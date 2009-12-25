Семь крупнейших европейских банков создают блокчейн-платформу “DTC”

Группа из семи крупных европейских банков подписала меморандум о взаимопонимании для разработки трансграничной финансовой платформы на базе блокчейн-технологии для малого и среднего бизнеса в Европе.
Банки, участвующие в проекте, включают гиганта HSBC из Великобритании, голландское финучреждение Dabobank, французские финансовые институты Société Générale и Natixis, итальянскую банковскую группу UniCredit и бельгийскую KBC.
Направленная на улучшение отечественной и трансграничной торговой политики в Европе, банковская группа будет разрабатывать вопрос о развертывании и принятии “цифровой торговой сети” (DTC).
Нацеленная на упрощение финансирования торговли, цифровая торговая сеть предоставит возможности эффективного управления и ведения внутренних и международных торговых сделок в Европе для малых и средних предприятий. По сути, распределенная бухгалтерская книга будет записывать, отслеживать и обеспечивать безопасность транзакций путем подключения всех участников – покупателя и продавца, обслуживающих их банков и логистических компаний в цифровом формате через веб-интерфейс и мобильные приложения.
Акцент сделан на малых и средних предприятиях, в силу того, что подобные компании всегда ориентированы на простоту торгового процесса, в котором продукт отправляется и доставляется до проведения платежа. Оплата при такой схеме может “доходить” до них по 2-3 месяца.
Блокчейн значительно упростит этот процесс, а также поможет в сокращении и даже предотвращении риска мошенничества. Автоматизированные ручные процессы и практически мгновенное время расчетов являются непосредственными преимуществами блокчейн-технологии.
В глобальном масштабе снижение риска контрагента, повышение операционной эффективности с повышенной прозрачностью окажутся полезными как для мировой торговли, так и для аудита.
Источник: Cryptocoinsnews