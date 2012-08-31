Анна Чернобай Профессионал

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Федкойн: к каким последствиям приведет выпуск цифрового доллара?

Федеральный резерв США не только собирается выпустить собственную криптовалюту, но и сделать так, чтобы её использовали все американцы. Такой прогноз предоставил специалист по валюте Даг Кейси (Doug Casey), который редко ошибается в вопросах экономических и политических тенденций. Его последняя книга под названием «Выживание с Федкойном: как защититься (и выиграть) от приближающейся смены валюты в Америке» является ничем иным, как публичным заявлением, что правительство Соединённых Штатов собирается выпустить «собственный биткоин», который Кейси называет их «последним козырем».



Каким же образом будут развиваться события по мнению Кейси?



Цитата: «… В начале будет существовать параллельная валюта, которая, возможно, будет использоваться только в США. По сути, это будет некий вид валютного регулирования, более эффективный, чем сегодняшняя неспособность американцев открывать банковские или брокерские счета в иностранных банках (по причине финансового контроля через Закон США об открытии иностранных счетов)… Я более чем уверен, что они собираются сделать нечто подобное, и очень скоро». Fedcoin

Федкойном (Fedcoin) условно называют криптовалюту и (или) протокол, созданные американским центральным банком. Государственные банки могут относительно легко создать «собственный биткоин», и уже существуют сценарии, как это можно сделать.



В работе под названием «Размышления о Федкойне - обеспеченной ФРС криптовалюте» (9 марта 2015 г.) Альберт Жмигельски (Albert Szmigielski) предполагает:

Цитата: «Федрезерв должен предварительно добыть всю валюту, которую они захотят выпустить в блокчейне… Предварительный майнинг случается, когда вся (или часть) криптовалюты выпускается в первом блоке. После этого Федеральный резерв просто обменяет Федкойны на доллары».

В статье под названием «Fedcoin» (19 октября 2014 г.) Дж. П. Конинг (J.P. Koning) размышляет: «Федералы могут создать новый блокчейн специально под Федкойн. Или создать реестр с таким же названием наподобие реестра Ripple. Между Федкойном и традиционными криптовалютами будет одно важное отличие. Только один пользователь – Федеральный резерв – получит особые полномочия для создания и уничтожения входов в реестр…».



За «более техническим объяснением того, как это будет работать в случае основанного на блокчейне реестра», Конинг обращается к работе математика и экономиста Сина Мотамеди.



Мотамеди советует: Цитата: «Самый простой способ для центробанка создать собственную криптовалюту – обновить протокол Биткоина. Центральный банк сможет по своему усмотрению устанавливать награду за майнинг. Так же, как бумажные деньги, криптовалюта центробанка будет одновременно и децентрализованной (в транзакциях), и централизованной (в резервах)».



В июне 2016 года представители центральных банков из 90 стран организовали в Вашингтоне закрытое совещание со специалистами банковской сферы. И хотя основной темой встречи было использование протокола блокчейна для упрощения банковских переводов, очень активно обсуждался и вопрос выпуска «официальных» цифровых валют.

Ключевым аргументом за Федкойн стала растущая необходимость в стабилизации криптовалюты, и её привязка к традиционным деньгам. Такая привязка не обязательно должна быть добровольной. Как объясняет Мотамеди: Цитата: «точно так же, как произошло когда-то с бумажными деньгами, центральные банки в конечном итоге решатся на создание собственных криптовалютных протоколов и запретят использование всех остальных».

Причина с точки зрения Кейси



Даг Кейси не поддерживает теорию стабильности. Американское правительство является банкротом по обязательствам, далеко превосходящим активы.



Кейси объясняет: Цитата: «Сорок семь процентов населения страны – чистые получатели денег от государства… Официально треть активов американского правительства – это кредиты на обучение; мало кто об этом знает. Они составляют около 1 триллиона долларов».

Доллар наполовину стабилизирует его статус «международной валюты», однако в последнее время этот привилегированный статус пошатнули страны наподобие России и Китая, которые активно ищут альтернативные способы осуществления международной торговли. По словам Кейси, «вчерашним методам скоро придёт конец… что же тогда будут делать они (ФРС)?»



Зачем же людям использовать эту криптовалюту? Более чем вероятно, что Федкойн появится в качестве параллельной валюты, которая будет использоваться в соответствие с требованиями правительства, например, для оплаты налогов или получения государственных выплат. Постепенно Федкойн превратится в инструмент, который подтолкнёт людей к безналичному обществу, поскольку бумажные деньги обеспечивают конфиденциальность, препятствующую контролю со стороны государства.



Кейси говорит: Цитата: «При наличии блокчейна и Федкойна федералы будут видеть всё и везде. Без наличных у вас нет конфиденциальности… Государству будет точно известно, что вы покупаете, что вы продаёте и сколько вы на этом зарабатываете.

Они получат полный контроль и способность забрать всё, что захотят, в том числе весь ваш счёт в случае, если вы станете политически неугодным».



Федкойн станет мощным инструментом социального контроля. Полным людям могут запретить покупать сахар, владельцев оружия могут лишить их запасов, подросткам не дадут покупать пиво, сигареты и видеоигры. Возможности практически безграничны. Правительство сможет «запретить что угодно, даже не принимая соответствующего закона. Если ваш основанный на Федкойнах смартфон или чип не запрограммированы на то, чтобы вы могли купить определённую вещь, как вы сможете её получить?»



