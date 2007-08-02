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Важная информация Результаты опроса : Кто выиграет Кубок Африки? Кот-д’Ивуар 0 0% Сенегал 0 0% Камерун 0 0% Алжир 0 0% Египет 1 100.00% Габон 0 0% Гана 0 0%

Ответить Первый пост Сегодня, 19:43 Сегодня, 19:43 Сегодня, 18:51 #1 Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,182 Благодарностей: 2,202

награды Кубок Африки 2017. Габон



Группа А : Gabon, Burkina Faso, Cameroon, Guinea Bissau

Группа Б : Algeria, Tunisia, Senegal, Zimbabwe

Группа С : Ivory Coast, DR Congo, Morocco, Togo

Группа D : Ghana, Mali, Egypt, Uganda



Составы

О турнире



Превью Фавориты



Алжир

Самая сильная африканская сборная по итогам ЧМ-2014 настолько хороша, что тренер «лис пустыни» Жорж Лекенс может спокойно отказаться от Софьяна Фегули. Два года назад в такое пренебрежение одним из самых умных, пусть и сложных по характеру, игроков нельзя было поверить, а сейчас у Алжира слишком хороший выбор в атаке – лучший футболист континента по версии ВВС Рияд Марез, Ясин Браими, сверкающий в «Порту», Рашид Геззаль из «Лиона». Так и со всем составом Алжира – в защите выделяется фигура Фаузи Гуляма, опорную зону закрывает мощный кулак Набиля Бенталеба и Адлена Гедиура, впереди замыслы Мареза будет воплощать в голы Ислам Слимани. Слишком много сильных игроков, чтобы быть рядовым участником турнира, даже при непростой группе с Сенегалом и Тунисом.



Оптимизм в отношении Алжира очевиден – у «Лис Пустыни» есть сбалансированный состав, отточенная тактика 4-3-3, сыгранность, мощный общий опыт игры в топ-чемпионатах. Добавим мощно пройденную квалификацию на турнир, с 25 голами в шести матчах, и получим признанного фаворита турнира. «Я слышал, что в 1990-м Алжир становился чемпионом континента, и хочу повторить это достижение», – храбрится Жорж Лекенс, чьё присутствие на тренерском мостике тоже становится плюсом: сложный менталитет арабских игроков Лекенс постигает не первый год.



Египет

Вы обязательно испытаете прилив ностальгии, когда увидите сборную Египта в деле: всё из-за тренера. Арабское катеначчо пробует ставить Эктор Купер, чья «Валенсия» осталась в истории с двумя подряд проигранными финалами Лиги чемпионов. Если Купер и в Габоне дойдёт до финала и проиграет, не удивляйтесь – карма, но есть сомнения, что тренерские идеи Эктора вообще работают: после «Интера» он то проваливался, то грел косточки в экзотических странах.



Любопытно будет посмотреть, как Купер построит защиту египтян вокруг Ахмеда Хегази, поигравшего в «Фиорентине», и самого возрастного игрока турнира, 44-летнего вратаря Эссама эль-Хадари. С другой «фишкой» команд Купера, мощной скоростью, проблем точно не будет – справа у Египта есть Мохамед Салах, составивший спаянную связку в «Роме» с Эдином Джеко, слева Трезеге (не тот — так себя скромно именует Махмуд Хассан). Игра Египта на Кубке Африки – одна из главных интриг турнира: «фараоны» вообще не признают полутонов, до Габона они трижды подряд пропускали КАН, до чёрной серии трижды кряду выигрывали. Будет либо по кирпичику выстроенный успех, либо оглушительный провал. Для Эктора Купера тоже.



Камерун

Статус сборной Камеруна заставляет записать её в список фаворитов, но тут «Неукротимые Львы» скорее по умолчанию – на Кубок Африки едет самый слабый Камерун за последние годы. К отсутствию Самуэля Это’О уже привыкли, но перед турниром от вызова в сборную дружно отказались Андре Онана, Аллан Ньом, Жоэль Матип и Максим Чупо-Мотинг. Каждый пытается оправдаться желанием закрепиться в своём клубе, каждого ФИФА уже уведомила о потенциальной дисквалификации. На фоне таких потерь тренерский штаб воротит нос даже от таких качественных игроков, как Стефан Мбиа: бельгийский тренер Уго Брос забыл о его существовании после отъезда Мбиа в Китай.



