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Российский сервис для рыбаков Deep.Fish привлек $1 млн инвестиций

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Старый Сегодня, 18:53
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Российский сервис для рыбаков Deep.Fish привлек $1 млн инвестиций


Руководителем Game Insight и учредителем венчурной фирмы IMI.VC Игорем Мацанюком вместе с его коллегой Алексеем Спасским был создан уникальный проект для рыбаков Deep.Fish. Сегодня стало известно, что фирма Deimos совместно с Игорем Мацанюком инвестировали в данный сервис 1 миллион долларов.

Тестовый вариант этого проекта стартовал в декабре прошлого года. На сегодняшний день в данном сервисе присутствуют пока лишь карты самых рыболовных участков Питерской и Самарской областей – максимально эффективных для рыбалки мест, утверждают основатели стартапа. В скором будущем в Deep.Fish добавят и многие остальные регионы Российской Федерации.



Помимо этого, в проекте вскоре появится порядка 10 новых продуктов для рыбаков. Например, программисты уже разрабатывают нейросетевой софт для определения выловленной рыбы по ее фото и систему искусственного интеллекта, способную составлять качественные прогнозы клева и предоставлять различные советы рыбакам, основываясь на знаниях остальных пользователей, отзывах, прогнозе погоды и на многих остальных факторах.

Учредители сервиса пока еще не решили, какую именно модель монетизации они будут использовать. ”Нашей основной целью является активное масштабирование своей деятельности и предоставление рыбакам большого ассортимента услуг. В том случае, когда у нас зарегистрируются миллионы людей, тогда можно будет и подумать, как получить с каждого пользователя хотя бы по 10 центов. Это уже задача следующего этапа“, – отметил Спасский. Как утверждает Мацанюк, проект полностью поменяет текущий подход к рыбной ловле, соединив в себе высокие технологии и рыболовство.


Стартап Deep.Fish также планирует запуститься в Соединенных Штатах и в европейских странах. Российская Федерация станет для сервиса своеобразной испытательной площадкой. Ключевым конкурентом данного проекта является ресурс для рыбаков FishBrain, получивший в позапрошлом году 8 миллионов долларов финансирования от фирмы Northzone.

Мысль основать подобный сервис принадлежит Мацанюку, однако все затраты на него учредители несут в равных частях. Согласно информации Deimos, целевая аудитория всех узкоспециализированных ресурсов о рыболовстве в странах СНГ достигает 300 тыс. пользователей ежедневно, а суммарное количество рыбаков в мире равно примерно 500 миллионам.

Теперь Алексею Спасскому 28 лет, начиная с 2011 года он занимает должность венчурного управляющего IMI.VC. Три года назад он основал фирму Phobos, занимающуюся созданием приложений на заказ, а потом вывел ее R&D-отдел в новую компанию с наименованием Deimos, последняя начала разрабатывать различные перспективные ИТ-проекты для обширной целевой аудитории.

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/587cdcceabf69
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