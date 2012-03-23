Обсуждаем маркетинг в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Myspace и др. Важная информация Результаты опроса : Пользуетесь чатом в своих сообществах? Да 1 100.00% Нет 0 0% Частично 0 0%

Ответить Первый пост Сегодня, 19:42 Сегодня, 19:42 Сегодня, 18:11 #1 VictorSamus www.fairmonitor.com



Имя: Виктор Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.03.2012 Сообщений: 5,978 Благодарностей: 1,871 Записей в блоге: 16 Записей в FX-блоге: 340 Подписок: 7 КП: 0.268

награды Вся правда о чате в группах Вконтакте

Развитие социальных сетей происходит стремительно. Если раньше использование ограничивалось построением общения и обмена конртентом, то сейчас это мощный инструмент, который объединяет сразу несколько направлений. Это уже и коммерчески магазины, разнонаправленные сообщества, инструменты для рекламы и продвижения бизнеса. Социальные сети нацелены на создание экосистемы. Например, для социальной сети Вконакте создали денежные переводы, биржу рекламных постов, общение между подписчиками и владельцами групп/страниц, а также реализовали своеобразные магазин с удобной структурой товаров и услуг для клиентов. Менеджмент соцсетей планирует, что в будущем пользователь не нуждается в каких либо дополнительных действиях на других ресурсах. Необходимые функции реализованы внутри социальной сети. И в недалеком будущем - эту задумку реализуют.



В этой статье хочу рассказать об опыте использования чата в группах Вконакте. Такая возможность появилась не так давно, но пользователи уже успели оценить преимущества. В первую очередь, это гибкий инструмент, который используют в разных направлениях. Например, банальный процесс обмена информацией между пользователями и способ для привлечения внимания пользователей на целевые предложения компании, а соответственно создание дополнительных продаж. Чат – это только один из большого количества современных методов, которые доступны в этой социальной сети. Таким образом, для бизнеса открываются новые перспективы в социальных сетях. Даже, если это узконаправленная ниша.



Как начать работать с чатом?



Чат тестировался исключительно в ознакомительных целях на одной из групп клиентов. Установка интуитивно понятная и не требует дополнительного ознакомления с мануалами и правилами. Чат реализован вконтакте как приложения. Для установки его необходимо зайти в необходимое сообщество, перейти на страницу с управлением и выбрать пункт «Приложения». В списке достаточно просто найти Чат. На момент написания статьи чат установлен в 50486 сообществах. После добавление приложения в сообщество вы увидите такую надпись:





На первом этапе нам необходимо ввести настройки и установиться видимость. Сразу после установки чат будет работать в бета-режиме и будет виден только для администраторов. После настройки и сохранения необходимых параметров, можно включить видимость. Это очень удобно и предоставляет возможность предварительно протестировать приложение среди администраторов сообщества.



Кнопка перехода в чат может иметь разные названия. Таким образом, ее можно максимально адаптировать под свою группу или бренд. Видимость можно задать в трех режимах: «Только администраторы», «Только подписчики», «Все пользователи». Вмести с этим, можно использовать дополнительные бонусы, мотивируя пользователя стать подписчиком и получить бонус в чате. Сниппет будет отображать название кнопки, которая будет сопровождать ссылку на приложение. Название приложения можно не изменять, так как оно фигурирует только в поиске среди приложений вконтакте. Также, внизу страницы вы можете удалить приложение с помощью соответствующей надписи.





После настройки, кнопка с названием чата появиться в сообществе. После перехода по ней вам будет необходимо создать чат.Сразу после запуска, можно приступать к настройке второго этапа и запуска чата в группе для всех пользователей. Так, например после запуска чата можно сделать сразу несколько необходимых действий. Для начала работы необходимо запустить его, нажав на кнопку.





В первом блоке вы можете рассказать о своем сообществе. Для этого доступные традиционные методы. Можно рассказать об этом на своей странице, можно поделиться через личные сообщения или рассказать подписчикам сообщества, добавив комментарий. Это стандартные способы, которые позволят вам привлечь первых участников чата, чтобы начать общение.



