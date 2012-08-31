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SWIFT откажется от счетов Ностро в пользу решения на базе блокчейна

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SWIFT откажется от счетов Ностро в пользу решения на базе блокчейна
Международная межбанковская система передачи информации и финансовых транзакций SWIFT анонсировала запуск нового блокчейн-прототипа, призванного помочь банкам с переводом транзакций так называемых счетов Ностро в режим реального времени. Об этом пишет Finance Magnates.

Счета Ностро представляют собой счета кредитного учреждения у банков-корреспондентов, на которых отражаются взаимные платежи. Условия ведения счетов Ностро оговариваются при установлении корреспондентских отношений между двумя кредитными учреждениями. При их открытии обычно предусматривается, в какой валюте будет вестись счет, должны ли платежи производиться в пределах числящихся на счете сумм или в порядке овердрафта.

Новая платформа использует технологии, разработанные участниками консорциума Hyperledger, и, как считают в SWIFT, в будущем может полностью заменить счета Ностро.

В случае успешного испытания и внедрения нового решения банки смогут оптимизировать свою ликвидность на глобальном уровне, в то время как SWIFT сократит затраты на примирение независимых баз данных, поддерживаемых членами межбанковской платформы, снизит эксплуатационные расходы и высвободит ликвидность для других инвестиций.

Напомним, в ноябре 2016 года SWIFT презентовала первый в истории компании прототип решения на основе технологии блокчейн – им стал сервис обслуживания активов при полном цикле торговли долговыми обязательствами.

В настоящее время сеть SWIFT насчитывает около 11 тысяч финансовых учреждений и контролирует их счета по всему миру, используя существующие дебетовые и кредитные платформы для обновлений.

Впервые о планах по интеграции технологии блокчейн SWIFT заявила в конце 2015 года.

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