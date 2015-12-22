Украденные на CES 2017 ноутбуки Razer Valerie нашлись в Китае

На крупнейшей выставке потребительской электроники CES-2017 компания Razer представила прототип игрового ноутбука Project Valerie. Ноутбук, оснащенный сразу тремя 17-дюймовыми дисплеями, кому-то очень приглянулся, и не успела публика налюбоваться диковинкой, как та пропала. Президент Razer Мин-Лянь Тан сообщил на своей страничке в Facebook, что два прототипа ноутбука были украдены неизвестными прямо со стенда компании.
В компании пообещали щедрое вознаграждение в размере $25 000 за информацию, которая поможет вернуть ноутбуки и установить личности воров. Мин-Лянь не исключал вариант промышленного шпионажа, но все оказалось сильно банальнее: вскоре ноутбуки нашлись… на китайской торговой онлайн-площадке Taobao.
Как сообщает wccftech, ноутбуки продаются по цене 150 000 юаней (или $21733). Относительно недорого, учитывая обещанное в самой Razor вознаграждение, а также эксклюзивность самого компьютера: таких в мире было всего два.
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