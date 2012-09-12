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Власти США оштрафовали Moody's на $864 млн

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Власти США оштрафовали Moody's на $864 млн
Moody’s Corp. выплатит министерству юстиции США, федеральному округу Колумбия и 21 американскому штату $864 млн в связи с рейтингами долговых обязательств, опубликованными до обвала жилищного рынка и финансового кризиса 2008 года, говорится в сообщении Минюста.

«Перед Великой Рецессией Moody’s не соблюдало собственные стандарты кредитных рейтингов и не выполнило обязательства о прозрачности информации», – заявил представитель Минюста Билл Бэр.

В сообщении Moody’s отмечается, что договоренности с властями устраняют «существенные исторические юридические риски» и позволяют избежать расходов и неопределенности, связанных с дальнейшим расследованием и судебным процессом. При этом компания выразила уверенность в объективности своих рейтингов и методологии.

S&P заключило аналогичное соглашение с властями в 2015 году, выплатив $1,375 млрд.

По материалам Forbes.ua
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