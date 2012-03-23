Вся правда о чате в группах Вконтакте

Развитие социальных сетей происходит стремительно. Если раньше использование ограничивалось построением общения и обмена конртентом, то сейчас это мощный инструмент, который объединяет сразу несколько направлений. Это уже и коммерчески магазины, разнонаправленные сообщества, инструменты для рекламы и продвижения бизнеса. Социальные сети нацелены на создание экосистемы. Например, для социальной сети Вконакте создали денежные переводы, биржу рекламных постов, общение между подписчиками и владельцами групп/страниц, а также реализовали своеобразные магазин с удобной структурой товаров и услуг для клиентов. Менеджмент соцсетей планирует, что в будущем пользователь не нуждается в каких либо дополнительных действиях на других ресурсах. Необходимые функции реализованы внутри социальной сети. И в недалеком будущем - эту задумку реализуют.
В этой статье хочу рассказать об опыте использования чата в группах Вконакте. Такая возможность появилась не так давно, но пользователи уже успели оценить преимущества. В первую очередь, это гибкий инструмент, который используют в разных направлениях. Например, банальный процесс обмена информацией между пользователями и способ для привлечения внимания пользователей на целевые предложения компании, а соответственно создание дополнительных продаж. Чат – это только один из большого количества современных методов, которые доступны в этой социальной сети. Таким образом, для бизнеса открываются новые перспективы в социальных сетях. Даже, если это узконаправленная ниша.
Как начать работать с чатом?
Чат тестировался исключительно в ознакомительных целях на одной из групп клиентов. Установка интуитивно понятная и не требует дополнительного ознакомления с мануалами и правилами. Чат реализован вконтакте как приложения. Для установки его необходимо зайти в необходимое сообщество, перейти на страницу с управлением и выбрать пункт «Приложения». В списке достаточно просто найти Чат. На момент написания статьи чат установлен в 50486 сообществах. После добавление приложения в сообщество вы увидите такую надпись:
На первом этапе нам необходимо ввести настройки и установиться видимость. Сразу после установки чат будет работать в бета-режиме и будет виден только для администраторов. После настройки и сохранения необходимых параметров, можно включить видимость. Это очень удобно и предоставляет возможность предварительно протестировать приложение среди администраторов сообщества.
Кнопка перехода в чат
может иметь разные названия. Таким образом, ее можно максимально адаптировать под свою группу или бренд. Видимость
можно задать в трех режимах: «Только администраторы», «Только подписчики», «Все пользователи». Вмести с этим, можно использовать дополнительные бонусы, мотивируя пользователя стать подписчиком и получить бонус в чате. Сниппет
будет отображать название кнопки, которая будет сопровождать ссылку на приложение. Название приложения
можно не изменять, так как оно фигурирует только в поиске среди приложений вконтакте. Также, внизу страницы вы можете удалить
приложение с помощью соответствующей надписи.
После настройки, кнопка с названием чата появиться в сообществе. После перехода по ней вам будет необходимо создать чат.Сразу после запуска, можно приступать к настройке второго этапа и запуска чата в группе для всех пользователей. Так, например после запуска чата можно сделать сразу несколько необходимых действий. Для начала работы необходимо запустить его, нажав на кнопку.
В первом блоке вы можете рассказать о своем сообществе
. Для этого доступные традиционные методы. Можно рассказать об этом на своей странице, можно поделиться через личные сообщения или рассказать подписчикам сообщества, добавив комментарий. Это стандартные способы, которые позволят вам привлечь первых участников чата, чтобы начать общение.
Во втором блоке, вы всегда можете выбрать настройки отправки от имени
кого, вы будете общаться в чате. Это удобно для использования, так как можно общаться одновременно от имени администрации и обычного пользователя. Это необходимо для выделения важной информации, например в общении, среди администраторов или участников группы.
Третий блок отображает всех участников чата
. Он необходим для того, чтобы можно было упомянуть участника и посмотреть информацию о пользователе. После нажатия на иконку участника чата, открывается небольшая страница, с краткой информацией и кнопкой «Связаться». Во время, тестирования этот блок вызывал некоторые проблемы. Так как каждый раз после обновления число участников постоянно менялось. Разработчики на своей странице сообщали, что проблемы на стороне Вконтакте и в скором времени они будут решены. Последнее время, такая проблема не наблюдается.
Четвертый блок – настройки чата
. Достаточно широкий спектр для настроек чата. В этом меню можно быстро перейти в такие вкладки: «Общие настройки», «Руководители», «Черный список», «Фильтр сообщений». В первой вкладке можно настроить отправку фотографий, изменить тему чата, добавиться видео трансляцию, а также добавить текст в футере. Очень важно, что можно добавить сразу несколько руководителей. Процесс модерации существенно упрощен с помощью черного списка и фильтра сообщений. Работу фильтра можно настроить по ключевым словам или исключить возможность появления нецензурной лексики. Также, с помощью настроек фильтра можно ограничить использование ссылок в чате.
