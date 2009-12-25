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Североамериканская Биткойн-конференция стартует в Майами

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Североамериканская Биткойн-конференция стартует в Майами

Сегодня, накануне Биткойн-конфереции в Северной Америке, которая будет проходить 17-18 января, в отеле Clevelander в Майами состоится пре-пати для гостей, спикеров и спонсоров конференции.

Четвертая по счету Биткойн-конференция в Северной Америке является наиболее масштабной по продолжительности и посещаемости финансовой конференцией в своей области.

После успеха предыдущих конференций сотни руководителей прибыли в Майами, чтобы в непринужденной обстановке обсудить светлое будущее для Биткойна и блокчейн-технологий. Темы, заявленные на североамериканской Биткойн-конференции, включают в себя такие важные вопросы как инвестиции, регулирование, стартапы и Интернет вещей.

В числе спикеров заявлено более 20 человек, в том числе такие звезды как Роджер Вер (Bitcoin.com), Чарли Шрем (Intellisys), Джефф Гарзик (BLOQ), Реджи Миддлтон (Veritaseum), Валерий Вавилов (BitFury), Брюс Фентон (Bitcoin Foundation) и Эндрю “Flip” Филиповски (Tally Capital).

Источник: Bitcoinist
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Метки
америка, биткоин будущее, конференция, технология блокчейн
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