Вот и получается, что в атаке Камеруну остаётся рассчитывать лишь на Венсана Абубакара, в защите – на умение Николя Н’Кулу везде успевать. Центр поля по именам очень слаб – место хавбека «Хартс» Арно Сутчин-Джума непререкаемо: другого игрока на позицию box-to-box в Камеруне просто нет. Из группы «Неукротимые Львы» выйдут, но дальше их ждёт испытание Алжиром или Сенегалом, которые на бумаге выглядят намного интереснее.



Кот-д’Ивуар

Даже если Кот-д’Ивуар защитит Кубок Африки, братья Туре не получат свой торт – Коло и Яя закончили международную карьеру и в Габон не приедут. Зато едет сильно омоложенная сборная, пережившая процесс смены поколений. Эрик Байи за два года, прошедшие с прошлого Кубка Африки, прошёл путь от второй команды «Эспаньола» до «Манчестер Юнайтед». В центре поля вместо Яя Туре заправляет куда более динамичный Жан-Микаэль Сери, тонкий распасовщик типажа и габаритов Марко Верратти. Рядом с Сери должна ещё ярче зажечься звезда Франка Кесси – человека, который лишь летом с подачи Джан Пьеро Гасперини стал опорным хавбеком и удивил своей резкой адаптацией к тяжёлому тактическому итальянскому футболу. А фланговую остроту будет нагнетать Уилфрид Заа, отказавшийся ради Берега Слоновой Кости от иллюзорных перспектив сыграть за Англию.



Погореть Кот-д’Ивуар может по двум причинам. Первая – тренер: Мишель Дюссье не работал в сильных командах с топ-игроками, его компетенция до сих пор вызывает вопросы. Вторая – персоналии в атаке: раньше разницу делал Дидье Дрогба, теперь же ставка на Вилфрида Бони, проигрывающего конкуренцию в «Стоке» даже Питеру Краучу. Дедушка Сейду (Думбия) на турнир не вызван.



Сенегал

15 лет назад поколение Эль-Хаджи Диуфа блеснуло на чемпионате мира, с первой попытки дойдя до четвертьфинала, и капитан той команды Алиу Сиссе попробует привести к успеху новое яркое поколение. Лидер «Львов Теранги» на ЧМ-2002 поиграл во Франции и АПЛ, но своими учителями считает тренеров, работавших в Сенегале, – Брюно Метсю и Алена Жиресса. Сиссе, как и Жиресс, предпочитает использовать высокий прессинг, играть компактно и говорить про путь Сенегала к европеизации своего футбола, сочетаемого с сенегальским темпераментом.



Помогать Алиу воплощать мысли в жизнь будет Садио Мане, восхищающий в «Ливерпуле» Юргена Клоппа. О силе Мане достаточно сказать, что он стал первым сенегальцем после Эль-Хаджи Диуфа, номинированным на звание лучшего игрока Африки. На другом фланге будет обострять Бальде Кейта из «Лацио». За центр поля ответственны Идрисса Гуйе, ставший новым Канте в «Эвертоне», и любимчик Славена Билича Шейху Куяте. Сзади готовится подчищать Калиду Кулибали, за которого уже просят 90 млн евро. Состав – среди сильнейших на турнире.



Для Сенегала Кубок Африки важен и с социальной точки зрения. Страна, частично парализованная из-за исламистских выходок, ждёт от сборной нового долгожданного успеха, а игроки могут показать населению путь к нему. Ряд игроков «Львов Теранги», в том числе Идрисса Гуйе, учились в школе «Диамбар» в 70 км от Дакара. Её учредители – Патрик Виейра и Бернар Лама, её кредо – давать детям не только гонять мяч, но и пыхтеть над учебниками. Для страны, где всего 61% детей ходит в школу, а 42% не умеют читать и писать, из-за чего зарабатывают лишь сельским хозяйством и рыбалкой, это очень важно. Теперь опыт «Диамбара» перенимают другие сенегальские школы, откуда выпускники идут не только в футбол, но и на прибыльную работу. Успех сборной может спровоцировать футбольный бум, а как следствие – подъём грамотности всего подрастающего поколения.