Во втором блоке, вы всегда можете выбрать настройки отправки от имени кого, вы будете общаться в чате. Это удобно для использования, так как можно общаться одновременно от имени администрации и обычного пользователя. Это необходимо для выделения важной информации, например в общении, среди администраторов или участников группы.



Третий блок отображает всех участников чата. Он необходим для того, чтобы можно было упомянуть участника и посмотреть информацию о пользователе. После нажатия на иконку участника чата, открывается небольшая страница, с краткой информацией и кнопкой «Связаться». Во время, тестирования этот блок вызывал некоторые проблемы. Так как каждый раз после обновления число участников постоянно менялось. Разработчики на своей странице сообщали, что проблемы на стороне Вконтакте и в скором времени они будут решены. Последнее время, такая проблема не наблюдается.



Четвертый блок – настройки чата. Достаточно широкий спектр для настроек чата. В этом меню можно быстро перейти в такие вкладки: «Общие настройки», «Руководители», «Черный список», «Фильтр сообщений». В первой вкладке можно настроить отправку фотографий, изменить тему чата, добавиться видео трансляцию, а также добавить текст в футере. Очень важно, что можно добавить сразу несколько руководителей. Процесс модерации существенно упрощен с помощью черного списка и фильтра сообщений. Работу фильтра можно настроить по ключевым словам или исключить возможность появления нецензурной лексики. Также, с помощью настроек фильтра можно ограничить использование ссылок в чате.



В пятом блоке размещен уголок админа, который необходим для ознакомления со всеми возможностями и функциями. Есть краткая информация в каждом блоке, где какие настройки, как необходимо работать с чатами в мобильной версии, а также о модерации, руководителях и уровнях доступа. Помимо этого, есть отдельная вкладка идеи и спецпроекты. Разработчики не против посотрудничать, если у вас есть большое сообщество и разработать нечто уникальное и необычное для своих пользователей.



После настройки чата, его необходимо сделать для всех пользователей или подписчиков в зависимости от типа сообщества. И начать активно использовать его в работе. В первую очередь, необходимо привлечь внимание для чата и собрать первых участников. После этого можно зависти общение и начать активно использовать чат. Главное преимущество чата – возможность упоминания участников. Для этого необходимо выбрать участник и нажать кнопку «Упомянуть в чате» или ответить человек в чате, клацнув на его в иконку. Важный момент, чтобы получать уведомления с чата сообщества, необходимо принять соглашение и установить приложение для сообщества.



Как использовать чат?



Построение эффективной коммуникации



Этот пункт подразумевает построения эффективного процесса между пользователями на всех этапах. Например, проведения конкурсов, акций и других мероприятий с помощью чата. Ведь чат позволяет обмениваться информацией и общаться в режиме реального времени. Если пользователям интересная тема беседы и они имеют возможность в ней поучаствовать, они будут сами популяризировать ее. Так как, пользователи могут приглашать своих друзей и знакомых прямо в чат, а это потенциальные участники сообщества.



Можно создавать интересный контент, специально в чате. Для этого хорошо подходят интересные вопросы. Например, можно спросить в пользователей, как они проводят холодный зимний вечер и греются ли они теплым чаем, который продается в вашем магазине. Также, в чате можно попросить пользователей делиться своими впечатлениями и пожеланиями. Возможно, вы сразу сможете ответить на вопрос, тем самым помогая пользователям получить необходимую информацию. Вместе с этим, другие пользователи также могут подключиться к беседе и дать необходимый ответ.



Управление сообществом



Если над ведением проекта в социальных сетей работает целая команда, можно оставить видимость чат только для администрации и использоваться его для рабочих моментов и оперативного определения рабочих целей. Это может быть как работа с контент-стратегию, так как и решение некоторых проблем, ответы на запросы пользователей, а также консультирование и координирование действий сотрудников. Для этого есть все необходимые функции. Помимо этого, можно проводить видеотрансляции для обучения команды, донося тем самым важную информацию.