В пятом блоке размещен уголок админа
, который необходим для ознакомления со всеми возможностями и функциями. Есть краткая информация в каждом блоке, где какие настройки, как необходимо работать с чатами в мобильной версии, а также о модерации, руководителях и уровнях доступа. Помимо этого, есть отдельная вкладка идеи и спецпроекты. Разработчики не против посотрудничать, если у вас есть большое сообщество и разработать нечто уникальное и необычное для своих пользователей.
После настройки чата, его необходимо сделать для всех пользователей или подписчиков в зависимости от типа сообщества. И начать активно использовать его в работе. В первую очередь, необходимо привлечь внимание для чата и собрать первых участников. После этого можно зависти общение и начать активно использовать чат. Главное преимущество чата – возможность упоминания участников. Для этого необходимо выбрать участник и нажать кнопку «Упомянуть в чате» или ответить человек в чате, клацнув на его в иконку. Важный момент, чтобы получать уведомления с чата сообщества, необходимо принять соглашение и установить приложение для сообщества.
Как использовать чат?
Построение эффективной коммуникации
Этот пункт подразумевает построения эффективного процесса между пользователями на всех этапах. Например, проведения конкурсов, акций и других мероприятий с помощью чата. Ведь чат позволяет обмениваться информацией и общаться в режиме реального времени. Если пользователям интересная тема беседы и они имеют возможность в ней поучаствовать, они будут сами популяризировать ее. Так как, пользователи могут приглашать своих друзей и знакомых прямо в чат, а это потенциальные участники сообщества.
Можно создавать интересный контент, специально в чате. Для этого хорошо подходят интересные вопросы. Например, можно спросить в пользователей, как они проводят холодный зимний вечер и греются ли они теплым чаем, который продается в вашем магазине. Также, в чате можно попросить пользователей делиться своими впечатлениями и пожеланиями. Возможно, вы сразу сможете ответить на вопрос, тем самым помогая пользователям получить необходимую информацию. Вместе с этим, другие пользователи также могут подключиться к беседе и дать необходимый ответ.
Управление сообществом
Если над ведением проекта в социальных сетей работает целая команда, можно оставить видимость чат только для администрации и использоваться его для рабочих моментов и оперативного определения рабочих целей. Это может быть как работа с контент-стратегию, так как и решение некоторых проблем, ответы на запросы пользователей, а также консультирование и координирование действий сотрудников. Для этого есть все необходимые функции. Помимо этого, можно проводить видеотрансляции для обучения команды, донося тем самым важную информацию.
Внутри сообщества можно организовать и работу по разрешению сложных проблем, а также некоторых ситуаций с клиентами. Помимо этого можно создать чат и в нем предоставлять всю информацию для обучения новых редакторов или модераторов. В такой интерпретации это будет база для получения новых знаний и идей. Помимо этого, можно воспользоваться специальным разделом для сотрудничества и разработать набор стикеров или других полезных фишек. Но в таком случае, за их использование вам продеться доплатить.
Коммерция
Одно из самых интересных и перспективных направлений. При таких функциях, в чате можно реализовать продажи с помощью аукционов. Администрация размещает товар и описывает правила проведения аукциона от 1 грн. После этого пользователи делают ставки. Важно, провести аукцион в четкую дату и время, чтобы сконцентрировать всех пользователей на этом событии. Помимо этого можно дополнять и реализовывать и другие идеи и возможные варианты. Так, например, можно делать целевые скидки для пользователей, если они интересовались определенным товаром или являются пользователями продукции.
Можно использовать технологии для построения работу с видео. А это и азартные игры, трансляции, комментарии и разборы разных событий в разных сферах и направлениях. Можно приглашать авторитетных гостей, организовывать интервью, а также другие мероприятия для ваших групп посредством чата. Один из вариантов - онлайн-распродажа или проведения дней скидок. Все зависит от вашей фантазии и потребностей, но однозначно, пользователям интересны новые форматы.
Итоговые выводы
Обязательно добавьте чат, если вы являетесь владельцем сообщества. Это поможет вам для эффективного построения канала коммуникации. Идеи и темы для чатов всегда можно придумать исходя из тематики вашей группы. Главное – позаботиться о руководителях и модерации чата. Пользователи достаточно хорошо реагируют на предложения попробовать чат. Таким образом, у вас есть отличная возможность создать и развиваться инструмент для повышения продаж и привлечения интереса аудитории к вашей продукции.
Уважаемые читатели, как вы оцениваете новвоедение чата для сообществ? Пользуетесь в своих сообществах?
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Автор: VictorSamus
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