Африканские интриги



Тренерский клубок. Постарайтесь не запутаться. Паулу Дуарте, главный тренер сборной Буркина-Фасо, попробует напомнить о себе Габону, где не очень плодотворно поработал. Алжир к триумфу поведёт Жорж Лекенс, на прошлом Кубке Африки руливший Тунисом (с которым играет в одной группе). Тунис тренирует Хенрик Касперчак, варящийся в африканском футболе с 1993 года, – с тех пор он успел порулить сборными Кот-д’Ивуара, Марокко, Мали и Сенегала. В Мали работает Ален Жиресс, для которого Габон тоже не чужая страна. Того едет на турнир с Клодом Ле Руа, привозившим на ЧМ-2006 сборную Ганы, а его бывший помощник с внешностью кладоискателя Эрве Ренар, работавший с Замбией и Кот-д’Ивуаром, будет пытаться повторить поход за золотом с обескровленной сборной Марокко без Зиеха, Амрабата, Буфаля, Бельанда и Таннане. Не запутались? Фух.



Есть ещё одна деталь, из-за которой Кубки Африки любопытно смотреть. Не считайте меня расистом, примите как факт – сильных темнокожих тренеров почти нет ни в Африке, ни тем более в Европе. Поэтому с двойным интересом стоит последить за Алиу Сиссе и Жаном-Флораном Ибембе, который два года назад привёл к бронзе сборную ДР Конго. Может, хотя бы они развеют сложившийся стереотип о слабости темнокожих тренеров?



Деньги. Африканские команды на крупных турнирах – бомбы замедленного действия: денежная война где-нибудь да развяжется. Вспомните Гану на ЧМ-2014. В Габоне денежный вопрос уже точно проявится в сборной Зимбабве. Во-первых, её уже отстранили от отбора на российский чемпионат мира из-за долгов перед бывшим тренером Валиньосом; во-вторых, игроки сборной уже устроили бойкот, отказались обедать с вице-президентом Зимбабве Эммерсоном Мганганвой — и всё из-за невыплаченных премий за попадание на Кубок Африки.



Роль игрока в истории. Сборная Габона попытается ответить на извечный вопрос: может ли выиграть крупный турнир «команда одного игрока»? У «Пантер» есть толковые опорники Лемина и Ндонг, умный тренер Хосе Антонио Камачо. Но лидер, звезда и сердце команды Пьер-Эмерик Обамеянг и его настроение будет ключевым фактором игры Габона. Один нападающий и неплохая средняя линия – не слишком ли мало, чтобы претендовать на домашний триумф?



Тот же вопрос зададим в отношении сборной Того. Только если у Габона есть форвард, попадавший на мушку мадридскому «Реалу», то тоголезцы надеются на Эммануэля Адебайора, гоняющего мяч дома по пыльным площадкам.



Новая волна африканских сборных против старой. Нигерия не отобралась на КАН-2017, Камерун едет в среднем составе, болезненная смена поколений проходит в сборной Ганы – и одновременно с регрессом грандов расцветает футбол в Габоне, Буркина-Фасо, Уганде и Того. Инвестиции ФИФА, строительство технических центров и попадание игроков в большие клубы делают погоду — теперь словосочетание «сборная Габона» не должно вызывать ехидную усмешку. Возможно, для кого-то из «новой волны» Кубок Африки станет прорывным.



Новички. Уганда не играла на континентальных турнирах 40 лет, в последние годы вечно погружалась в траур после решающего матча, но серб Милутин Средоевич смог-таки доставить стране счастье: когда Уганда обыграла в решающем матче Коморские острова, болельщики массово выбежали на поле отмечать победу. Сухой оборонительный футбол в стиле Греции-2004 в Африке обычно не показывает никто, но «журавли» не будут стесняться играть именно так. Лидер Уганды – Мозес Олойя, пытавшийся покорить Россию, но за полгода в «Кубани» забивший всего однажды и отчаливший в чемпионат Вьетнама.



