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Абсолютный контроль за доходами украинцев?
МВФ выставил ряд требований к Украине для предоставления новых траншей. Самый интересный девятый пункт:
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Цитата:
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Чтобы получить новые транши, Украина должна выполнить дополнительные условия Международного валютного фонда. Среди пунктов - повышение пенсионного возраста, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка, сообщает Экономическая правда.
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По словам представителя МВФ Джерри Райса, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины по оставшимся вопросам. То есть, у правительства неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша. Но нужно выполнить требования, которые прописаны в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.
Прописаны в меморандуме и 12 структурных маяков, из них семь - новые.
Во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.
Во-вторых - пенсионная реформа. Установлен новый срок - конец марта 2017 года. Маяк предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет - в 2027 году.
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году. В Кабмине рассчитывают, что этого удастся избежать.
В-третьих - земельная реформа. Новый срок - конец марта 2017 года.
В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок - конец января 2017 года.
В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года.
В-шестых - создание единого реестра получателей социальных выплат - до конца июня 2017 года.
В-седьмых - создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.
В-восьмых - вместо нынешней налоговой милиции должна быть создана финансовая полиция до конца апреля 2017-го.
Судя из выписанных в проекте меморандума характеристик, этот орган должен быть создан по модели, предложенной Минфином.
В-девятых - госфискальная служба может получить доступ к банковским счетам украинцев ради возможности использовать непрямые методы оценки доходов граждан. Такие права ГФС может получить до конца июня 2017-го.
В-десятых - украинская сторона должна обязаться воздержаться от любых шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот
В-одинадцатых - Украина должна активнее проводить приватизацию государственных предприятий.
В-двенадцатых - украинская сторона согласится на пересмотр закона о госслужбе, а также на сокращение работников бюджетной сферы и госслужащих. В 2017 году количество бюджетников планируют сократить на 4%, а в среднесрочной перспективе - до конца 2019-го - более чем на 10%.
Пока документ на этапе согласования.
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