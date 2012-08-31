Нацбанк предостерёг казахстанцев от вкладов в виртуальную валюту

В финрегуляторе рассказали о рисках, с которыми сталкиваются граждане при вложении средств в криптовалюту.
Казахстанцев предупредили о том, что деятельность организаций, предоставляющих инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют, не попадают под регулирование Национального банка.
В финрегуляторе отметили, что при прекращении оборота (потока) денег или их нехватки для покрытия текущих обязательств организации, предлагающие приобрести виртуальную валюту, как правило, просто закрываются, и все выплаты по обязательствам прекращаются.
Также в Нацбанке сообщили схему, по которой работают такие организации.
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"По приобретённым криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам-физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, не сопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счёт привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте", –
говорится в сообщении.
При этом криптовалюта не имеет привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам. Кроме того, процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования.
Участники, внёсшие деньги в пользу таких организаций, не имеют правовых гарантий возврата вложенных средств, поскольку идут на сделку добровольно и без документальных обязательств.
Одной из самых распространённых криптовых систем является Bitcoin. Система работает по уже описанному принципу: проводимые сделки необратимы, а электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников, поэтому гарантию возврата средств никто дать не может.