Для сборной Гвинеи-Бисау габонский Кубок Африки вообще первый в истории, что неудивительно: страна признана ФИФА лишь с 1998 года. Раньше нищая страна поставляла игроков в крупные сборные (Бруно Мартинса Инди – в голландскую, Эдера – в португальскую), теперь зовёт домой и натурализует ненужных родине сенегальцев. Когда главная звезда команды Бокунджи Ка сидит полгода без контракта после разрыва с «Парижем» из третьей французской лиги – это диагноз. Но за такими командами всегда интересно следить – очень часто сборные такого уровня наказывают за недооценку.



Старые знакомые



Игроков из нашей Премьер-Лиги, отправившихся на Кубок Африки, всего трое. Шарль Каборе из «Краснодара» будет капитанить в сборной Буркина-Фасо, чья главная «фишка» на турнире – сразу три Траоре, Абду Разак, Ален и Бертран, поголовно играющие ближе к атаке. А в сборной Мали можно поболеть за Муссу Думбия из «Ростова». Правда, Думбия вряд ли будет выходить в основе, первым выбором в Мали на его позиции является Бакари Сако из «Кристал Пэлас».



На Кубок Африки приедет и ряд знакомых по РФПЛ лиц. Например, Гуэлор Канга, тоже поигравший в «Ростове» Бердыева, – традиционно стоит ждать от игрока сборной Габона постоянного движения, стыков и карточек. Мехди Карсела-Гонсалес, бывший игрок «Анжи», попробует безболезненно встроиться в поломанную атаку Марокко, там же можно найти Мбарка Буссуфу. В воротах сборной Алжира появится Раис М’Боли: для своей нации он почти герой, но мы-то помним его переполненный дикими ошибками год в «Крыльях Советов». Атаку сборной Сенегала возглавит Мусса Конате, пытавшийся закрепиться в «Краснодаре», а сейчас забивающий помногу за швейцарский «Сьон». Гана и лично Авраам Грант будут возлагать надежды на бывшего игрока «Анжи» Джонатана Менсу и Мубарака Вакасо.



Самый нежданный знакомый – Сисеру. Болельщики «Динамо» точно его помнят: он приезжал в составе легендарной португальской колонии, удивлял Петровский парк своей пластикой, вот только забивал маловато – 4 гола за 4 года. Зато Сисеру лучший снайпер в истории сборной Гвинеи-Бисау. Чтобы вы понимали статус новичка Кубка Африки – Сисеру забил всего 6 мячей.



