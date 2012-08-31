Анна Чернобай Профессионал

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MakerDAO – стабильная криптовалюта на Эфириуме

С первых этапов создания экосистемы Эфириума, ее основатели неоднократно подчеркивали необходимость создания цифровых активов, стоимость которых должна быть привязана к активам реального мира – фиатным валютам или драгоценным металлам – стабильные криптовалюты (stablecoin).



Проект Maker представляет собой Децентрализованную Автономную Организацию (DAO), которая разрабатывает стеблкойн на блокчейне Эфириума.



Децентрализованные стеблкойны в самое ближайшее время займут важнейшее место в пространстве блокчейна. Трудно перечислить все возможные области их применения, начиная с гигантского потенциала в области торговли и финансов, способного разрушить финансовые монополии, и заканчивая налогообложением и свободным перемещением капитала между людьми, не обращая внимания на государственные границы, что положит конец возможностям властей произвольно ограничивать права своих граждан. Кроме того, децентрализованный стеблкойн является обязательным компонентом для большого количества смарт-контрактов Эфириума и приложений Интернета вещей.



Конечно, концепция стеблкойна существует уже несколько лет. В качестве рабочего проекта можно отметить Steem Dollar, использующийся для расчетов в децентрализованной социальной сети Steemit, однако он имеет ограниченное применение в силу малой распространенности систем на основе платформы Bitshares, а протокол консенсуса DPOS не обеспечивает достаточной надежности.



Стабильная криптовалюта Dai



Maker разрабатывает стеблкойн Dai (символ Unicode ◈) – токен стандарта ERC20, что позволяет использовать его во всех смарт-контрактах Эфириума и хранить в стандартных кошельках (MEW, Mist и другие). Согласно последней версии дорожной карты MakerDAO, запуск Dai состоится в начале второго квартала 2017 года. Формально Dai не имеет жесткой привязки к фиатным валютам, но оракулы, предоставляющие информацию о текущих курсах активов, деноминированы в SDR (специальные права заимствования). По состоянию на 12 января 2017, первичный курс Dai составит 1 Dai = 1$ США, а дневные колебания не выйдут из коридора +/- 5%, что сравнимо с дневными колебаниями одной фиатной валюты против другой.

Еще одна особенность – Dai будет иметь возможность полностью анонимных транзакций. Это могут быть кольцевые подписи типа Monero, или zk-SNARK – технология Zcash. На сегодняшний день эти опции отсутствуют в дорожной карте MakerDAO, однако они планируются в следующем релизе Эфириума Metropolis, и будут автоматически совместимы с Dai.



MakerDAO и токен-акция MKR

Maker имеет структуру DAO. Это означает, что любой инвестор в Maker становится частью сообщества, которое является основой экономики Dai. Для инвестирования в Maker служит токен MKR (тоже ERC20). Владельцы MKR – высшая инстанция в DAO, они управляют системой и участвуют в распределении прибылей, однако они же вынуждены нести убытки, если принятые решения окажутся неудачными. Следовательно, инвесторы должны быть готовыми к сотрудничеству между собой и принимать ответственные решения. MKR уже сейчас можно приобрести на Maker Market – первой в мире криптовалютной бирже, которая полностью работает на смарт-контрактах Эфириума, причем все операции осуществляются в автономном режиме, без контроля со стороны человека, а комиссии внутри системы отсутствуют (кроме стандартной оплаты за газ в сети Эфириума).



Маржинальная торговля



Второй ключевой элемент системы Maker – Платформа маржинальной торговли. Каждый выпущенный Dai обеспечивается CDP – Залоговой Долговой Позицией (Collaterized Debt Position), отправленной на одноименный смарт-контракт, который одновременно является децентрализованной платформой маржинальной торговли, и обеспечивает более высокую безопасность и низкие цены по сравнению с существующими системами маржинальной торговли.



Вместе стеблкойн Dai, биржа Maker Market и CDP платформа маржинальной торговли представляют собой завершенное финансовое решение для всех, от сельских районов Индии до Уолл-стрит.

Фонд Эфириума поддерживает проект MakerDAO и считает его одним из самых важных элементов экосистемы Эфириума.



