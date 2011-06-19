Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-Счет ZhukAlex: 10563 (PrivateFX)

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#1
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ПАММ-Счет ZhukAlex: 10563 (PrivateFX)
ПАММ-Счет ZhukAlex: 10563 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 10563
Номер оферты: 862
Статус оферты: Открыт
Торговый период, недель: 1
Дата открытия: 16 янв. 2017 г., 16:05:30
Начальный капитал Управляющего, USD: 10 000,00
Вознаграждение управляющего: 50 %
Штраф за досрочный вывод: 65 %
Возможность копировать сделки: Нет
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD: 200
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 1 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Да
Ограничение убытков, %: 50
Условно-периодический ПАММ-счет: Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет
Уровень отчетности: По запросу
Описание торговой стратегии: Торговля интрадей основными парами, умеренная торговля в канале.
Способ связи с управляющим: форум

__________________
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Метки
вложить деньги 2016, доверительное управление, заработок в интернете, инвестиции в памм счета, форекс
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