Источник Самая сильная африканская сборная по итогам ЧМ-2014 настолько хороша, что тренер «лис пустыни» Жорж Лекенс может спокойно отказаться от Софьяна Фегули. Два года назад в такое пренебрежение одним из самых умных, пусть и сложных по характеру, игроков нельзя было поверить, а сейчас у Алжира слишком хороший выбор в атаке – лучший футболист континента по версии ВВС Рияд Марез, Ясин Браими, сверкающий в «Порту», Рашид Геззаль из «Лиона». Так и со всем составом Алжира – в защите выделяется фигура Фаузи Гуляма, опорную зону закрывает мощный кулак Набиля Бенталеба и Адлена Гедиура, впереди замыслы Мареза будет воплощать в голы Ислам Слимани. Слишком много сильных игроков, чтобы быть рядовым участником турнира, даже при непростой группе с Сенегалом и Тунисом.Оптимизм в отношении Алжира очевиден – у «Лис Пустыни» есть сбалансированный состав, отточенная тактика 4-3-3, сыгранность, мощный общий опыт игры в топ-чемпионатах. Добавим мощно пройденную квалификацию на турнир, с 25 голами в шести матчах, и получим признанного фаворита турнира. «Я слышал, что в 1990-м Алжир становился чемпионом континента, и хочу повторить это достижение», – храбрится Жорж Лекенс, чьё присутствие на тренерском мостике тоже становится плюсом: сложный менталитет арабских игроков Лекенс постигает не первый год.Вы обязательно испытаете прилив ностальгии, когда увидите сборную Египта в деле: всё из-за тренера. Арабское катеначчо пробует ставить Эктор Купер, чья «Валенсия» осталась в истории с двумя подряд проигранными финалами Лиги чемпионов. Если Купер и в Габоне дойдёт до финала и проиграет, не удивляйтесь – карма, но есть сомнения, что тренерские идеи Эктора вообще работают: после «Интера» он то проваливался, то грел косточки в экзотических странах.Любопытно будет посмотреть, как Купер построит защиту египтян вокруг Ахмеда Хегази, поигравшего в «Фиорентине», и самого возрастного игрока турнира, 44-летнего вратаря Эссама эль-Хадари. С другой «фишкой» команд Купера, мощной скоростью, проблем точно не будет – справа у Египта есть Мохамед Салах, составивший спаянную связку в «Роме» с Эдином Джеко, слева Трезеге (не тот — так себя скромно именует Махмуд Хассан). Игра Египта на Кубке Африки – одна из главных интриг турнира: «фараоны» вообще не признают полутонов, до Габона они трижды подряд пропускали КАН, до чёрной серии трижды кряду выигрывали. Будет либо по кирпичику выстроенный успех, либо оглушительный провал. Для Эктора Купера тоже.Статус сборной Камеруна заставляет записать её в список фаворитов, но тут «Неукротимые Львы» скорее по умолчанию – на Кубок Африки едет самый слабый Камерун за последние годы. К отсутствию Самуэля Это’О уже привыкли, но перед турниром от вызова в сборную дружно отказались Андре Онана, Аллан Ньом, Жоэль Матип и Максим Чупо-Мотинг. Каждый пытается оправдаться желанием закрепиться в своём клубе, каждого ФИФА уже уведомила о потенциальной дисквалификации. На фоне таких потерь тренерский штаб воротит нос даже от таких качественных игроков, как Стефан Мбиа: бельгийский тренер Уго Брос забыл о его существовании после отъезда Мбиа в Китай.Вот и получается, что в атаке Камеруну остаётся рассчитывать лишь на Венсана Абубакара, в защите – на умение Николя Н’Кулу везде успевать. Центр поля по именам очень слаб – место хавбека «Хартс» Арно Сутчин-Джума непререкаемо: другого игрока на позицию box-to-box в Камеруне просто нет. Из группы «Неукротимые Львы» выйдут, но дальше их ждёт испытание Алжиром или Сенегалом, которые на бумаге выглядят намного интереснее.Даже если Кот-д’Ивуар защитит Кубок Африки, братья Туре не получат свой торт – Коло и Яя закончили международную карьеру и в Габон не приедут. Зато едет сильно омоложенная сборная, пережившая процесс смены поколений. Эрик Байи за два года, прошедшие с прошлого Кубка Африки, прошёл путь от второй команды «Эспаньола» до «Манчестер Юнайтед». В центре поля вместо Яя Туре заправляет куда более динамичный Жан-Микаэль Сери, тонкий распасовщик типажа и габаритов Марко Верратти. Рядом с Сери должна ещё ярче зажечься звезда Франка Кесси – человека, который лишь летом с подачи Джан Пьеро Гасперини стал опорным хавбеком и удивил своей резкой адаптацией к тяжёлому тактическому итальянскому футболу. А фланговую остроту будет нагнетать Уилфрид Заа, отказавшийся ради Берега Слоновой Кости от иллюзорных перспектив сыграть за Англию.