Внутри сообщества можно организовать и работу по разрешению сложных проблем, а также некоторых ситуаций с клиентами. Помимо этого можно создать чат и в нем предоставлять всю информацию для обучения новых редакторов или модераторов. В такой интерпретации это будет база для получения новых знаний и идей. Помимо этого, можно воспользоваться специальным разделом для сотрудничества и разработать набор стикеров или других полезных фишек. Но в таком случае, за их использование вам продеться доплатить.



Коммерция



Одно из самых интересных и перспективных направлений. При таких функциях, в чате можно реализовать продажи с помощью аукционов. Администрация размещает товар и описывает правила проведения аукциона от 1 грн. После этого пользователи делают ставки. Важно, провести аукцион в четкую дату и время, чтобы сконцентрировать всех пользователей на этом событии. Помимо этого можно дополнять и реализовывать и другие идеи и возможные варианты. Так, например, можно делать целевые скидки для пользователей, если они интересовались определенным товаром или являются пользователями продукции.



Можно использовать технологии для построения работу с видео. А это и азартные игры, трансляции, комментарии и разборы разных событий в разных сферах и направлениях. Можно приглашать авторитетных гостей, организовывать интервью, а также другие мероприятия для ваших групп посредством чата. Один из вариантов - онлайн-распродажа или проведения дней скидок. Все зависит от вашей фантазии и потребностей, но однозначно, пользователям интересны новые форматы.



Итоговые выводы



Обязательно добавьте чат, если вы являетесь владельцем сообщества. Это поможет вам для эффективного построения канала коммуникации. Идеи и темы для чатов всегда можно придумать исходя из тематики вашей группы. Главное – позаботиться о руководителях и модерации чата. Пользователи достаточно хорошо реагируют на предложения попробовать чат. Таким образом, у вас есть отличная возможность создать и развиваться инструмент для повышения продаж и привлечения интереса аудитории к вашей продукции.



Уважаемые читатели, как вы оцениваете новвоедение чата для сообществ? Пользуетесь в своих сообществах?





