозитам. В ближайшее время мы планируем повысить удобство предоставления этой услуги. В 2016 году рост доходов Альфа-банка от брокерского обслуживания составил порядка 40% по сравнению с 2015 годом. В следующем 2017 году мы ожидаем, что данное направление продолжит динамично развиваться, за счет развития текущих и внедрения новых брокерских продуктов», – рассказывает директор Альфа-банка по операциям с ценными бумагами в сети интернет Сергей Рыбаков.По его словам, в течение этого месяца будет запущен мобильный терминал «Альфа-Директ», который даст возможность клиентам торговать с помощью смартфонов на платформах Apple и Android. «Также в январе 2017 мы предоставим клиентам возможность торговать американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже. Мы чувствуем спрос со стороны клиентов на услугу «торговых роботов» и планируем ее дальнейшее развитие в 2017 году. «Торговые роботы» – это встроенный модуль для создания торговых стратегий и их проверки на исторических данных, и запуска на их базе роботов, которые будут отправлять заявки на покупку и продажу в соответствии с заданными правилами). Услуга позволяет автоматизировать принятие решений и снимает необходимость постоянного наблюдения за рынком», - говорит Рыбаков.тоже решил уделить внимание брокерскому обслуживанию, которое доступно через розничную сеть банка. В настоящее время, как говорят представители кредитной организации, расширена продуктовая линейка (доступ на фондовый и срочный рынки Московской Биржи, доступ на внебиржевой рынок, маржинальная торговля, консультационное брокерское обслуживание, ИИС) и запущены продажи брокерских услуг в розничной сети банка. «Планируется диджитализация брокерских услуг банка (развитие интернет-банка, внедрение мобильных приложений для трейдинга)», – объяснили FO в Россельхозбанке.Отвечающие за брокерское обслуживание представителиИгорь Федосенко и Виталий Туруло рассказывали о развитии этого направления в конце декабря. Они активно используют для привлечения клиентскую базу Промсвязьбанка. Доступ к брокерским услугам реализован через онлайн-банк – для этого нужно заключить договор комплексного обслуживания.Приток новых клиентов на брокерское обслуживание идет со скоростью 200-300 договоров в месяц, то есть за год получается несколько тысяч, говорил Туруло.Стоит отметить, что возможность брокерского обслуживания реализована у подавляющего большинства банков из топ-20 по размеру активов.

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