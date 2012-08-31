Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,173 Благодарностей: 491 КП: 0.405

Инновационные технологии могут улучшить систему подготовки отчетности

Около половины (45%) российских финансовых директоров считают обновление ИТ и инструментов финансовой аналитики приоритетом номер один с точки зрения повышения качества корпоративной отчетности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EY «Система подготовки отчетности: шагая в ногу со временем». При этом, по мнению российских респондентов, «большие данные» являются наиболее предпочтительным направлением для инвестиций среди технологий.



- 50% финансовых директоров в России считают недостаток ресурсов основной проблемой, которая мешает совершенствовать операционную модель.



- 45% респондентов в России ожидают увеличения объема функций, связанных с подготовкой отчетности, которые будут переданы в аутсорсинг сторонним провайдерам.



- 77% российских компаний уже передали функции по подготовке отчетности объединенным центрам обслуживания.



- 55% финансовых контролеров в России считают приоритетом трансформацию операционной модели подготовки корпоративной отчетности с целью повышения ее качества.



В исследовании EY приняли участие 1000 финансовых директоров со всего мира, в том числе 40 респондентов из России.



Вызовы для российских компаний



По итогам опроса, российские компании в целом сталкиваются с теми же проблемами и сложностями, что и организации в других странах мира. Однако российскому бизнесу приходится работать с более значительным количеством юридических лиц в рамках операционной структуры и юрисдикций, в которых они зарегистрированы, чем в среднем в мире. Это, вероятно, является результатом применения различных схем защиты бизнеса и налоговой оптимизации, представляя собой дополнительную сложность для компаний при построении прозрачной системы отчетности и целостной системы данных, лежащей в ее основе.



Среди вызовов внешней среды российские респонденты в первую очередь отмечают волатильность рынка (на это указали 37%, что в полтора раза больше, чем в целом в мире — 25%) и темп изменений в законодательстве.



Инвестиции в легко адаптируемые технологии



Согласно результатам опроса, обновление ИТ и инструментов финансовой аналитики является приоритетом номер один как в России (45%), так и в мире (41%), опережая по важности такие задачи, как дальнейшее повышение эффективности процессов или подготовка отчетности с учетом рисков предприятия. При этом если в мире на второе место по значимости выходит потребность в повышении эффективности процессов (33%), то в России — необходимость использования данных и средств аналитики для прогнозирования развития ситуации, то есть для своевременного принятия управленческих решений (42% в России против 30% в мире). Интересным представляется тот факт, что если инвестиции в обновление ERP-систем в целом по итогам опроса заняли лишь шестое место, то российские респонденты ставят их на третье место (27%) — вслед за технологиями больших данных (42%) и инвестициями в инфраструктуру (32%).



Навыки в области аналитики данных пользуются спросом



Общемировая практика показывает, что компаниям в первую очередь нужны знания в области создания и развития ИТ-инфраструктуры, а остальные навыки, которые вошли в первую пятерку указанных респондентами в ходе опроса, примерно равноценны. При этом российские компании основной упор делают на навыки аналитической обработки финансовых данных (45% против 33% в среднем в мире). С учетом достаточно объемных требований со стороны контролирующих органов в России следует отметить отсутствие интереса к знаниям в области требований к подготовке отчетности (только 13%).



Освоение технологий будущего



Ведущие компании, в том числе и в России, планируют инвестировать средства во внедрение ряда новейших технологий с целью модернизации системы подготовки отчетности, в том числе:



• в роботизацию процессов и использование искусственного интеллекта (16% респондентов в мире, 13% — в России);

• в инструменты для применения технологии блокчейн (17% респондентов в мире, 13% — в России);



Самым передовым регионом в плане освоения инновационной технологии блокчейн является Южная и Северная Америка. Каждая пятая компания на рынке (21%) намеревается воспользоваться преимуществами этой технологии. Ведущие организации также изучают возможность расширенного использования технологии блокчейн — распределенных регистров, на основе которых была реализована криптовалюта биткоин.



Источник Около половины (45%) российских финансовых директоров считают обновление ИТ и инструментов финансовой аналитики приоритетом номер один с точки зрения повышения качества корпоративной отчетности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EY «Система подготовки отчетности: шагая в ногу со временем». При этом, по мнению российских респондентов, «большие данные» являются наиболее предпочтительным направлением для инвестиций среди технологий.- 50% финансовых директоров в России считают недостаток ресурсов основной проблемой, которая мешает совершенствовать операционную модель.- 45% респондентов в России ожидают увеличения объема функций, связанных с подготовкой отчетности, которые будут переданы в аутсорсинг сторонним провайдерам.- 77% российских компаний уже передали функции по подготовке отчетности объединенным центрам обслуживания.- 55% финансовых контролеров в России считают приоритетом трансформацию операционной модели подготовки корпоративной отчетности с целью повышения ее качества.В исследовании EY приняли участие 1000 финансовых директоров со всего мира, в том числе 40 респондентов из России.По итогам опроса, российские компании в целом сталкиваются с теми же проблемами и сложностями, что и организации в других странах мира. Однако российскому бизнесу приходится работать с более значительным количеством юридических лиц в рамках операционной структуры и юрисдикций, в которых они зарегистрированы, чем в среднем в мире. Это, вероятно, является результатом применения различных схем защиты бизнеса и налоговой оптимизации, представляя собой дополнительную сложность для компаний при построении прозрачной системы отчетности и целостной системы данных, лежащей в ее основе.Среди вызовов внешней среды российские респонденты в первую очередь отмечают волатильность рынка (на это указали 37%, что в полтора раза больше, чем в целом в мире — 25%) и темп изменений в законодательстве.Согласно результатам опроса, обновление ИТ и инструментов финансовой аналитики является приоритетом номер один как в России (45%), так и в мире (41%), опережая по важности такие задачи, как дальнейшее повышение эффективности процессов или подготовка отчетности с учетом рисков предприятия. При этом если в мире на второе место по значимости выходит потребность в повышении эффективности процессов (33%), то в России — необходимость использования данных и средств аналитики для прогнозирования развития ситуации, то есть для своевременного принятия управленческих решений (42% в России против 30% в мире). Интересным представляется тот факт, что если инвестиции в обновление ERP-систем в целом по итогам опроса заняли лишь шестое место, то российские респонденты ставят их на третье место (27%) — вслед за технологиями больших данных (42%) и инвестициями в инфраструктуру (32%).Общемировая практика показывает, что компаниям в первую очередь нужны знания в области создания и развития ИТ-инфраструктуры, а остальные навыки, которые вошли в первую пятерку указанных респондентами в ходе опроса, примерно равноценны. При этом российские компании основной упор делают на навыки аналитической обработки финансовых данных (45% против 33% в среднем в мире). С учетом достаточно объемных требований со стороны контролирующих органов в России следует отметить отсутствие интереса к знаниям в области требований к подготовке отчетности (только 13%).Ведущие компании, в том числе и в России, планируют инвестировать средства во внедрение ряда новейших технологий с целью модернизации системы подготовки отчетности, в том числе:• в роботизацию процессов и использование искусственного интеллекта (16% респондентов в мире, 13% — в России);• в инструменты для применения технологии блокчейн (17% респондентов в мире, 13% — в России);Самым передовым регионом в плане освоения инновационной технологии блокчейн является Южная и Северная Америка. Каждая пятая компания на рынке (21%) намеревается воспользоваться преимуществами этой технологии. Ведущие организации также изучают возможность расширенного использования технологии блокчейн — распределенных регистров, на основе которых была реализована криптовалюта биткоин.

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