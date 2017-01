OPLOTT



Белорусь начала массово блокировать у себя нелегальные форекс-сайты



В июне прошлого года Национальный банк Белоруси, выполняя нормы принятого властями указа "О Форекс" уже блокировал в доменной зоне Белоруси 3 "нелегальных" сайта, которые предлагали гражданам Белоруси воспользоваться их торговыми услугами на рынке Форекс, однако при этом лицензия на подобную деятельность от белорусского Нацбанка при этом на их сайтах отсутствовала.



Тогда под "пробный шар" попало всего 3 форекс-брокера и это были их сайты расположенные в доменной зоне Белоруси по следующим адресам: by.weltrade.com,



И вот теперь эта история получила своё продолжение и как сообщается, несколько дней тому назад, министр информации Белоруси, г-жа Лилия Ананич подписала приказ, в котором распорядилась запретить доступ пользователей сети к нескольким ресурсам представляющим услуги на рынке Форекс, поскольку они так и не получили необходимую лицензию от Национального банка Белоруси. И кроме того, под "раздачу" попали и несколько российских микрофинансовых организаций (МФО), типа "Деньги быстро" или "Заем всем", которые также были зарегистрированы в доменной зоне Белоруси - у них тоже не оказалось лицензии белорусского Нацбанка.



Ниже представлен полный список ресурсов, которые теперь заблокированы согласно приказу Министерства информации этой республики в доменной зоне Республики Белорусь:



mtrading.by

ru.mtrading.com

stforex.com

by.weltrade.com

weltrade.ru

streamforex.by

dengi-srochno.by

dengi-bystro.by

zaem-wsem.by

by

fxline.by



Некоторые из вышеперечисленных ресурсов уже полностью заблокированы, другие будут блокированы в самом скором времени и снова напомним, что эти ресурсы находятся в доменной зоне by.



Между тем этот приказ следует духу и букве закона "o Форекс", который еще в марте 2015 года подписал президент Белоруси г-н Григорий Лукашенко, ведь согласно ему, в Белоруси была запрещена реклама услуг на рынке Форекс, юрлицами, которые не аккредитованы Национальным Банком этой страны. Также эти юрлица должны присутствовать в соответствующем реестре, который ведет главный банк республики и на сегодня там присуствуют только 6 компаний и 1 банк, которые предоставляют услуги на форексе, а именно это компания Открытые Инвестиции, Форекс Клуб, ТелетрейдБел, ФТМ Брокерс, Альпари Евразия, Герчик энд Ко и банк MtBankFX.



Специально для mmgp.ru



