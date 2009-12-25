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Семь крупнейших европейских банков создают блокчейн-платформу “DTC”

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Семь крупнейших европейских банков создают блокчейн-платформу “DTC”

Группа из семи крупных европейских банков подписала меморандум о взаимопонимании для разработки трансграничной финансовой платформы на базе блокчейн-технологии для малого и среднего бизнеса в Европе.

Банки, участвующие в проекте, включают гиганта HSBC из Великобритании, голландское финучреждение Dabobank, французские финансовые институты Société Générale и Natixis, итальянскую банковскую группу UniCredit и бельгийскую KBC.

Направленная на улучшение отечественной и трансграничной торговой политики в Европе, банковская группа будет разрабатывать вопрос о развертывании и принятии “цифровой торговой сети” (DTC).

Нацеленная на упрощение финансирования торговли, цифровая торговая сеть предоставит возможности эффективного управления и ведения внутренних и международных торговых сделок в Европе для малых и средних предприятий. По сути, распределенная бухгалтерская книга будет записывать, отслеживать и обеспечивать безопасность транзакций путем подключения всех участников – покупателя и продавца, обслуживающих их банков и логистических компаний в цифровом формате через веб-интерфейс и мобильные приложения.

Акцент сделан на малых и средних предприятиях, в силу того, что подобные компании всегда ориентированы на простоту торгового процесса, в котором продукт отправляется и доставляется до проведения платежа. Оплата при такой схеме может “доходить” до них по 2-3 месяца.

Блокчейн значительно упростит этот процесс, а также поможет в сокращении и даже предотвращении риска мошенничества. Автоматизированные ручные процессы и практически мгновенное время расчетов являются непосредственными преимуществами блокчейн-технологии.

В глобальном масштабе снижение риска контрагента, повышение операционной эффективности с повышенной прозрачностью окажутся полезными как для мировой торговли, так и для аудита.

Источник: Cryptocoinsnews
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Метки
банк, технология блокчейн
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