Более подробная информация:



Описание Dai c точки зрения обычного пользователя (англ.)

Dai и CDP c точки зрения участника маржинальной торговли (англ.)

Технология. Описание взаимодействия Dai, CDP и MKR (англ.)



Источник С первых этапов создания экосистемы Эфириума, ее основатели неоднократно подчеркивали необходимость создания цифровых активов, стоимость которых должна быть привязана к активам реального мира – фиатным валютам или драгоценным металлам – стабильные криптовалюты (stablecoin).Проект Maker представляет собой Децентрализованную Автономную Организацию (DAO), которая разрабатывает стеблкойн на блокчейне Эфириума.Децентрализованные стеблкойны в самое ближайшее время займут важнейшее место в пространстве блокчейна. Трудно перечислить все возможные области их применения, начиная с гигантского потенциала в области торговли и финансов, способного разрушить финансовые монополии, и заканчивая налогообложением и свободным перемещением капитала между людьми, не обращая внимания на государственные границы, что положит конец возможностям властей произвольно ограничивать права своих граждан. Кроме того, децентрализованный стеблкойн является обязательным компонентом для большого количества смарт-контрактов Эфириума и приложений Интернета вещей.Конечно, концепция стеблкойна существует уже несколько лет. В качестве рабочего проекта можно отметить Steem Dollar, использующийся для расчетов в децентрализованной социальной сети Steemit, однако он имеет ограниченное применение в силу малой распространенности систем на основе платформы Bitshares, а протокол консенсуса DPOS не обеспечивает достаточной надежности.Maker разрабатывает стеблкойн Dai (символ Unicode ◈) – токен стандарта ERC20, что позволяет использовать его во всех смарт-контрактах Эфириума и хранить в стандартных кошельках (MEW, Mist и другие). Согласно последней версии дорожной карты MakerDAO, запуск Dai состоится в начале второго квартала 2017 года. Формально Dai не имеет жесткой привязки к фиатным валютам, но оракулы, предоставляющие информацию о текущих курсах активов, деноминированы в SDR (специальные права заимствования). По состоянию на 12 января 2017, первичный курс Dai составит 1 Dai = 1$ США, а дневные колебания не выйдут из коридора +/- 5%, что сравнимо с дневными колебаниями одной фиатной валюты против другой.Еще одна особенность – Dai будет иметь возможность полностью анонимных транзакций. Это могут быть кольцевые подписи типа Monero, или zk-SNARK – технология Zcash. На сегодняшний день эти опции отсутствуют в дорожной карте MakerDAO, однако они планируются в следующем релизе Эфириума Metropolis, и будут автоматически совместимы с Dai.Maker имеет структуру DAO. Это означает, что любой инвестор в Maker становится частью сообщества, которое является основой экономики Dai. Для инвестирования в Maker служит токен MKR (тоже ERC20). Владельцы MKR – высшая инстанция в DAO, они управляют системой и участвуют в распределении прибылей, однако они же вынуждены нести убытки, если принятые решения окажутся неудачными. Следовательно, инвесторы должны быть готовыми к сотрудничеству между собой и принимать ответственные решения. MKR уже сейчас можно приобрести на Maker Market – первой в мире криптовалютной бирже, которая полностью работает на смарт-контрактах Эфириума, причем все операции осуществляются в автономном режиме, без контроля со стороны человека, а комиссии внутри системы отсутствуют (кроме стандартной оплаты за газ в сети Эфириума).Второй ключевой элемент системы Maker – Платформа маржинальной торговли. Каждый выпущенный Dai обеспечивается CDP – Залоговой Долговой Позицией (Collaterized Debt Position), отправленной на одноименный смарт-контракт, который одновременно является децентрализованной платформой маржинальной торговли, и обеспечивает более высокую безопасность и низкие цены по сравнению с существующими системами маржинальной торговли.Вместе стеблкойн Dai, биржа Maker Market и CDP платформа маржинальной торговли представляют собой завершенное финансовое решение для всех, от сельских районов Индии до Уолл-стрит.Фонд Эфириума поддерживает проект MakerDAO и считает его одним из самых важных элементов экосистемы Эфириума.

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