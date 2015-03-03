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Новое направление Apple – выпуск фильмов и телепередач

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Старый Сегодня, 21:02
#1
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Новое направление Apple – выпуск фильмов и телепередач
В ближайшем будущем компания Apple начнет производство собственных фильмов и телепередач для своих приставок и Apple Music, об этом собщает издание Wall Street Journal. На начальном этапе планируется покупка права на трансляцию некоторых телепередач, а в будущем возможно и профессиональная съемка полнометражных фильмов. Сейчас ведутся переговоры с ведущими голливудскими продюсерами.

Более того, Apple приглашает к сотрудничеству маркетологов имеющих опыт работы в ведущих киностудиях и телесетях с целью распространения и рекламы своих медиа материалов. Представители Apple утверждают, что они смогут порадовать зрителей своими передачами и фильмами уже к концу текущего года. Также компания заявляет, что по качеству контента сможет конкурировать с такими гигантами как HBO и Netflix. При этом новое направление должно послужить толчком для увеличения объемов продаж iPhone и iPad, которые в последнее время несколько уменьшились.

На сегодняшний день, создается бизнес стратегия, для оптимального выхода на рынок производства видео материалов для широкого потребителя. Менеджеры уверяют что будут делится с продюсерами статистическими данными о просмотрах и демографических критериях зрительной публики. В то время как конкуренты, к примеру компания Netflix, предпочитают не предоставлять такие данные создателям видео контента.

Если Apple сможет реализовать свои планы, то очевидно станет не просто поставщиком видео материалов, а полноценной медиакомпанией. Также фильмы и телепередачи собственного производства дадут возможность более удачно конкурировать со службой Spotify (американский сервис для прослушивания аудио контента), так как на сегодняшний день их каталоги практически не отличаются.

Уже сегодя подразделение Apple Music выкупило патент полчасового издания Carpool Karaoke – проект в котором ведущий шоумен Джеймс Корден исполняет песни в дуете с разными артистами сидя в автомобле. Кроме того, уже ведутся сьемки сериала об известном репере Докторе Дре, который одновременно является топ-менеджером онлайн сервисса iTunes.

На сегодняшний день месячный абонемент в Apple Music стоит $10, в числе прочего юзерам этого сервиса доступно некоторые документальные аудио материалы относящихся к биографии и творчеству музыкантов и других известных личностей из мира шоу бизнеса.


Специально для mmgp.ru
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