------------------------

Автор: VictorSamus

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Развитие социальных сетей происходит стремительно. Если раньше использование ограничивалось построением общения и обмена конртентом, то сейчас это мощный инструмент, который объединяет сразу несколько направлений. Это уже и коммерчески магазины, разнонаправленные сообщества, инструменты для рекламы и продвижения бизнеса. Социальные сети нацелены на создание экосистемы. Например, для социальной сети Вконакте создали денежные переводы, биржу рекламных постов, общение между подписчиками и владельцами групп/страниц, а также реализовали своеобразные магазин с удобной структурой товаров и услуг для клиентов. Менеджмент соцсетей планирует, что в будущем пользователь не нуждается в каких либо дополнительных действиях на других ресурсах. Необходимые функции реализованы внутри социальной сети. И в недалеком будущем - эту задумку реализуют.В этой статье хочу рассказать об опыте использования чата в группах Вконакте. Такая возможность появилась не так давно, но пользователи уже успели оценить преимущества. В первую очередь, это гибкий инструмент, который используют в разных направлениях. Например, банальный процесс обмена информацией между пользователями и способ для привлечения внимания пользователей на целевые предложения компании, а соответственно создание дополнительных продаж. Чат – это только один из большого количества современных методов, которые доступны в этой социальной сети. Таким образом, для бизнеса открываются новые перспективы в социальных сетях. Даже, если это узконаправленная ниша.Чат тестировался исключительно в ознакомительных целях на одной из групп клиентов. Установка интуитивно понятная и не требует дополнительного ознакомления с мануалами и правилами. Чат реализован вконтакте как приложения. Для установки его необходимо зайти в необходимое сообщество, перейти на страницу с управлением и выбрать пункт «Приложения». В списке достаточно просто найти Чат. На момент написания статьи чат установлен в 50486 сообществах. После добавление приложения в сообщество вы увидите такую надпись:На первом этапе нам необходимо ввести настройки и установиться видимость. Сразу после установки чат будет работать в бета-режиме и будет виден только для администраторов. После настройки и сохранения необходимых параметров, можно включить видимость. Это очень удобно и предоставляет возможность предварительно протестировать приложение среди администраторов сообщества.может иметь разные названия. Таким образом, ее можно максимально адаптировать под свою группу или бренд.можно задать в трех режимах: «Только администраторы», «Только подписчики», «Все пользователи». Вмести с этим, можно использовать дополнительные бонусы, мотивируя пользователя стать подписчиком и получить бонус в чате.будет отображать название кнопки, которая будет сопровождать ссылку на приложение.можно не изменять, так как оно фигурирует только в поиске среди приложений вконтакте. Также, внизу страницы вы можетеприложение с помощью соответствующей надписи.После настройки, кнопка с названием чата появиться в сообществе. После перехода по ней вам будет необходимо создать чат.Сразу после запуска, можно приступать к настройке второго этапа и запуска чата в группе для всех пользователей. Так, например после запуска чата можно сделать сразу несколько необходимых действий. Для начала работы необходимо запустить его, нажав на кнопку.В первом блоке вы можете. Для этого доступные традиционные методы. Можно рассказать об этом на своей странице, можно поделиться через личные сообщения или рассказать подписчикам сообщества, добавив комментарий. Это стандартные способы, которые позволят вам привлечь первых участников чата, чтобы начать общение.Во втором блоке, вы всегда можете выбрать настройкикого, вы будете общаться в чате. Это удобно для использования, так как можно общаться одновременно от имени администрации и обычного пользователя. Это необходимо для выделения важной информации, например в общении, среди администраторов или участников группы.Третий блок отображает всех. Он необходим для того, чтобы можно было упомянуть участника и посмотреть информацию о пользователе. После нажатия на иконку участника чата, открывается небольшая страница, с краткой информацией и кнопкой «Связаться». Во время, тестирования этот блок вызывал некоторые проблемы. Так как каждый раз после обновления число участников постоянно менялось. Разработчики на своей странице сообщали, что проблемы на стороне Вконтакте и в скором времени они будут решены. Последнее время, такая проблема не наблюдается.Четвертый блок –. Достаточно широкий спектр для настроек чата. В этом меню можно быстро перейти в такие вкладки: «Общие настройки», «Руководители», «Черный список», «Фильтр сообщений». В первой вкладке можно настроить отправку фотографий, изменить тему чата, добавиться видео трансляцию, а также добавить текст в футере. Очень важно, что можно добавить сразу несколько руководителей. Процесс модерации существенно упрощен с помощью черного списка и фильтра сообщений. Работу фильтра можно настроить по ключевым словам или исключить возможность появления нецензурной лексики. Также, с помощью настроек фильтра можно ограничить использование ссылок в чате.В пятом блоке размещен, который необходим для ознакомления со всеми возможностями и функциями. Есть краткая информация в каждом блоке, где какие настройки, как необходимо работать с чатами в мобильной версии, а также о модерации, руководителях и уровнях доступа. Помимо этого, есть отдельная вкладка идеи и спецпроекты. Разработчики не против посотрудничать, если у вас есть большое сообщество и разработать нечто уникальное и необычное для своих пользователей.