Компания D.light привлекла $10,5 млн на разработку солнечных батарей для нуждающихся

D.light - коммерческая социальная компания, осуществляющая производство техники на основе солнечных батарей для "внесетевых" общин, привлекла $10,5 млн инвестиций. Общая сумма привлеченного финансирования за прошедший квартал составила $40 млн.



Компания D.light основана в 2007 году на одном из Каймановых островов, и занимается производством и выпуском широкого спектра приборов для освещения на основе солнечных батарей. В число таких приборов входит и набор D30, состоящий из: солнечной панели, набора аккумуляторных батарей, фонарика, FM-приемника, лампочек, зарядки для мобильного телефона и терминала для оплаты. Продажа подобных комплектов осуществляется на территории США, восточной и западной Африки, Индии и юго-восточной Азии.



В сентябре 2016 года, D.light анонсировала получение инвестиций в размере $22,5 млн. $15 млн было выделено венчурными фирмами, среди которых можно было увидеть Omidyar Network - руководитель Пьер Омидьяр является основателем eBay. Еще $5 млн от этой суммы было получено в качестве гранта на разработку социально значимого проекта и $2,5 млн в качестве долгового обязательства. Через месяц после получения столь крупной сумму, D.light сообщила о получения еще $7,5 млн долговых инвестиций для начала производства телевизоров на основе солнечных батарей.



Последний раунд инвестирования принесший $10,5 млн, был получен почти в равной мере от нового инвестора Norfund - $5 млн, и $5,5 млн от фондов Beyond the Grid и Shell Foundation. Общая сумма привлеченного финансирования к данному моменту, составляет $60 млн.



На ежегодном заседании "Всемирного экономического форума" в Давосе, генеральный директор D.light Нед Тозур, сказал:



Цитата: "Прогресс все больше ведет к децентрализации энергетических систем, и это может стать спасательным кругом для тех кто находится на дне "пирамиды"." Перевод специально для MMGP.ru