Погореть Кот-д’Ивуар может по двум причинам. Первая – тренер: Мишель Дюссье не работал в сильных командах с топ-игроками, его компетенция до сих пор вызывает вопросы. Вторая – персоналии в атаке: раньше разницу делал Дидье Дрогба, теперь же ставка на Вилфрида Бони, проигрывающего конкуренцию в «Стоке» даже Питеру Краучу. Дедушка Сейду (Думбия) на турнир не вызван.15 лет назад поколение Эль-Хаджи Диуфа блеснуло на чемпионате мира, с первой попытки дойдя до четвертьфинала, и капитан той команды Алиу Сиссе попробует привести к успеху новое яркое поколение. Лидер «Львов Теранги» на ЧМ-2002 поиграл во Франции и АПЛ, но своими учителями считает тренеров, работавших в Сенегале, – Брюно Метсю и Алена Жиресса. Сиссе, как и Жиресс, предпочитает использовать высокий прессинг, играть компактно и говорить про путь Сенегала к европеизации своего футбола, сочетаемого с сенегальским темпераментом.Помогать Алиу воплощать мысли в жизнь будет Садио Мане, восхищающий в «Ливерпуле» Юргена Клоппа. О силе Мане достаточно сказать, что он стал первым сенегальцем после Эль-Хаджи Диуфа, номинированным на звание лучшего игрока Африки. На другом фланге будет обострять Бальде Кейта из «Лацио». За центр поля ответственны Идрисса Гуйе, ставший новым Канте в «Эвертоне», и любимчик Славена Билича Шейху Куяте. Сзади готовится подчищать Калиду Кулибали, за которого уже просят 90 млн евро. Состав – среди сильнейших на турнире.Для Сенегала Кубок Африки важен и с социальной точки зрения. Страна, частично парализованная из-за исламистских выходок, ждёт от сборной нового долгожданного успеха, а игроки могут показать населению путь к нему. Ряд игроков «Львов Теранги», в том числе Идрисса Гуйе, учились в школе «Диамбар» в 70 км от Дакара. Её учредители – Патрик Виейра и Бернар Лама, её кредо – давать детям не только гонять мяч, но и пыхтеть над учебниками. Для страны, где всего 61% детей ходит в школу, а 42% не умеют читать и писать, из-за чего зарабатывают лишь сельским хозяйством и рыбалкой, это очень важно. Теперь опыт «Диамбара» перенимают другие сенегальские школы, откуда выпускники идут не только в футбол, но и на прибыльную работу. Успех сборной может спровоцировать футбольный бум, а как следствие – подъём грамотности всего подрастающего поколения.Постарайтесь не запутаться. Паулу Дуарте, главный тренер сборной Буркина-Фасо, попробует напомнить о себе Габону, где не очень плодотворно поработал. Алжир к триумфу поведёт Жорж Лекенс, на прошлом Кубке Африки руливший Тунисом (с которым играет в одной группе). Тунис тренирует Хенрик Касперчак, варящийся в африканском футболе с 1993 года, – с тех пор он успел порулить сборными Кот-д’Ивуара, Марокко, Мали и Сенегала. В Мали работает Ален Жиресс, для которого Габон тоже не чужая страна. Того едет на турнир с Клодом Ле Руа, привозившим на ЧМ-2006 сборную Ганы, а его бывший помощник с внешностью кладоискателя Эрве Ренар, работавший с Замбией и Кот-д’Ивуаром, будет пытаться повторить поход за золотом с обескровленной сборной Марокко без Зиеха, Амрабата, Буфаля, Бельанда и Таннане. Не запутались? Фух.Есть ещё одна деталь, из-за которой Кубки Африки любопытно смотреть. Не считайте меня расистом, примите как факт – сильных темнокожих тренеров почти нет ни в Африке, ни тем более в Европе. Поэтому с двойным интересом стоит последить за Алиу Сиссе и Жаном-Флораном Ибембе, который два года назад привёл к бронзе сборную ДР Конго. Может, хотя бы они развеют сложившийся стереотип о слабости темнокожих тренеров?Африканские команды на крупных турнирах – бомбы замедленного действия: денежная война где-нибудь да развяжется. Вспомните Гану на ЧМ-2014. В Габоне денежный вопрос уже точно проявится в сборной Зимбабве. Во-первых, её уже отстранили от отбора на российский чемпионат мира из-за долгов перед бывшим тренером Валиньосом; во-вторых, игроки сборной уже устроили бойкот, отказались обедать с вице-президентом Зимбабве Эммерсоном Мганганвой — и всё из-за невыплаченных премий за попадание на Кубок Африки.