После настройки чата, его необходимо сделать для всех пользователей или подписчиков в зависимости от типа сообщества. И начать активно использовать его в работе. В первую очередь, необходимо привлечь внимание для чата и собрать первых участников. После этого можно зависти общение и начать активно использовать чат. Главное преимущество чата – возможность упоминания участников. Для этого необходимо выбрать участник и нажать кнопку «Упомянуть в чате» или ответить человек в чате, клацнув на его в иконку. Важный момент, чтобы получать уведомления с чата сообщества, необходимо принять соглашение и установить приложение для сообщества.Этот пункт подразумевает построения эффективного процесса между пользователями на всех этапах. Например, проведения конкурсов, акций и других мероприятий с помощью чата. Ведь чат позволяет обмениваться информацией и общаться в режиме реального времени. Если пользователям интересная тема беседы и они имеют возможность в ней поучаствовать, они будут сами популяризировать ее. Так как, пользователи могут приглашать своих друзей и знакомых прямо в чат, а это потенциальные участники сообщества.Можно создавать интересный контент, специально в чате. Для этого хорошо подходят интересные вопросы. Например, можно спросить в пользователей, как они проводят холодный зимний вечер и греются ли они теплым чаем, который продается в вашем магазине. Также, в чате можно попросить пользователей делиться своими впечатлениями и пожеланиями. Возможно, вы сразу сможете ответить на вопрос, тем самым помогая пользователям получить необходимую информацию. Вместе с этим, другие пользователи также могут подключиться к беседе и дать необходимый ответ.Если над ведением проекта в социальных сетей работает целая команда, можно оставить видимость чат только для администрации и использоваться его для рабочих моментов и оперативного определения рабочих целей. Это может быть как работа с контент-стратегию, так как и решение некоторых проблем, ответы на запросы пользователей, а также консультирование и координирование действий сотрудников. Для этого есть все необходимые функции. Помимо этого, можно проводить видеотрансляции для обучения команды, донося тем самым важную информацию.Внутри сообщества можно организовать и работу по разрешению сложных проблем, а также некоторых ситуаций с клиентами. Помимо этого можно создать чат и в нем предоставлять всю информацию для обучения новых редакторов или модераторов. В такой интерпретации это будет база для получения новых знаний и идей. Помимо этого, можно воспользоваться специальным разделом для сотрудничества и разработать набор стикеров или других полезных фишек. Но в таком случае, за их использование вам продеться доплатить.Одно из самых интересных и перспективных направлений. При таких функциях, в чате можно реализовать продажи с помощью аукционов. Администрация размещает товар и описывает правила проведения аукциона от 1 грн. После этого пользователи делают ставки. Важно, провести аукцион в четкую дату и время, чтобы сконцентрировать всех пользователей на этом событии. Помимо этого можно дополнять и реализовывать и другие идеи и возможные варианты. Так, например, можно делать целевые скидки для пользователей, если они интересовались определенным товаром или являются пользователями продукции.Можно использовать технологии для построения работу с видео. А это и азартные игры, трансляции, комментарии и разборы разных событий в разных сферах и направлениях. Можно приглашать авторитетных гостей, организовывать интервью, а также другие мероприятия для ваших групп посредством чата. Один из вариантов - онлайн-распродажа или проведения дней скидок. Все зависит от вашей фантазии и потребностей, но однозначно, пользователям интересны новые форматы.Обязательно добавьте чат, если вы являетесь владельцем сообщества. Это поможет вам для эффективного построения канала коммуникации. Идеи и темы для чатов всегда можно придумать исходя из тематики вашей группы. Главное – позаботиться о руководителях и модерации чата. Пользователи достаточно хорошо реагируют на предложения попробовать чат. Таким образом, у вас есть отличная возможность создать и развиваться инструмент для повышения продаж и привлечения интереса аудитории к вашей продукции.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

Рефбек тут}}}Profit Hunters{{{Мои депозиты под страховкой!

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!



__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 19:42 Сегодня, 19:42 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Правда, и только правда о заработке в интернете Gorun Заработок в интернете: общий форум 31 Сегодня 11:47 Live-прогнозы в группах вконтакте Sardin Прогнозы 18 20.10.2015 21:39 Как зарабатывать на пабликах и группах «Вконтакте?» Dimoni4e Социальные сети 12 17.11.2014 13:50 Проект для Вконтакте. Заработок на рекламе в группах, онлайн инструменты для ВК. sergeimi Маркетинг & Поисковая оптимизация 1 30.03.2013 23:37



Случайные темы ВсеМайкиРу - vsemayki.ru (РФ, футболки, майки) От nlobp в разделе «Интернет-магазины» Что собой представляет наш форум? От Александра 81 в разделе «Общий раздел» Выдам кредит на взаимовыгодных условиях От Екатерина86 в разделе «Частные кредиторы» clubbiz - форум с оплатой за сообщения От Stinker007 в разделе «Форумы» Как писать статьи начинающим копирайтерам От yogurt7773 в разделе «Копирайтинг» Рейтинг самых богатых людей Санкт-Петербурга От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

