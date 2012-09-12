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Что происходит с долларом в Украине: как долго и на сколько подешевеет гривна Первые месяцы зимы готовят украинцам неприятные “сюрпризы” – традиционно в этот сезон ожидается девальвация национальной валюты. Так, в ближайшее время доллар в Украине может продаваться по 29-30 гривен, отмечают экономисты. Причин для “падения” несколько: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов.



Почему дорожает доллар



Одна из главных причин девальвации гривны – падение деловой активности, в основном, это касается аграриев. Осенью выручки от экспорта урожая агрокультур были значительно выше. Традиционно в первые месяцы зимы активность падает, снижается валютная выручка. Чем меньше экспортной выручки – тем дороже доллар в Украине.



“Меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт”, – отмечает замглавы Нацбанка Олег Чуприй.



Еще одна причина снижение деловой активности на рынке – затяжные выходные в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней), отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Из-за этого происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.



Валюту придется потратить на погашение кредитов. “В январе нам надо заплатить кредит МВФ и выплатить проценты по государственным долгам”, – рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.



По словам Охрименко, также планировалось, что кредит погасят за счет нового кредита. “На сегодняшний момент главное – долги. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, можно погашать за счет золото-валютных резервов, или за счет своих источников”, – рассказывает президент Украинского аналитического центра.



Кроме того, по словам Александра Паращия, на национальную валюту также повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, если бы Украина в результате энергоэффективности и увеличения собственной добычи газа отказалась от импорта энергоресурсов, курс гривны можно было бы удерживать на отметке в 18,5 гривны. “Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен”, – заявил премьер.



Начало года, по словам экономистов, традиционно тяжелый период для гривни. В 2015-м курс национальной валюты за первые два месяца опустился с 24,9 до 30 гривен, за аналогичный период прошлого года – с 16,6 до 20 гривен. В этом же году, прогнозируют эксперты, за январь-февраль возможна девальвация с 27 до 28,5 гривны. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.



Если Нацбанк воспользуется для погашения валютных кредитов резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение покупать валюту на рынке, курс подскочит до 28,5-30 гривен. По словам Александра Паращия, в январе курс может подняться до 28,5 гривен за доллар. Согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить в среднем по году 28 гривен.



Финансовый аналитик Егор Перелыгин уверен, что к концу года курс гривни по отношению к доллару опустится до 30-31 гривен.



Нацбанк обещает “спасать” гривну



В ближайшие недели гривна, вероятнее всего, укрепится, а курсы доллара снизятся на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривни, считает старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб. Девальвация гривны в этом году связана с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, валютными аукционами.



Гривна будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года, уверен Вадим Иосуб. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ.



Финансовый аналитик Егор Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.



“Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро”, – полагает эксперт.



“Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составил 15.5 млрд долларов. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ”, – заявил Олег Чуприй.



Валютные вливания Нацбанка позволяют увеличить предложение доллара на рынке. От соотношения спроса и предложения зависит курс. 13 января НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – 100 млн долларов.



По материалам Сегодня

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