Сборная Габона попытается ответить на извечный вопрос: может ли выиграть крупный турнир «команда одного игрока»? У «Пантер» есть толковые опорники Лемина и Ндонг, умный тренер Хосе Антонио Камачо. Но лидер, звезда и сердце команды Пьер-Эмерик Обамеянг и его настроение будет ключевым фактором игры Габона. Один нападающий и неплохая средняя линия – не слишком ли мало, чтобы претендовать на домашний триумф?Тот же вопрос зададим в отношении сборной Того. Только если у Габона есть форвард, попадавший на мушку мадридскому «Реалу», то тоголезцы надеются на Эммануэля Адебайора, гоняющего мяч дома по пыльным площадкам.Новая волна африканских сборных против старой. Нигерия не отобралась на КАН-2017, Камерун едет в среднем составе, болезненная смена поколений проходит в сборной Ганы – и одновременно с регрессом грандов расцветает футбол в Габоне, Буркина-Фасо, Уганде и Того. Инвестиции ФИФА, строительство технических центров и попадание игроков в большие клубы делают погоду — теперь словосочетание «сборная Габона» не должно вызывать ехидную усмешку. Возможно, для кого-то из «новой волны» Кубок Африки станет прорывным.Уганда не играла на континентальных турнирах 40 лет, в последние годы вечно погружалась в траур после решающего матча, но серб Милутин Средоевич смог-таки доставить стране счастье: когда Уганда обыграла в решающем матче Коморские острова, болельщики массово выбежали на поле отмечать победу. Сухой оборонительный футбол в стиле Греции-2004 в Африке обычно не показывает никто, но «журавли» не будут стесняться играть именно так. Лидер Уганды – Мозес Олойя, пытавшийся покорить Россию, но за полгода в «Кубани» забивший всего однажды и отчаливший в чемпионат Вьетнама.Для сборной Гвинеи-Бисау габонский Кубок Африки вообще первый в истории, что неудивительно: страна признана ФИФА лишь с 1998 года. Раньше нищая страна поставляла игроков в крупные сборные (Бруно Мартинса Инди – в голландскую, Эдера – в португальскую), теперь зовёт домой и натурализует ненужных родине сенегальцев. Когда главная звезда команды Бокунджи Ка сидит полгода без контракта после разрыва с «Парижем» из третьей французской лиги – это диагноз. Но за такими командами всегда интересно следить – очень часто сборные такого уровня наказывают за недооценку.Игроков из нашей Премьер-Лиги, отправившихся на Кубок Африки, всего трое. Шарль Каборе из «Краснодара» будет капитанить в сборной Буркина-Фасо, чья главная «фишка» на турнире – сразу три Траоре, Абду Разак, Ален и Бертран, поголовно играющие ближе к атаке. А в сборной Мали можно поболеть за Муссу Думбия из «Ростова». Правда, Думбия вряд ли будет выходить в основе, первым выбором в Мали на его позиции является Бакари Сако из «Кристал Пэлас».На Кубок Африки приедет и ряд знакомых по РФПЛ лиц. Например, Гуэлор Канга, тоже поигравший в «Ростове» Бердыева, – традиционно стоит ждать от игрока сборной Габона постоянного движения, стыков и карточек. Мехди Карсела-Гонсалес, бывший игрок «Анжи», попробует безболезненно встроиться в поломанную атаку Марокко, там же можно найти Мбарка Буссуфу. В воротах сборной Алжира появится Раис М’Боли: для своей нации он почти герой, но мы-то помним его переполненный дикими ошибками год в «Крыльях Советов». Атаку сборной Сенегала возглавит Мусса Конате, пытавшийся закрепиться в «Краснодаре», а сейчас забивающий помногу за швейцарский «Сьон». Гана и лично Авраам Грант будут возлагать надежды на бывшего игрока «Анжи» Джонатана Менсу и Мубарака Вакасо.Самый нежданный знакомый – Сисеру. Болельщики «Динамо» точно его помнят: он приезжал в составе легендарной португальской колонии, удивлял Петровский парк своей пластикой, вот только забивал маловато – 4 гола за 4 года. Зато Сисеру лучший снайпер в истории сборной Гвинеи-Бисау. Чтобы вы понимали статус новичка Кубка Африки – Сисеру забил всего 6 мячей. Группа А : Gabon, Burkina Faso, Cameroon, Guinea BissauГруппа Б : Algeria, Tunisia, Senegal, ZimbabweГруппа С : Ivory Coast, DR Congo, Morocco, TogoГруппа D : Ghana, Mali, Egypt, Uganda

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