Тем не менее, по крайней мере один из этих безысходных прогнозов Кейси кажется довольно сложным для выполнения. Это мысль, что большинство американцев пожелают быть «прочипованными». С другой стороны, когда дело доходит до личных интересов, поведение людей порой становится непредсказуемым.



Возможное решение



Возможную валютную революцию Кейси сравнивает с Промышленной революцией. Разработанные тогда технологии предоставили человеку безграничную свободу и в буквальном смысле слова «жизнь».



Продолжительность жизни и численность населения резко повысились.

Биткоин и блокчейн дают людям свободу, однако революционные технологии делают также вызов устоявшимся порядкам. Поэтому традиционная власть пытается приспособить их под себя.



Чем в итоге закончатся эти попытки, неизвестно. Правительствам могут помешать отсутствие компетентности или внутренняя децентрализация криптовалют. Ясно одно - эта попытка состоится. И когда она состоится, лучшим ответом будет оптимизировать технологию, сделав прорыв вперёд, и оставить далеко позади всех новоявленных «укротителей».



Источник Федеральный резерв США не только собирается выпустить собственную криптовалюту, но и сделать так, чтобы её использовали все американцы. Такой прогноз предоставил специалист по валюте Даг Кейси (Doug Casey), который редко ошибается в вопросах экономических и политических тенденций. Его последняя книга под названием «Выживание с Федкойном: как защититься (и выиграть) от приближающейся смены валюты в Америке» является ничем иным, как публичным заявлением, что правительство Соединённых Штатов собирается выпустить «собственный биткоин», который Кейси называет их «последним козырем».Каким же образом будут развиваться события по мнению Кейси?Федкойном (Fedcoin) условно называют криптовалюту и (или) протокол, созданные американским центральным банком. Государственные банки могут относительно легко создать «собственный биткоин», и уже существуют сценарии, как это можно сделать.В работе под названием «Размышления о Федкойне - обеспеченной ФРС криптовалюте» (9 марта 2015 г.) Альберт Жмигельски (Albert Szmigielski) предполагает:Федрезерв обеспечит двустороннюю физическую конвертируемость между двумя видами своих обязательств – бумажными деньгами и электронными резервами и Федкойном - с курсом 1:1».За «более техническим объяснением того, как это будет работать в случае основанного на блокчейне реестра», Конинг обращается к работе математика и экономиста Сина Мотамеди.Мотамеди советует:Дискуссии о государственной криптовалюте возникли не на пустом месте. Правительства многих стран всерьёз задумываются (и планируют) создать собственную цифровую валюту.В июне 2016 года представители центральных банков из 90 стран организовали в Вашингтоне закрытое совещание со специалистами банковской сферы. И хотя основной темой встречи было использование протокола блокчейна для упрощения банковских переводов, очень активно обсуждался и вопрос выпуска «официальных» цифровых валют.Ключевым аргументом за Федкойн стала растущая необходимость в стабилизации криптовалюты, и её привязка к традиционным деньгам. Такая привязка не обязательно должна быть добровольной. Как объясняет Мотамеди:Даг Кейси не поддерживает теорию стабильности. Американское правительство является банкротом по обязательствам, далеко превосходящим активы.Кейси объясняет:А ФРС будет создавать криптовалюту. В этом случае, главным преимуществом для правительства станет централизация предложения и прозрачность спроса (или транзакций), что может централизовать контроль над экономикой до небывалых пределов.Зачем же людям использовать эту криптовалюту? Более чем вероятно, что Федкойн появится в качестве параллельной валюты, которая будет использоваться в соответствие с требованиями правительства, например, для оплаты налогов или получения государственных выплат. Постепенно Федкойн превратится в инструмент, который подтолкнёт людей к безналичному обществу, поскольку бумажные деньги обеспечивают конфиденциальность, препятствующую контролю со стороны государства.Кейси говорит:Федкойн предоставит государству небывалую возможность отслеживать финансы. Оправданием этому станет предотвращение преступной деятельности, например, наркоторговли или отмывания денег.Федкойн станет мощным инструментом социального контроля. Полным людям могут запретить покупать сахар, владельцев оружия могут лишить их запасов, подросткам не дадут покупать пиво, сигареты и видеоигры. Возможности практически безграничны. Правительство сможет «запретить что угодно, даже не принимая соответствующего закона. Если ваш основанный на Федкойнах смартфон или чип не запрограммированы на то, чтобы вы могли купить определённую вещь, как вы сможете её получить?»Тем не менее, по крайней мере один из этих безысходных прогнозов Кейси кажется довольно сложным для выполнения. Это мысль, что большинство американцев пожелают быть «прочипованными». С другой стороны, когда дело доходит до личных интересов, поведение людей порой становится непредсказуемым.Возможную валютную революцию Кейси сравнивает с Промышленной революцией. Разработанные тогда технологии предоставили человеку безграничную свободу и в буквальном смысле слова «жизнь».Продолжительность жизни и численность населения резко повысились.Биткоин и блокчейн дают людям свободу, однако революционные технологии делают также вызов устоявшимся порядкам. Поэтому традиционная власть пытается приспособить их под себя.Чем в итоге закончатся эти попытки, неизвестно. Правительствам могут помешать отсутствие компетентности или внутренняя децентрализация криптовалют. Ясно одно - эта попытка состоится. И когда она состоится, лучшим ответом будет оптимизировать технологию, сделав прорыв вперёд, и оставить далеко позади всех новоявленных «укротителей».

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