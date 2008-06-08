Лучшие/худшие бонусы, конкурсы, акции брокеров в 2016 году
В этой теме предлагаю рассказать, какие бонусные акции или конкурсы от брокеров Вам запомнились в ушедшем 2016 году.
Брокера можете указывать, но без реф. ссылки.
Хотелось бы услышать аргументы.
Потеряли ли Вы на них или удалось неплохо заработать (пусть даже опыта, а не средств).
Запомнилась акция от Альпари, где в зависимости от объема позиций можно копить баллы и возвращать часть спреда (фактически саморебейт), но я использовал компенсацию на комиссию на PRO счетах. Также акция от Робофорекс, где теже отработанные лоты можно было использоваться для пригласительных бонусов для друзей.